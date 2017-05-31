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Номер извещения
31705070550
Уникальный номер закупки
17/5.3/0022713/ДАстр
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г. (№0056/17/5.3/0022713/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017). Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 09:00 GMT +331.05.2017 09:0031.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070550Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070550Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070550Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 г.
Начальная цена
3 717 000,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
33.17.19
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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