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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Поставка хозяйственных товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705070393

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027562/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация 27562 СМСП-изм.rar

    Изменения в извещении

    27562_Уведомление_о_внес._изменений_в извещ_1.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 355-92-62

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горовая Екатерина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 15:0012.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070393Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 23:5923.05.2017 23:5923.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070393Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 23:5923.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070393Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    589 969,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    46.49.39

    Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.2

    Торговля оптовая чистящими средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чистящее средство универсальное МИСТЕР ПРОПЕР жидкость 500мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Порошок стиральный ARIEL КАПСУЛЫ 3в1 автомат д/белого белья 15капсул/уп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Мыльница пластик с крышкой цвета в ассортименте"

    Кол-во: 29

    "Позиция 4"

    "Полотенце махровое с бордюром 70х140, 430 гр/м2, сирень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Полотенце махровое с бордюром 50х90, 415гр/м2, шоколад (011)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Наволочка Страйп-сатин 70х70, 140гр/м2, белый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Стремянка 7 ступеней, алюминиевая СИБРТЕХ (97717)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор для очистки утюгов Topperr 3013 ср-во от накипи+чист карандаш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Промышленная химия Pro-Brite ALFA-19 5л (013-5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Насадка для швабры МОП 40см 100% микрофибра ( ТВ-11/11)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Насадка для швабры д/флаунд 40х11см микроф (144349, 144350, 34573, 50383)К."

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Насадка для швабры д/флаундера 40х14см (155437) УльтраСпидТрио Vileda"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Мешки для мусора Комус ВД рул с ручк 30л 50x70см 25мкм черн 30шт/рул"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р М Vileda"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Промышленная химия Pro-Brite FORMULA X-5 3л (035-3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Профессиональная химия МЕГАН 5л щелоч. очист-ль нефтемасляных загрязнений"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Ершик д/туалета с подставкой (мини) пластик"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Нож кухонный Attribute Chef AKF221 20см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Нож кухонный Attribute Chef AKF113 12см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Нож филейный Mallony из нерж, ручка бакелит MAL-04B 985304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Диспенсер для полотенец лист.Tork Mini Singlefold H3 ZZ/С 553100 белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Крючок Command Хром 1, 35 кг., 1 шт./3 пол."

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Чистящее средство для кухни CILLIT BANG Анти-Жир с курком 750мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Чистящее средство для кухни COMET порошок 475г ассорт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Набор полотенец махровых с бордюром 50х85 2шт, 70х135 1шт, 420 гр/м2, син."

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Мешки для мусора Комус ВД 160л 90х120см 65мкм черн 10шт/уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Батарейки DURACELL АА/LR6-18BL BASIC бл/18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Батарейки DURACELL ААA/LR03-18BL BASIC бл/18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Держатель для туалетной бумаги металлич.хромирован.3086"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Диспенсер для туалетной бумаги Luscan Professional мини белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Стеклоочиститель телескопическая ручка/съемная насадка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Опрыскиватель Palisad ручной 1.25л (64735)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Покрытие резиновое напольное 9003 1, 2м х 10 м х 3 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Коврик напольный 2001 60смх90смх8мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Сервиз обеденный кер 32пр Нормандия OW-32А5/310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Промышленная химия ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ 0.5л (8шт/кор)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Салфетки Luscan Profi Pack 1сл.24х24 синие 400шт./уп.."

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Полотенца бумажные ZEWA 2-сл., белые 4рул/уп.144099"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Реагент противогололедный RATMIX Гранитная крошка, 25кг (REA0067)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Полотно техническое для протирки Неткол (100% х/б, 120г/кв.м, 75смх50м)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Полотно техническое вафельное плот.-240г/м (60мх45см) отбеленное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Промышленная химия ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ 5л, дез.ср-во с моющим эффектом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Освежитель воздуха Airwick Магнолия и цветущая вишня (250мл)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Мешки для мусора Гранит НД с завяз 60л 56x68см 14мкм син 20шт/рул"

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Мешки для мусора ВД 120л 70x110см 80мкм черн 10шт/рул"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Корзина офисная 18л пластик, черная СТАММ КР01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe 3сл бел 100%цел втул 20, 7м 150л 8рул/уп 5366"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Бумага туалетная ПЕРЫШКО Color двухсл.белая 12рул/уп"

    Кол-во: 150

    "Позиция 49"

    "Бумага туалетная Zewa-Plus 2сл зел втор втул 23м 184л 8рул./уп 144006-35"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Бумага туалетная д/дисп Tork T2 Advanced mini 2сл бел втор170м 12рул 120231"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Швабра д/пола УльтраСпид пластик 40х10см с насадкой Vileda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Швабра д/пола пластик 40х10см педаль рукоятка д/всех видов МОПов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Швабра д/пола Флаундер сталь 40х10см в сборе без насадки Кит"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Стакан одноразовый для хол/гор, 200мл, бел., ПП, 100 шт./уп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Средство для сантехники DOMESTOS Профессионал жидкое 5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Фильтр Expert Standard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Освежитель воздуха GLADE Цитрус 300мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Комплект для уборки УльтраСпидМини (ведро10л+отжим+фл34см в сборе+Моп)Vileda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Салфетка Scotch-Brite для кухни микроволокно 300 г/м 30х32 см 1 шт/уп"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Губка Scotch-Brite классическая ИНТЕНСИВ 70ммх90мм 8 шт/упак HD-F-7090-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Промышленная химия ХИМИТЕК СВЕЖЕСТЬ-АНТИСЕПТИК 5л, ж/мыло с дез.эффектом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Дозатор для жидкого мыла Luscan Professional 500мл, бело-серый пластик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Урна с педалью 19л пластиковая, мраморный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Лопата снеговая пластиковая FISKARS с черенком (142610/142610)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Горшок для цветов Рябина D160мм 1, 4л с поддоном (М 3053) терракотовый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Движок для уборки снега Скрепер - волокуша SnowXpert (143021/1003470)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Ведро пластик с крышкой 15л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Щетка насадка для швабр Vileda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Палка для щеток (87425), МОПов (87421) алюминий 138см Vileda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Средство для мытья посуды КАПЛЯ СОРТИ 500мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Средство для прочистки труб ОЧИСТИТЕЛЬ СТОКОВ 1л Аквалон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Средство для мытья посуды FAIRY профессиональная концентр. 5л"

    Кол-во: 2

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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