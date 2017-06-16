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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году 22357

    Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году 22357

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070474Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 годуг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705070474

    Уникальный номер закупки

    17/6/0022357/ПАО Газпром

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году 22357

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22357 свмстн дпо и2.rar

    22357 П и1 прод.doc

    Изменения в извещении

    22357 П и2.doc

    П 22357 итоги 01.11.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-92

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги в области образования Эта группировка также включает: - специальное обучение учеников, страдающих физическими или психическими недостатками, на каждом уровне образования

    Закупки и тендеры Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

    Закупки и тендеры Услуги по профессиональному обучению

    Закупки и тендеры Услуги по дополнительному образованию

    Закупки и тендеры Услуги в области дополнительного образования прочие Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые академическими школами, колледжами и университетами или учреждениями, выдающими сопоставимые дипломы

    Закупки и тендеры Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    Ключевые слова:

    проектирование, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 12:00 GMT +316.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070474Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070474Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2017 14:0001.11.2017 14:0001.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070474Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201701.11.2017 14:0001.11.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070474Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году

    Начальная цена

    362 522 758,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    Газпром геологоразведка
    Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Наименование заказчика

    Газпром экспорт
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Наименование заказчика

    АО «Центргаз»
    Все закупки и тендеры АО «Центргаз»

    Адрес местонахождения

    300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, ул. Менделеевская, д. 11

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
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    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
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    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2

    117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
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    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
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    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
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    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
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    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
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    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
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    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Наименование заказчика

    Газпром геологоразведка
    Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Наименование заказчика

    АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.000

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85

    Образование

    85.23

    Подготовка кадров высшей квалификации

    85.3

    Обучение профессиональное

    85.30

    Обучение профессиональное

    85.4

    Образование дополнительное

    85.41.9

    Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    85.42.9

    Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "НИИгазэкономика" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром экспо" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оказание образовательных услуг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образразования работников для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ООО "НГХК" на 2018 год"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча Надым""

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Услуги по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников Филиала ПАО "Газпром" "Дом приемов "Богородское" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром информ" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций для нужд ПАО «Газпром», дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Оказание образовательных услуг в 2018 году для нужд ООО "Газпром социнвест""

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Инновационный подход к развитию автоматизированных систем диспетчерского управления транспортировкой газа (с использованием тренажерных комплексов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов магистрального транспорта газа и сетей газораспределения (обучение и аттестация)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Материально-техническое снабжение на предприятиях нефтегазового комплекса: передовые технологии и методы, хозяйственные споры и их решение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Налоговый учет на предприятиях нефтегазового комплекса. Новые нормативные документы по бухгалтерскому учету и налогообложению"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Актуальные вопросы бухучета, профессионализм бухгалтера, консолидированная отчетность, экономическая безопасность, аудит. Комментарии авторов законодательства"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Экономика труда и управление персоналом (годичная, 3-модульная программа профессиональной переподготовки) (Новый курс). Модуль 2. Инновационные HR-технологии. Кадровое делопроизводство и документооборот в управлении персоналом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Делопроизводство, секретарское и архивное дело"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ. Организация закупок (Новый курс)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ (Новый курс)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Принципы построения сетей цифровой радиорелейной, спутниковой, транкинговой радиосвязи и оптической связи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная, 3-х модульная программа) (Новый курс). Модуль 1. Системы управления охраной труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная Программа дополнительного профессионального, 3-х модульная программа) (Новый курс). Мод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная, 3-х модульная программа) (Новый курс). Модуль 3. Итоговая аттестация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пожарная безопасность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок (Новый курс)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Организация безопасной эксплуатации объектов энергохозяйства (Новый курс)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Хроматографический анализ и методы определения компонентного состава природного газа. Техническое обслуживание хроматографов (Новый курс)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Создание интегрированной системы менеджмента на основе требований ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 с учетом требований СТО Газпром 9001. Внутренний аудит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (СИ температуры, давления и расхода) (Новый курс)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Организация внутрилабораторного контроля с использованием компьютерных лабораторных информационных систем (Новый курс)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий в области измерений физико-химического состава и свойств веществ (Новый курс)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Аккредитация лабораторий на право проведения работ по поверке (калибровки) средств измерений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий нефтегазового комплекса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий в области измерений физико-химического состава и свойств веществ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Поверка (калибровка) средств измерений в газовой промышленности (по областям измерений - все области измерений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Судебная и претензионно-исковая работа на предприятиях . Актуальные вопросы применения процессуального законодательства РФ. Тактика и стратегия судебных споров. Доказывание в процессе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Планирование и бюджетирование в нефтегазовой компании. Выполнение бюджета, анализ и оценка отклонений. Лучшие практики управления затратами. Круглый стол участников семинара"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ОАО "Газпром космических системы" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд АО "Газпром промгаз" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск""

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром Персонал" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Оказание образовательных услуг для нужд ООО "Газпром энерго" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" по Графику ПАО "Газпром" в 2018 году"

    Кол-во: 150

    "Позиция 50"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников АО «Центргаз» в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром комплектация" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО «Газпром межрегионгаз» в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром проектирование" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников  для нужд ООО "Газпром георесурс" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "оказание образовательных услуг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром центрремонт" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром инвест" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ПАО "Газпром" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Курсы подготовки береговых специалистов по вопросам безопасности и действий в аварийных ситуациях (BOSIET)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на морском шельфе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Курсы подготовки береговых специалистов по вопросам безопасности и действий в аварийных ситуациях (BOSIET)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Обеспечение компетентности испытательных лабораторий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Разработка и внедрение СМК организаций в соответствии с требованиями корпоративных стандартов ПАО «Газпром» СТО Газпром серии 9000 (версии 2012 г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Испытания как методологическая основа контроля и оценки качества продукции. Обеспечение технической компетентности испытательных подразделений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Испытания продукции (подготовка заявителей в эксперты)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Охрана труда работников организаций"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Общие требования промышленной безопасности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Б.2.18. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Обучение и подготовка к проверке знаний на присвоение соответствующей группы по электробезопасности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром». Переход на ISO 45001. Организация и проведение аудитов ЕСУ ОТ и ПБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Новации Гражданского кодекса РФ. Вещные права, договорное право, обязательства, признание сделок недействительными и др."

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Управление клиентскими компьютерами и серверами в сети Windows средствами System Center Configuration Manager 2012 SP1 и Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Делопроизводство, секретарское и архивное дело"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Организация закупочной деятельности предприятия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001 2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "20-часовая программа повышения квалификации водителей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Программа 1С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром газнадзор" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "оказание образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром телеком" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2018 году"

    Кол-во: 75

    "Позиция 93"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2018 году."

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников   ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром инвестпроект" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Услуги по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ПАО «Газпром»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Оказание образовательных услуг в рамках «Графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году"

    Кол-во: 86

    "Позиция 99"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Га зпром трансгаз Югорск" в 2018 год."

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "услуги по подготовке кадров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром флот" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ОАО "Томскгазпром" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Иркутск" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Повышения квалификации работников АО "Гипрогазцентр" по ГПК ПАО «Газпром» в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Управление мотивацией"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "Работа с опасными отходами (дистанционно)"

    Кол-во: 106

    "Позиция 109"

    "Обеспечение экологической безопасности (дистанционно)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 110"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников Филиала ПАО "Газпром" "Автопредприятие ПАО "Газпром" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников филиала ПАО "Газпром" "Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Организация эксплуатации объектов линейной части магистральных газопроводов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Кадровый резерв предприятия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 115"

    ""Обучение по программе ""Проектирование и сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ"" (модуль 1 - 3)""

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Обучение (переподготовка, повышение квалификации и т.п.) руководителей и специалистов Заказчика."

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Управление корпоративными закупками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "повышение квалификации"

    Кол-во: 1

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