Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников дочерних обществ ПАО "Газпром" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "НИИгазэкономика" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром экспо" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Оказание образовательных услуг" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образразования работников для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ООО "НГХК" на 2018 год" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча Надым"" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Услуги по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников Филиала ПАО "Газпром" "Дом приемов "Богородское" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром информ" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций для нужд ПАО «Газпром», дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром»" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Оказание образовательных услуг в 2018 году для нужд ООО "Газпром социнвест"" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Инновационный подход к развитию автоматизированных систем диспетчерского управления транспортировкой газа (с использованием тренажерных комплексов)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов магистрального транспорта газа и сетей газораспределения (обучение и аттестация)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Материально-техническое снабжение на предприятиях нефтегазового комплекса: передовые технологии и методы, хозяйственные споры и их решение" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Налоговый учет на предприятиях нефтегазового комплекса. Новые нормативные документы по бухгалтерскому учету и налогообложению" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Актуальные вопросы бухучета, профессионализм бухгалтера, консолидированная отчетность, экономическая безопасность, аудит. Комментарии авторов законодательства" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Экономика труда и управление персоналом (годичная, 3-модульная программа профессиональной переподготовки) (Новый курс). Модуль 2. Инновационные HR-технологии. Кадровое делопроизводство и документооборот в управлении персоналом" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Делопроизводство, секретарское и архивное дело" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ. Организация закупок (Новый курс)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ (Новый курс)" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Принципы построения сетей цифровой радиорелейной, спутниковой, транкинговой радиосвязи и оптической связи" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная, 3-х модульная программа) (Новый курс). Модуль 1. Системы управления охраной труда" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная Программа дополнительного профессионального, 3-х модульная программа) (Новый курс). Мод" Кол-во: 1

"Позиция 28" "образования (профессиональной переподготовки) специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда (двухгодичная, 3-х модульная программа) (Новый курс). Модуль 3. Итоговая аттестация" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Пожарная безопасность" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок (Новый курс)" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Организация безопасной эксплуатации объектов энергохозяйства (Новый курс)" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Хроматографический анализ и методы определения компонентного состава природного газа. Техническое обслуживание хроматографов (Новый курс)" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Создание интегрированной системы менеджмента на основе требований ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 с учетом требований СТО Газпром 9001. Внутренний аудит" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (СИ температуры, давления и расхода) (Новый курс)" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Организация внутрилабораторного контроля с использованием компьютерных лабораторных информационных систем (Новый курс)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий в области измерений физико-химического состава и свойств веществ (Новый курс)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Аккредитация лабораторий на право проведения работ по поверке (калибровки) средств измерений" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий нефтегазового комплекса" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабораторий в области измерений физико-химического состава и свойств веществ" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Поверка (калибровка) средств измерений в газовой промышленности (по областям измерений - все области измерений)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Судебная и претензионно-исковая работа на предприятиях . Актуальные вопросы применения процессуального законодательства РФ. Тактика и стратегия судебных споров. Доказывание в процессе" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Планирование и бюджетирование в нефтегазовой компании. Выполнение бюджета, анализ и оценка отклонений. Лучшие практики управления затратами. Круглый стол участников семинара" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ОАО "Газпром космических системы" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд АО "Газпром промгаз" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром Персонал" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Оказание образовательных услуг для нужд ООО "Газпром энерго" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 49" "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" по Графику ПАО "Газпром" в 2018 году" Кол-во: 150

"Позиция 50" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 51" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников АО «Центргаз» в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром комплектация" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО «Газпром межрегионгаз» в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром проектирование" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром георесурс" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпромтранс" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 58" "оказание образовательных услуг" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром центрремонт" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром инвест" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 61" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ПАО "Газпром" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Курсы подготовки береговых специалистов по вопросам безопасности и действий в аварийных ситуациях (BOSIET)" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на морском шельфе" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Курсы подготовки береговых специалистов по вопросам безопасности и действий в аварийных ситуациях (BOSIET)" Кол-во: 1

"Позиция 67" "ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Обеспечение компетентности испытательных лабораторий" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Разработка и внедрение СМК организаций в соответствии с требованиями корпоративных стандартов ПАО «Газпром» СТО Газпром серии 9000 (версии 2012 г.)" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Испытания как методологическая основа контроля и оценки качества продукции. Обеспечение технической компетентности испытательных подразделений" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Испытания продукции (подготовка заявителей в эксперты)" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Охрана труда работников организаций" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Общие требования промышленной безопасности" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности" Кол-во: 3

"Позиция 74" "Б.2.18. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Обучение и подготовка к проверке знаний на присвоение соответствующей группы по электробезопасности" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром». Переход на ISO 45001. Организация и проведение аудитов ЕСУ ОТ и ПБ" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Новации Гражданского кодекса РФ. Вещные права, договорное право, обязательства, признание сделок недействительными и др." Кол-во: 1

"Позиция 79" "Управление клиентскими компьютерами и серверами в сети Windows средствами System Center Configuration Manager 2012 SP1 и Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Делопроизводство, секретарское и архивное дело" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Организация закупочной деятельности предприятия" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организации" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001 2015" Кол-во: 1

"Позиция 85" "20-часовая программа повышения квалификации водителей" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Программа 1С" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром газнадзор" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 89" "оказание образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром телеком" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2018 году" Кол-во: 75

"Позиция 93" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2018 году." Кол-во: 1

"Позиция 94" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром инвестпроект" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Услуги по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ПАО «Газпром»" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Оказание образовательных услуг в рамках «Графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году" Кол-во: 86

"Позиция 99" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Га зпром трансгаз Югорск" в 2018 год." Кол-во: 1

"Позиция 100" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 г." Кол-во: 1

"Позиция 101" "услуги по подготовке кадров" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Оказание услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром флот" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ОАО "Томскгазпром" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Иркутск" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Повышения квалификации работников АО "Гипрогазцентр" по ГПК ПАО «Газпром» в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Управление мотивацией" Кол-во: 50

"Позиция 108" "Работа с опасными отходами (дистанционно)" Кол-во: 106

"Позиция 109" "Обеспечение экологической безопасности (дистанционно)" Кол-во: 110

"Позиция 110" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников Филиала ПАО "Газпром" "Автопредприятие ПАО "Газпром" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников филиала ПАО "Газпром" "Северо-Западное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Организация эксплуатации объектов линейной части магистральных газопроводов" Кол-во: 3

"Позиция 113" "Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Кадровый резерв предприятия" Кол-во: 50

"Позиция 115" ""Обучение по программе ""Проектирование и сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ"" (модуль 1 - 3)"" Кол-во: 30

"Позиция 116" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного профессионального образования работников ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Обучение (переподготовка, повышение квалификации и т.п.) руководителей и специалистов Заказчика." Кол-во: 1

"Позиция 119" "Управление корпоративными закупками" Кол-во: 1