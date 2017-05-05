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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка лекарственных препаратов для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705069033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705069033

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030265/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 30265.rar

    30265_Уведомление_о_внес._изменений_в извещ..doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 355-92-62

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горовая Екатерина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами и чистящими средствами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 12:00 GMT +305.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705069033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 15:0005.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705069033Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 23:5915.05.2017 23:5915.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705069033Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 23:5915.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705069033Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов в аэропорт Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    442 066,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.11

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конкор 10 мг таб п/о №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Кеторол амп 1мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Кетанов таб. п/о 10мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Кардиомагнил таб. п\о 150мг №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Капотен таб. 25мг. №40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Каметон аэроз. 30г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Кальция хлорид амп. 10% 10мл №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кагоцел 12мг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Йод спирт. 5% фл. 10 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Индометацин мазь 10% 40г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Индапамид МВ Штада таб.1,5мг № 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Ингалипт аэр. 30мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Ингавирин 90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Ибупрофен 0,2 таб. №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Журнал учета проведения генеральных уборок /Винар/"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки /Винар/"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Емкость-контейнер для сбора острого инструмента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Дюспаталин 0,2 №30 капс ретард"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Дротаверин 40мг №50 таб."

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Димедрол р-р 10мг/мл амп. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Диклофенак амп 3мл 25мг №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Диклофенак мазь 1% 30г"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Напальчник рез. шт. № 1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Натрия хлорид 0,9% р-р Фл 250мл п/эт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Натрия хлорид амп. 0,9%р-р 10 мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Мундштук круглый для алкотестера Drager 6510"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Маска 3-х сл.на рез. фикс"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Марля мед. конверт 5м. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Магния сульфат 25%-5мл амп №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Лориста таб. п/о 50мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Лоперамид 2мг таб № 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Лидокаин амп. 2% 2 мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Лизиноприл тб. 20мг №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Лейкопластырь Leiko стар бак 1,9х7,2"

    Кол-во: 98

    "Позиция 35"

    "Левомецитин таб. 500мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Ланцеты "Ультрасофт" № 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Лазикс амп.2мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Ксилен капли в нос 0.1% 10мл(с кр.кап)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Ксефокам 8мг № 5 фл.д/ин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Кофеин-бензоат натрия амп. 20% 1мл. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Коринфар таб. п/о 10 мг №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Кордиамин амп. 25% 1мл. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Корвалол таб. № 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Корвалол фл. 25мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Боярышник настойка 25мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Бисептол таб. 480мг №28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Бинт эластичный 8 см Х 150 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Бинт стерильный 5м х10см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Бинт стерильный 5м х7см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Бинт стерильный 7м х14 см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Беродуал Н 10мл 200 доз аэр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Баралгин М амп 5мл №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Ацетилсалициловая к-та таб. 500мг №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Ацикловир-Акри 5% 5г мазь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Атропина Сульфат 0,1% 1мл амп.№5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Арбидол 100мг №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Анальгин таб. 500 мг №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Анальгин 50% 2мл амп №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Амоксициллин капс. 500мг №16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Аммиака р-р 10% 40мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Амлодипин 5 мг таб. №30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "Аминокапроновая кислота фл. 5% 100мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Амелотекс 10мг/мл р-р амп №5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 64"

    "Амелотекс таб. 15мг №20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 65"

    "Азитромицин капс. 500мг. №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Адреналина г/хл 0,1% 1мл №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Дибазол амп. 1% 5мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Диазолин др. 100мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Дез.средство "Самаровка" 1 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Губка гемостатическая 50х50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Глюкоза амп.40% 10мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Глюкоза 5% р-р д/ин. 200 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Гидрокортизон мазь 1% 10г туба"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Гепарин фл. 5000ЕД/мл 5мл №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Гепариновая мазь 25 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Гастал таб. №60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Галазолин 0,1% фл. 10мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Вольтарен амп. 75мг 3мл №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Воздуховод полимерный 70, 80мм Apexmed"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Вода для инъекций 2мл амп. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Верапамил р-р д/ин. 5мг/2мл амп. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Вата хирургическая стерильная 250г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Вата хирургическая стерильная 50г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Валокордин капл.фл. 20мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Валосердин 25 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Валерианы настойка 25мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Бромгексин 8 драже №25 в упак."

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Бриллиантовый зелен. р-р спирт.1% 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл фл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Фуросемид таб. 40мг. №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Фурацилин -ЛекТ таб. 20 мг №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Устройство д\исскуств. дыхан.(рот в рот)шт №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Уголь активированный 0.25 №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Тест-полоски для глюкометра Onte Touch Select"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Тест Наркочек Мультипанель на 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Тест-полоска "Алкотест-Фактор М" д/опр алког в слюне"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Термометр ртутный в футляре"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Тетрациклин гл. мазь 1% 3г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Тауфон 4% фл. 10мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Тавегил таб. 1мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Тавегил 0,1% 2мл амп №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Супрастин таб. 25мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Супрастин амп. 2% 1мл №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Сульфокамфокаин амп. 10% 2мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Сульфацил натрия 20% тюб-кап. 1,0 мл №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Спрей кожный антисептик фл.100мл Скиния"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Спазмолгон 5мл амп.х10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 108"

    "Софрадекс капли 5 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Солодки корня сироп 100 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Смекта пор. д/сусп. 3г.№10 апельсин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Эуфиллин амп. 2.4% 10мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Эуфиллин таб 0.15г №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Этамзилат р-р 125мг/2мл амп №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Эритромицин таб. 0,25г №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Эргоферон таб д/рассасывания №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Эплан 20мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Эплан крем туба 30г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Энтерофурил капс. 200мг №16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Энап таб.20мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Энап таб.10мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Эмоксипин гл. капли 1% фл. 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Шприц 20мл № 1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 123"

    "Шприц 10мл 3-х комп."

    Кол-во: 300

    "Позиция 124"

    "Шприц 5 мл"

    Кол-во: 400

    "Позиция 125"

    "Шприц 3 мл 3-х комп"

    Кол-во: 250

    "Позиция 126"

    "Шприц 2 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "Шприц инсулиновый 1мл с иглой 0,45х12мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Шпатель однораз дерев. 150 х 18мм шт №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 129"

    "Ципролет таб. 500мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Ципрофлоксацин-Акос гл. кап. 0,3% 5мл фл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Цитрамон П таб. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Цетрин таб. 10мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Перчатки хир стер IMP (пара) 7 разм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "Перчатки EPIC хирург стер (пара) р.6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "Перчатки латексные смотр. н/стер. р.L пара"

    Кол-во: 100

    "Позиция 136"

    "Перекиси водорода р-р 3% 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Папаверин амп. 2% 2мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Пантенол -ВИАЛ аэроз 130,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Парацетамол таб. 500мг № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 140"

    "Пакет бумаж. д/паровой и газовой стер-ции 200*330мм СтериТ №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Пакет перевяз. Перв.помощи с 2-мя под№1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 142"

    "Пакет гипотермический "Снежок""

    Кол-во: 25

    "Позиция 143"

    "Оциллококцинум гранулы 12 доз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Офтальмоферон гл капли 10л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Отинум уш.капли 20% 10мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Омез капс. 20мг №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Оксолиновая мазь 0,25% 10 г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Но-шпа таб. 40мг №24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Но-шпа 2% 2мл №25 амп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Нольпаза таб. п/о 20мг №28"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Нолицин 400 мг № 10 таб. п/пл. об."

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Новокаин амп. 0,5% 5мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Нитроглицерин таб. 0,5мг №40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Нафтизин 0,1% фл.-капельн 15мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Славянка 1л (Комбидез 1л)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Скальпель одноразовый Apixmedр р.22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Система ПР с пласт шип (перелив р-ров) шт. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 158"

    "Синтомицина линним. 10% 25г туба"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Семакс 0,1% р-р 3 мл фл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Салфетка антисептич. спирт. 13,5х18,5см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 161"

    "Салфетка спирт. д/инъек 60х100мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 162"

    "Салфетки стер. 16х14 №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 163"

    "Реополиглюкин фл. 200мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Римантадин таб. 0,05г №20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 165"

    "Рамиприл-с3 таб.10мг №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Пустырника н-ка фл 25мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 167"

    "Полинадим гл.капли 10мл фл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Повязка гелевая п/ожоговая 10х10см"

    Кол-во: 40

    "Позиция 169"

    "Преднизолон р-р д/ин амп. 25мг/1мл №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Платифиллина г/тартрат 0,2% 1мл № 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Пластырь перцовый 10Х18см перфорир."

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Пластырь на ткан.основе 2х500см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 173"

    "Пластырь на ткан.основе 1х500см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Пластырь бактерицид. 4х10 сильной фикс."

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "Пластырь Leiko стербактер. 2,5х7,2шт №1"

    Кол-во: 101

    "Позиция 176"

    "Пиона уклоняющегося настойка 25мл"

    Кол-во: 30

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