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Номер извещения
31705068273
Уникальный номер закупки
17/1.4/0027998/ДНоябрьск
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 07:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-54
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 09:00 GMT +312.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068273Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 09:0012.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068273Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 13:0019.05.2017 13:0019.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068273Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.201719.05.2017 13:0019.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068273Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство нагнетательных скважин на кустовых площадках №№ 40, 51 Чаяндинского НГКМ под закачку гелиевого концентрата по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-3000860).
Начальная цена
10 599 628,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
71.12.17.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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