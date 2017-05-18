www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705068050
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025782/ТГЧайковск
Наименование закупки
Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-61-30
Факс
{}
Адрес электронной почты
kuddusovakr@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куддусова Ксения Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068050Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 13:0018.05.2017 13:0018.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068050Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:1502.06.2017 14:1502.06.2017 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068050Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 14:1502.06.2017 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068050Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации по стройке "Площадка посадочная для вертолетов Горнозаводского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
71.11.22.000
71.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.