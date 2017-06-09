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Номер извещения
31705067429
Уникальный номер закупки
17/4.4/0023574/ГПК
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика компрессорной установки для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/17/4.4/0023574/ГПК/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2
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Компрессорная установка для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067429Дата и время окончания срока приема заявок Компрессорная установка для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 11:0013.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067429Дата и время вскрытия заявок Компрессорная установка для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 20:0016.06.2017 20:0016.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067429Подведение итогов не позднее Компрессорная установка для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компрессорная установка для объекта "Обустройство Южно-Киринского месторождения (1 этап)"
Начальная цена
1 439 355 999,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.13.28
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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