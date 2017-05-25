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Номер извещения
31705067388
Уникальный номер закупки
17/2.1/0027180/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго» (№ 0001/17/2.1/0027180/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 21:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067388Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:3525.05.2017 11:3525.05.2017 11:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067388Дата и время вскрытия заявок Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 20:0026.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067388Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067388Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Системы контроля функционирования и управления конфигурациями СПД АСКУЭ ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
27 788 114,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
71.12.2
71.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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