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Номер извещения
31705067158
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026753/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка сверл для нужд ПАО «ТМ» (0001/17/2.2/0026753/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 19:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:5006.06.2017 11:5006.06.2017 11:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067158Дата и время вскрытия заявок Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 19:0014.07.2017 19:0014.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067158Подведение итогов не позднее Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.
Начальная цена
14 313 206,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
25.73.30.150
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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