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    Главная / Торги / Поставка сверл для нужд ПАО «ТМ» (0001/17/2.2/0026753/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Поставка сверл для нужд ПАО «ТМ» (0001/17/2.2/0026753/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705067158

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026753/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сверл для нужд ПАО «ТМ» (0001/17/2.2/0026753/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника.rar

    0026753 Продление вскрытия 01.doc

    0026753 Продление вскрытия 02.doc

    0026753 Уведомление о комиссии 01.doc

    0026753 Уведомление о комиссии 02.doc

    0026753 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 11:5006.06.2017 11:5006.06.2017 11:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067158Дата и время вскрытия заявок Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 19:0014.07.2017 19:0014.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067158Подведение итогов не позднее Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 19:0014.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067158Подведение итогов не позднее Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сверл для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.

    Начальная цена

    14 313 206,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.150

    Инструмент режущий ручной

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло 47-1890TN/BC/4.8х52х4.8х862FL"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Сверло 47-1929TN/BC/4.9х52х4.9х862FL"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Сверло 47-1969TN/BC/5х52х5х862FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сверло 47-2008TN/BC/5.1х52х5.1х862FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Сверло 47-2165TN/BC/5.5х57х5.5х932FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сверло47-2205TN/BC/5.6х57х5.6х932FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Сверло 47-2244TN/BC/5.7х57х5.7х932FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сверло 47-2283TN/BC/5.8х57х5.8х932FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сверло 47-2362TN/BC/6х57х6х932FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Сверло 47-2402TN/BC/6.1х63х6.1х1012FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Сверло 47-2441TN/BC/6.2х63х6.2х1012FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Сверло 47-2520TN/BC/6.4х63х6.4х1012FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Сверло 47-2559TN/BC/6.5х63х6.5х1012FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Сверло 47-2677TN/BC/6.8х69х6.8х1092FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Сверло 47-2717TN/BC/6.9х69х6.9х1092FL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Сверло 47-2756TN/BC/7х69х7х1092FL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Сверло 47-2953TN/BC/7.5х69х7.5х1092FL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Сверло 47-3150TN/BC/8х75х8х1172FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Сверло 47-3228TN/BC/8.2х75х8.2х1172FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Сверло 47-3346TN/BC/8.5х75х8.5х1172FL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Сверло 47-3386TN/BC/8.6х81х8.6х125"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Сверло 47-3543TN/BC/9х81х9х1252FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Сверло 47-3858TN/BC/9.8х87х9.8х1332FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сверло 47-3937TN/BC/10х87х10х133"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Сверло 47-3937TN/BC/10х87х10х1332FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Сверло 47-4016TN/BC/10.2х87х10х1332FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Сверло 47-4134TN/BC/10.5х87х10.5х1332FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Сверло 47-4331TN/BC/11х94х11х1422FL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Головка MM HCD100-090-2T06 IC908"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Головка MM GRIT 18P-2.00-1.00 528"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Головка MM HCD160-090-2T10 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Головка IDI190-SG IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Головка ICM140 IC907"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Головка IDI110-SG IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Головка IDI150-SG IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Головка IDI155-SG IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Головка IDM118 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Головка MM ECS-A4.00х10-2T06 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Головка MM ETR160A09R5.0-6T10 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Головка MM GRIT18P-1.20-0.60 IC528"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Головка MM GRIT22K-1.30-0.2 IC528"

    Кол-во: 300

    "Позиция 42"

    "Головка MM HCD100-090-2T06 IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Головка сверл. ICM140 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Головка сверл. IDI120-SG IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Головка сверл. IDM115"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Головка сверл. IDM119"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Сверло 47-1181TN/BC/3х33х3х612FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Сверло 47-1339TN/BC/3.4х39х3.4х702FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Сверло 47-1378TN/BC/3.5х39х3.5х702FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Сверло 47-1496TN/BC/3.8х43х3.8х752FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Сверло 47-1535TN/BC/3.9х43х3.9х752FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Сверло 47-1575TN/BC/4х43х4х752FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Сверло 47-1654TN/BC/4.2х43х4.2х752FL"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Сверло 47-1693TN/BC/4.3х47х4.3х802FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Сверло 47-1772TN/BC/4.5х47х4.5х802FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Сверло 47-1850TN/BC/4.7х47х4.7х802FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Сверло DR200-080-25-06-4D-N"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Сверло DSM110-033-16A-3D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Сверло H30-0400/SER135M4,0MM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Сверло H30-0810-A/BC/8.1х47х10х892FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Сверло H30-1040-Z/BC/10.4х55х12х1022FL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Сверло H30-1110-A/BC/11.1х55х12х1022FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Сверло H52-0630-Z/BC/6.3х53х8х91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Сверло SCD035-014-060AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Сверло SCD038-017-060AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Сверло SCD038-029-060AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Сверло SCD040-017-060AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Сверло SCD042-017-060AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Сверло SCD056-020-060AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Сверло SCD058-035-060AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Сверло SCD070-024-080AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Сверло SCD070-043-080AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Сверло SCD078-043-080AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Сверло SCD080-029-080AP3IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Сверло SCD081-049-100АР5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Сверло SCD086-049-100AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Сверло SCD088-049-100AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Сверло SCD095-049-100AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Сверло SCD101-056-120AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Сверло SCD102-040-120AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Сверло SCD111-056-120AP5IC908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Сверло Н50-1030-A/BC/10.3х71х12х1182FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Сверло Н50-1070-A/BC/10.7х71х12х1182FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Сверло 47-4528TN/BC/11.5х94х11.5х1422FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Сверло 47-4724TN/BC/12х101х12х1512FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Сверло 50-3189/BC/8.1х37х8.1х792FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Сверло 50-3976-A/BC/10.1х43х10.1х892FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Сверло 51-3150-A/BC/8х37х8х792FL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Сверло 51-4646/BC/11.8х47х11.8х952FL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Сверло B042A05000CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Сверло B042A05100CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Сверло B042A06000CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Сверло B042A06100CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Сверло B042A10000CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Сверло B042A10200CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Сверло B042A10500CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Сверло B042A11500CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Сверло B042A12000CPGKC7325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Сверло DCM140-112-16A-8D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Сверло DCM150-052-15B-3.5D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Сверло DR025-050-32-09-2D-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Сверло DR025-075-32-09-3D-N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Сверло DR025-100-32-09-4D-N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Сверло DR030-090-32-09-3D-N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Сверло DR040-160-40-12-4D-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Сверло DCN140-112-16A-8D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Сверло DR050-200-40-16-4D-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Сверло DR060-120-40-16-2D-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Сверло DR074-080-200-50-12CA-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Сверло DR130-039-16-04-3D-N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Сверло ICM140IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Сверло 50-3189/BC"

    Кол-во: 5

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