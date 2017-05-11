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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705067154
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026740/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026740/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 19:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 11:1012.05.2017 11:1012.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067154Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067154Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
5 702 169,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
26.51.82.190
45.32.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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