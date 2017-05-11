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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026740/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026740/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705067154

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026740/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026740/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 19:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника.rar

    0026740 Уведомление о комиссии 01.doc

    0026740 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 11:1012.05.2017 11:1012.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067154Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067154Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067154Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автотракторной технике для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Начальная цена

    5 702 169,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий гидросистемы ЭФМ 020-1012040"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий для очистки масла ФМ наружным диаметром 150мм высотой 365мм диаметром во фланце 57мм ТУ РБ 490001294.001-2001"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтра очистки топлива Т6302 на трактор МТЗ-80, -82 (двигатели Д-240, -243)"

    Кол-во: 57

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтра очистки воздуха 240-КВ на трактор МТЗ-80, -82 (двигатели Д-240, -243) комплект 3шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтра очистки топлива ЭФТ-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтра масляного Т150-1012040 ХТЗ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтра РЕГОТМАС 690-1-24/27УХЛ2 для экскаваторов Кранэкс"

    Кол-во: 27

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтрующий гидросистем Реготмас 640-1-05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтрующий масляный грубой очистки Реготмас 635-1-06 Т-170"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий топливный тонкой очистки А65.01.100 МТЗ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра дизеля А41.10.000-02СП трактора ЧТЗ Т-170"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Элемент 700А.37.60.010 трактор К-701"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтрующий топливный тонкой очистки 201-1117040 ЯМЗ"

    Кол-во: 180

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий топливный грубой очистки 201-1105540 ЯМЗ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Щиток приборов 701.38.05.000-1 Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шина легковая 235/65 R17 108H TL Latitude Cross Michelin летняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Шестерня ведущая 77.58.116 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шестерня ведомая 77.58.117 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Шестерня солнечная моста ведущего 700.23.00.027 ПТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шестерня венечная моста ведущего 700.23.00.024-1 ПТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шестерня 60-12-9 Т-170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шестерня 60-12-8 Т-170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Шестерня 51-09-53 трактор Т-170.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шестерня 50-19-150 Т-170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шестерня 50-19-149 трактор Т-170.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шестерня двойная 50-19-144СП Т-170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шестерня ведущая редуктора бортового 24-19-29 ЧТЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Шатун двигателя 240-1004100-А ЗИЛ-5301 в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Цилиндр гидравлический управления рулевого ГЦ50-3405215-01 МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Форсунка двигателя 14-1112010 ММЗ-240 в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Фонарь передний в сборе ПФ-204 (габарит-поворот) для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 19

    "Позиция 32"

    "Фланец ТО-28А.02.04.013 для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Фитинг DN 25 DKO-S (Ш) 42х2 30 CX16MM30S"

    Кол-во: 18

    "Позиция 34"

    "Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 42х2 30 (90) CX16FOS30S90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 42х2 30 (45) CX16FOS30S45"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Ш) 30х2 22 CX12MM22L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Ш) 26х1,5 18 CX12MM18L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 CX12FOS22L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 (90) CX12FOS22L90"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 (45) CX12FOS22L45"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 CX12FOS18L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (90) CX12FOS18L90"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (45) CX12FOS18L45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30х2 20 701025"

    Кол-во: 14

    "Позиция 45"

    "Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30х2 20 (90) CX10FOS20S90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30х2 20 (45) CX10FOS20S45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Фитинг DN 16 DKO-L (Ш) 26х1,5 18 CX10MM18L"

    Кол-во: 25

    "Позиция 48"

    "Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 26х1,5 18 CX10FOS18L"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (90) CX10FOS18L90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Фитинг DN 16 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (45) CX10FOS18L45"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Ш) 24х1,5 16 CX08MM16S"

    Кол-во: 25

    "Позиция 52"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 CX08FOS16S"

    Кол-во: 19

    "Позиция 53"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 (90) CX08FOS16S90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 (90) 701122"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22х1,5 14 CX08FOS14S"

    Кол-во: 19

    "Позиция 56"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22х1,5 14 (90) CX08FOS14S90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Ш) 26х1,5 18 CX08MM18L"

    Кол-во: 25

    "Позиция 58"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Ш) 22х1,5 15 CX08MM15L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22х1,5 15 CX08FOS15L"

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22х1,5 15 (90) CX08FOS15L90"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 CX06FOS12S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 (90) 701117"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 (45) CX06FOS12S45"

    Кол-во: 17

    "Позиция 64"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18х1,5 10 CX06FOS10S"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18х1,5 10 (90) CX06FOS10S90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 22х1,5 15 CX06MM15L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 18х1,5 12 CX06MM12L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 16х1,5 10 CX06MM10L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22х1,5 15 CX06FOS15L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 70"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22х1,5 15 (90) CX06FOS15L90"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18х1,5 12 CX06FOS12L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (90) CX06FOS12L90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16х1,5 10 CX06FOS10L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Ш) 18х1,5 12 CX05MM12L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Ш) 16х1,5 10 CX05MM10L"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 CX05FOS12L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (90) CX05FOS12L90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (45) CX05FOS12L45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 CX05FOS10L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 (90) CX05FOS10L90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 (45) CX05FOS10L45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14х1,5 6 CX04FOS6S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14х1,5 6 (90) CX04FOS6S90"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "Фильтр-патрон воздухоочистителя 51-05-310СП ЧТЗ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 85"

    "Фильтр линейный У4910.46.000 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Насос масляный 240-1403010-01 на двигатель Д-243"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Насос масляный Д37-1403010-В на двигателя Д-144"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Насос водяной 41.13.С3-1Г на двигатель А-41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Насос водяной 240-1307010-А ЯМЗ в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Насос водяной 18Н-13С2 на двигатель СМД-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Насос водяной системы охлаждения 16-08-140СП трактора Т-170"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Насос водяной системы охлаждения двигателя 240-1307010-А МТЗ-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "Насос топливный ручной подкачки 16-С35-3Б для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Наконечник тяги рулевой левый А35.32.000-01 МТЗ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Наконечник рулевой тяги правый А35.32.000 МТЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Наконечник для гидроцилиндра поворота 20.40.303 короткий в сборе для экскаватора ЭО-3323"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Накладка тормозная У2210.03-01.021 для АМКОДОР-332."

    Кол-во: 8

    "Позиция 98"

    "Накладка фрикционная тормоза колесного переднего 546-3502105 МоАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 99"

    "Муфта сцепления 50-12-591 Т-170"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Муфта сцепления 18-12-324 Т-170"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Муфта блокировочная механизма блокировки дифференциала в сборе 70-2409010-Б МТЗ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Муфта механизма включения пускового двигателя 72118сп Т-100-130. ТУ 23.1.509-91, ТУ 23.1.517-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Муфта полужесткая редуктора 701.00.16.010-2 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Муфта привода насоса НШ-100 700А.16.02.024-1 трактора К-701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Механизм уравновешивающий 51-66-1СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Механизм рулевой НДМ-80-У250-8-У для экскаваторов ТВЭКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Механизм переключения передач Т40М4-1703120 для трактора ЛТЗ-55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Механизм натяжения 50-21-134сп Т-100-130. ТУ 23.1.509-91, ТУ 23.1.517-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Маховик в сборе Д-144-1005300Б на двигателя Д-144"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Маслоохладитель 68084-1013310-01СБ для автобульдозеров МоАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Манжета КПП 700А.17.01.324 тракторА К-700А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Манжета моста ведущего 700.23.00.190 Кировец"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "Манжета армированная 700.23.00.100 Кировец"

    Кол-во: 16

    "Позиция 114"

    "Манжета вала ведущего коробки переключения передач 700.17.01.324-2 Кировец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Манжета коробки переключения передач 700.17.01.324-1 Кировец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Манжета типа 2 для уплотнения цилиндра,исполнения 2, с формованной кромкой, для вала диаметром 75мм с наружным диаметром штока 100мм из резины группы 1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 86

    "Позиция 117"

    "Манжета типа 1 для уплотнения цилиндра, диаметром 50мм, диаметром штока 40мм, из резины группы 6 ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 60

    "Позиция 118"

    "Манжета типа 1 для уплотнения цилиндра,исполнения 2, с формованной кромкой, для вала диаметром 90мм с наружным диаметром штока 120мм из резины группы 1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Магнето М124-б1-3728000-А МТЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 120"

    "Лента тормозная Т-25-3502070-Б5 Т-40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Лента тормоза 187360-01СП для тракторов Т-170"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Лента остановочная 77.38.040-2 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 17

    "Позиция 123"

    "Лента тормозная вала отбора мощности 50-4202100-А МТЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Лампа Н4 12V 60/55W галогенная 64193 автомобиль TOYOTA HIACE"

    Кол-во: 174

    "Позиция 125"

    "Лампа автомобильная накаливания АМН 12-3-1 колба прозрачная длиной 23мм диаметром 9мм с цоколем ВА9S/14 мощностью 3Вт на рабочее нап ряжение 12В световым потоком 150Лм"

    Кол-во: 218

    "Позиция 126"

    "Лампа автомобильная галогенная АКГ 12-55-2 (H1) 12В 55Вт цоколь P14,5s ГОСТ 2023.1-88"

    Кол-во: 126

    "Позиция 127"

    "Лампа автомобильная накаливания АС 12-5-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 128"

    "Лампа автомобильная накаливания АМН 24-3"

    Кол-во: 364

    "Позиция 129"

    "Лампа автомобильная галогенная АКГ 24-70"

    Кол-во: 670

    "Позиция 130"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-60-40"

    Кол-во: 44

    "Позиция 131"

    "Лампа автомобильная А 24-5-1 BA15s"

    Кол-во: 3486

    "Позиция 132"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-21-5"

    Кол-во: 2119

    "Позиция 133"

    "Лампа накаливания автомобильная А 24-21-3 BA15S"

    Кол-во: 40

    "Позиция 134"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-2"

    Кол-во: 726

    "Позиция 135"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-10"

    Кол-во: 2931

    "Позиция 136"

    "Лампа автомобильная накаливания на панель приборов А 24-1,2"

    Кол-во: 703

    "Позиция 137"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-1"

    Кол-во: 218

    "Позиция 138"

    "Лампа накаливания автомобильная А 12-5 BA15S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-21+5-2 (P21/5W) 12В 21/5Вт цоколь BAY15d ГОСТ 2023.1-88"

    Кол-во: 160

    "Позиция 140"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-15"

    Кол-во: 180

    "Позиция 141"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-10"

    Кол-во: 490

    "Позиция 142"

    "Лампа автомобильная A 24х55х50, Рабочее напряжение, V:24, мощность 50/55W. Цоколь - P45t."

    Кол-во: 580

    "Позиция 143"

    "Лампа А24-5 Электрооборудование"

    Кол-во: 2008

    "Позиция 144"

    "Лампа (53А-3714033)А12-5 ГОСТ 2023-75 Электрооборудование"

    Кол-во: 250

    "Позиция 145"

    "Лампа электрическая А12-4-1 УАЗ-3163-409040"

    Кол-во: 188

    "Позиция 146"

    "Лампа автомобильная накаливания А12-21-3"

    Кол-во: 301

    "Позиция 147"

    "Лампа автомобильная галогенная H4 24V 75/70W P45T Тип h4 Рабочее напряжение 24В Мощность автолампы 75/70Вт Цоколь P45t"

    Кол-во: 700

    "Позиция 148"

    "Крестовина 72-2203030 трактор МТЗ-80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 149"

    "Крестовина вала карданного с подшипниками в сборе 701.22.08.010-Р Кировец"

    Кол-во: 18

    "Позиция 150"

    "Крестовина вала карданного с подшипниками в сборе 700.22.01.080Р Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Крестовина 50-3401062 для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 14

    "Позиция 152"

    "Кран двухходовой У034.00.000-9 КС-3577"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Кран двухходовой У034.00.000-8 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Котел 700А.15.02.000-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Корпус уплотнения 85.33.021 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 14

    "Позиция 156"

    "Корпус уплотнения 77.32.012 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 14

    "Позиция 157"

    "Корпус уплотнения в сборе 77.31.013-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 158"

    "Корпус уплотнения 54.31.022-1 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 14

    "Позиция 159"

    "Коронка ковша ЕК-270.02.035.005Р для экскаваторов Кранэкс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Компрессор пневматический системы тормозной 130-3509012 ЗИЛ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 161"

    "Комплект рукавов высокого давления на автобульдозер МоАЗ-40489"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Кольцо уплотнительное 54.31.430 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Кольцо уплотнительное малое 54.32.429 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 164"

    "Кольцо уплотнит.опорного катка. 54.31.463-2 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Кольцо уплотнительное 54.31.473-1 опорного катка для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 166"

    "Кольцо резиновое 54.31.475 (перстенёк) для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Комплект поршневых колец Д144-1004060-Б1 на двигатель Д-144"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Колонка рулевая 85-3401010 МТЗ-80/82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Колодка тормозная моста приводного управляемого ЭО-3323.20.30.400 ТВЭКС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 170"

    "Колодка механизма тормозного ГМКП У35.615-35.302 для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Колесо направляющее правое в сборе 85.32.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-1 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-01 крана самоходного КС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Клапан выпускной двигателя Д-240 240-1007015-Б4 трактора МТЗ-80"

    Кол-во: 28

    "Позиция 175"

    "Каток опорный каретки подвески 54.31.021И-01 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Каталог запасных частей тракторов МТЗ-80, -82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Камера тормозная 700.23.00.220 Кировец"

    Кол-во: 18

    "Позиция 178"

    "Дроссель с обратным клапаном 62900А для экскаваторов Кранэкс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Диск нажимной муфты главной сцепления Т25-1601093-Б1 ЛТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Диск сцепления ведомый 85-1601130-01 МТЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Диск сцепления опорный в сборе 70-1601120-А МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Диск сцепления нажимной 70-1601093 МТЗ-82Л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 183"

    "Диск сцепления ведомый 18-14-135СП ЧТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Диск сцепления 738-4СП Т-170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Диск промежуточный А52.22.201 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Диск сцепления нажимной А52.22.101 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Диск ведомый А52.21.000-70СБ для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 11

    "Позиция 188"

    "Диск колеса заднего 15,5х38 873-3107012 МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Диск соединительный тормозной с накладками в сборе 50-3502050 МТЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 190"

    "Диск сцепления нажимной 50-14-64 Т-130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Диск сцепления ведущий 18-14-44 Т-130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Датчик давления масла ММ355 700.38.00.060-1 Кировец"

    Кол-во: 15

    "Позиция 193"

    "Глушитель выхлопа 60-1205015-А6 МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Гильза обжимная 2 SN 5/8 (гайка 32,36)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 195"

    "Гильза обжимная 2 SN 3/8 (гайка 22)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 196"

    "Гильза обжимная 2 SN 3/4 (гайка 41)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 197"

    "Гильза обжимная 2 SN 1/4 (гайка 17)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 198"

    "Гильза обжимная 2 SN 1/2 (гайка 27)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 199"

    "Гильза 51-01-82 трактор Т-170.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 200"

    "Гидроцилиндр задний для подъема навесного оборудования Ц100Х200-3 МТЗ-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Гидроусилитель рулевого управления 72-3400015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Гидрораспределитель ЭО-3323А.07.21.010 для экскаваторов ТВЭКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Гидрораспределитель гидросистемы тракторов Р80-3/1-444"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Гидрораспределитель клапанно-золотниковый моноблочный Р80-3/1-222 Ду16 Ру160кгс/см2 номинальный расход 80л/мин с тремя золотниками т ипа 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Гидрораспределитель гидросистемы тракторов Р160-3/1-222"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Гидрозамок односторонний 541.08.00 для автокранов Ивановец, Галичанин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 207"

    "Генератор Г-1000.04.1 12в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Генератор 966-3701000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Генератор 462-3701000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Выключатель аккумуляторной батареи ВК318-3704000 для УАЗ-452(3741), УАЗ-469(3151), КамАЗ, МАЗ, ГАЗ-53, МТЗ, Т-150, тракторы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Втулка ЕК-270.02.00.003 для экскаваторов Кранэкс"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Включатель 700.38.05.180 (ВК57-3710000) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Вкладыши коренные (комплект) 50-1005100 Н2 МТЗ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Комплект шатунных вкладышей Д144-1004150А-Н1 для двигателя Д-144"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Вкладыш шатунный (комплект) 50-1004140-А МТЗ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Вкладыш коренной(комплект) вала коленчатого двигателя Д144-1005100-Н1 ЛТЗ-Т-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Вентилятор отопителя 225.6010-81.18.000 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Вентилятор термостата системы охлаждения двигателя 240-1308040-А МТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Вал привода передних колес Т40А-2302072Г-01 МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Вал распределительный двигателя 240-1006015-А МТЗ-82Л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Вал карданный коробки передач 702.22.08.000-2 К-702"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Вал карданный ЭО-3323А.71.00.600-60 для экскаваторов ТВЭКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Вал карданный ДЗ-122.09.01.000 для автогрейдеров ДЗ-122"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Вал карданный рулевой 85-3401150 для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Вал карданный 322.04.03.000 для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Вал карданный промежуточный 72-2203010 МТЗ-82"

    Кол-во: 13

    "Позиция 227"

    "Вал карданный промежуточный 210Г-2204010-16 КрАЗ-6510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Вал карданный болотный 20-14-8 Т-170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Вал распределительный двигателя 14-04-20-1 Т-170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Блок клапанов давления У35.615-12.140 для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Блок клапанов или 520.32.00.000-20 для экскаваторов ТВЭКС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 232"

    "Элемент фильтра очистки топлива Д-Т-25-1117040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Элемент фильтра очистки масла Реготмас 661-1-05 (Дифа 5301М)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 234"

    "Элемент фильтра очистки воздуха Д-144-1109026"

    Кол-во: 28

    "Позиция 235"

    "Фильтр воздушный овальный К701-1109100 К-701"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Фильтр воздухоочистителя 46-05-342СП ЧЗПТ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 237"

    "Фара задняя ФГ-304 тракторная для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 16

    "Позиция 238"

    "Фара поворотная 700.37.00.530 (ФГ-16Е) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 14

    "Позиция 239"

    "Фара 700.37.00.190-2 (ФГ-122-БВ) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Фара задняя ФГ-30.3711 тракторная одноконтактная 12В, металлический корпус для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Фара тракторная 312.3711 12В для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "Устройство следящее 700А.34.14.000-2 Кировец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Приемник указателя давления масла УК-146 700.38.05.870"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Приемник указателя давления масла УК138 700.38.05.860"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Приемник указателя температуры масла 700.38.05.020 (УК-108)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Указатель температуры воды 700.38.05.030 (УК-118 ) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Тяга рулевая 80-3003010-01 трактора МТЗ 80.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 248"

    "Тяга рулевая продольная 1220-3003010 МТЗ-900-920"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Турбокомпрессор ТКР-8,5Н1 (4 шпилек) на двигатель СМД-18Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Тормозок 18-14-140-1СП трактор Т-170.01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 251"

    "Тахоспидометр 701.38.00.010 (ТХ-133) трактора К-700А/701"

    Кол-во: 6

    "Позиция 252"

    "Счетчик моточасов мтз-114б-(14.02) 1145"

    Кол-во: 11

    "Позиция 253"

    "Суппорт тормоза в сборе 700.23.00.050-1 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Ступица заднего колеса 50-3104014-А МТЗ-50/80 ГОСТ Р 12.2.011-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Ступица колеса переднего в сборе 70-3103010 МТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Стартер СТ222 -3708000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "Стартер 20.3708 24V в сборе ЗИЛ-5301"

    Кол-во: 6

    "Позиция 258"

    "Соединение вращающееся КС-3577.83.300-01 крана КС-3574"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Сигнал 700А.37.00.300 (С311) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Сердцевина радиатора 77У.13.016-1 на двигатель А-41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Сервомеханизм управления трансмиссией 21-17-4СП ЧТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Свеча зажигания А-11-3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 263"

    "Сателлит моста ведущего 700А.23.00.032 ПТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "Сальник 40967СП трактор Т-170.01"

    Кол-во: 100

    "Позиция 265"

    "Сальник 40857СП трактор Т-170.01"

    Кол-во: 100

    "Позиция 266"

    "Рычаг регулировочный У2210.20Н-03.070 для АМКОДОР-332"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Рукав высокого давления 12х21-650-У ТУ 22-4756-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 268"

    "Рукав высокого давления 12х21-1450-У ТУ 22-4756-80"

    Кол-во: 45

    "Позиция 269"

    "Рукав din en 856 4sh 3/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 270"

    "Рукав din en 856 4sh 1d"

    Кол-во: 94

    "Позиция 271"

    "Рукав din en 853 2sn 5/8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 272"

    "Рукав din en 853 2sn 5/16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 273"

    "Рукав din en 853 2sn 3/8"

    Кол-во: 26

    "Позиция 274"

    "Рукав din en 853 2sn 3/4"

    Кол-во: 26

    "Позиция 275"

    "Рукав din en 853 2sn 1/4"

    Кол-во: 76

    "Позиция 276"

    "Рукав din en 853 2sn 1/2"

    Кол-во: 35

    "Позиция 277"

    "Рукав высокого давления РВД 700А.34.00.090 К-700"

    Кол-во: 11

    "Позиция 278"

    "Рукав высокого давления 700А.34.00.070-4 (длина 2275 мм)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 279"

    "Рукав гидросистемы оборудования бульдозерного 700А.34.00.070-3 Кировец"

    Кол-во: 21

    "Позиция 280"

    "Рукав гидросистемы оборудования бульдозерного 700А.34.00.070-1 Кировец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "Рукав гидросистемы оборудования бульдозерного 700А.34.00.070-02 Кировец"

    Кол-во: 22

    "Позиция 282"

    "Рукав гидросистемы оборудования бульдозерного 700А.34.00.070 Кировец"

    Кол-во: 14

    "Позиция 283"

    "Ролик поддерживающий передний 85.33.002А для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 284"

    "Ролик поддерживающий задний в сборе 85.33.001А для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 285"

    "Комплект уплотнений для гидроцилиндра В2-140Х90Х1250 производства Parker Hannifin GmbH для экскаваторов Кранэкс ЕК-270"

    Кол-во: 15

    "Позиция 286"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы РК-КС35714-200.160/1-АП"

    Кол-во: 23

    "Позиция 287"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы РК-КС4574А-200.140/3-ДП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 288"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы РК-КС4572А-200.160/3-ГП"

    Кол-во: 16

    "Позиция 289"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы Ц51 РК-КС3577-200.160/3-АП"

    Кол-во: 21

    "Позиция 290"

    "Ремкомплект гидроцилиндра отвала РК-ЕК18-100.63/1-ЕП"

    Кол-во: 9

    "Позиция 291"

    "Ремкомплект гидроцилиндра раздвижения опоры РК-КС3574-63.40/2-ЕП"

    Кол-во: 43

    "Позиция 292"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения опор РК-КС35714-63.40/1-АП"

    Кол-во: 68

    "Позиция 293"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения опор РК-КС3577-100.80/2-ЕП"

    Кол-во: 32

    "Позиция 294"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы РК-КС4572А-100.80/3-ГП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 295"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы РК-КС3577-100.80/3а-АП"

    Кол-во: 31

    "Позиция 296"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы РК-КС4574А-100.80/3-ДП"

    Кол-во: 19

    "Позиция 297"

    "Комплект уплотнений для гидроцилиндра В2-170/115Х1325 производства Parker Hannifin GmbH для экскаваторов Кранэкс ЕК-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Комплект уплотнений для гидроцилиндра В2-150Х105Х1650 производства Parker Hannifin GmbH для экскаваторов Кранэкс ЕК-270"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Комплект уплотнений для гидроцилиндра В2-140Х95Х1185 производства Parker Hannifin GmbH для экскаваторов Кранэкс ЕК-270"

    Кол-во: 15

    "Позиция 300"

    "Ремкомплект гидроцилиндра РК-ЕК18-125.80/1-ЕП"

    Кол-во: 23

    "Позиция 301"

    "Ремень привода вентилятора 8.5х8х1280 на двигатель Д-144"

    Кол-во: 82

    "Позиция 302"

    "Ремень привода генератора 8,5Х8-850 на двигатель ЯМЗ-238НД3"

    Кол-во: 172

    "Позиция 303"

    "Ремень привода водяного II-16х11-1220 двигателя Д-260"

    Кол-во: 4

    "Позиция 304"

    "Ремень 240Б-1308020 (14Х13-1320) на двигатель ЯМЗ-240БМ2-4"

    Кол-во: 65

    "Позиция 305"

    "Ремень привода водяного насоса 14Х10-887"

    Кол-во: 129

    "Позиция 306"

    "Ремень привода вентилятора 14Х10-937 на двигатель ЯМЗ-238НД3"

    Кол-во: 248

    "Позиция 307"

    "Ремень привода компрессора 11х10х1120 на двигатель СМД-18"

    Кол-во: 6

    "Позиция 308"

    "Ремень привода вентилятора 11Х10-1250 на двигатель Д-243"

    Кол-во: 148

    "Позиция 309"

    "Реле-регулятор напряжения РР-385Б 700.37.00.130-5 ПТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "Регулятор расхода 700А.34.06.000-2 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Распылитель 6А1.20с2-16 завода АЗПИ на двигатель Д-144"

    Кол-во: 17

    "Позиция 312"

    "Распылитель форсунки системы питания двигателя 14-69-107-1СП Т-130"

    Кол-во: 36

    "Позиция 313"

    "Распылитель форсунки системы питания двигателя 14-1112110 ММЗ Д-240"

    Кол-во: 74

    "Позиция 314"

    "Распределитель гидроусилителя руля 50-34006015А для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 315"

    "Размыкатель тормоза механизма поворота КС-3577.28.200 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Размыкатель тормоза грузовой лебёдки КС-3577.26.310-1 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 317"

    "Радиатор водяного охлаждения 60АВ.1301.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Радиатор водяной ДЗ-98В.33.50.000 для автогрейдеров ДЗ-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Радиатор управления рулевого 700А.34.04.000-3 Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Пружина малая 77.32.116 для трактора ДТ-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 321"

    "Прокладка головки блока цилиндров 43-06С8-1 на двигатель А-41"

    Кол-во: 11

    "Позиция 322"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 50-1003020-А2-01 МТЗ-80"

    Кол-во: 22

    "Позиция 323"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 240-1003210-А3 ЯМЗ-240"

    Кол-во: 20

    "Позиция 324"

    "Прокладка крышки клапанной блока цилиндров двигателя 240-1003270 ЯМЗ-240"

    Кол-во: 20

    "Позиция 325"

    "Преобразователь напряжения с 12в на 24в ПН141.3759-10 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Поршень Д144-1004021-Б ВТЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 327"

    "Полуось моста заднего 50-2407082-А МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Пневмогидроаккумулятор 64020 для экскаваторов Кранэкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Переключатель указателя поворотов 700А.37.00.200 (РС410В) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 330"

    "Стопор на коронку 23.21.040 для экскаваторов ТВЭКС"

    Кол-во: 26

    "Позиция 331"

    "Палец штока гидроцилиндра системы управления поворотом 700А.34.00.012 Кировец"

    Кол-во: 12

    "Позиция 332"

    "Ось правая переднего моста 25.31.133 для трактора ЛТЗ-55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Ось левая переднего моста 25.31.134 для трактора ЛТЗ-55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Ось полурамы 700А.28.00.010 Кировец в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 335"

    "Опора промежуточная вала карданного 72-2209010-А МТЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 336"

    "Опора промежуточная вала карданного 2256010-2220000 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Насос топливный низкого давления (подкачивающий) 21.1106010-01 Д-144"

    Кол-во: 4

    "Позиция 338"

    "Насос топливный высокого давления с регулятором в сборе 4УТНИ-Т-1111005-50 системы питания двигателя ЗИЛ-5301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Насос ручной топливоподкачивающий 16-С30-3Б на двигатели А-01М,-МИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Насос ручной подкачки топлива 700.11.00.130 (РНМ-1К) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 341"

    "Насос шестеренный НШ50У-3Л плоский левый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Насос шестеренный НШ50У-3 плоский правый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 343"

    "Насос шестеренный НШ50А-3Л круглый левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Насос шестеренный НШ10У3Л левый"

    Кол-во: 19

    "Позиция 345"

    "Насос шестеренный НШ10У3 правый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 346"

    "Насос масляный 51-09-217СП для тракторов Т-170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Фара ФГ305-3711000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 348"

    "Элемент фильтра очистки топлива Т150-1117040"

    Кол-во: 43

    "Позиция 349"

    "Элемент фильтра очистки воздуха К-701-1109100 (овал) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 36

    "Позиция 350"

    "Элемент фильтра очистки воздуха ДТ-75М-1109560-01"

    Кол-во: 33

    "Позиция 351"

    "Элемент фильтра очистки масла М-5201 (Дифа)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 352"

    "Элемент фильтра очистки масла 240-1017040-А2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 353"

    "Лампа автомобильная галогенная Н3 24V 100W 500K Тип h3 мощность 100Вт Цветовая температура 5000K Рабочее напряжение 24В"

    Кол-во: 410

    "Позиция 354"

    "Лампа автомобильная АКГ 12Х21Х5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 355"

    "Насос ТННД УТНЗ-1106010-А МТЗ-80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 356"

    "Двигатель пусковой П-10УД(СБ)"

    Кол-во: 1

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    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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