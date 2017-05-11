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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026741/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026741/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705067157

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026741/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/2.2/0026741/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника.rar

    0026741 Уведомление о комиссии 01.doc

    0026741 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 11:1512.05.2017 11:1512.05.2017 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067157Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067157Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067157Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автотранспортной технике и снегоходам для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Начальная цена

    3 316 899,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3741-1109080 УАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3160-00-1109080-11 УАЗ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3151-1109080 УАЗ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3110-1109013 ГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3102-1109013 ГАЗ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 6"

    "Электродвигатель вентилятора отопителя МЭ 236 напряжение 12В, 25Вт, максимальный ток 5А, 3000об/мин для ГАЗ, ИЖ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Электродвигатель вентилятора отопителя 197-3730 для автомобиля ГАЗ-3110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Электробензонасос для подачи топлива 0580464044 для автомобиля ГАЗ Волга"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Щетка генератора в сборе Г250П1-3701030"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Щека наружная части ходовой 110200169 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Щека внутренняя части ходовой 110200168 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шланг цилиндра сцепления 452-1602590 УАЗ-452"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Шланг тормозов передних нижний 3160-3506060 УАЗ-3160"

    Кол-во: 34

    "Позиция 14"

    "Шланг тормозов передних гидравлических гибкий 469-3506060 УАЗ-3741"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Шланг тормозной передний 3302-3506025-10 ГАЗ-3221"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Шланг тормозной передний 3110-3506025 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шланг тормоза заднего гидравлического гибкий 469-3506085 УАЗ-31512"

    Кол-во: 31

    "Позиция 18"

    "Шланг топливный двухштуцерный 469-1104080 УАЗ-3741"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Шланг сливной гидравлического усилителя руля 31601-3408180 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Шланг отводящий радиатора системы охлаждения двигателя 31601-1303022 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Шланг нагнетательный гидравлического усилителя руля 31601-3408150 УАЗ-31601 в сборе"

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Шланг БДС 67 35-85 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шланг БДС 67 35-79 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шкив системы охлаждения 110500256 снегохода СБ-640 (+ модификации) Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шкворень управления рулевого 110300030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шкворень нижний 330270-2304019 для автомобиля Газель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Шкворень кулака поворотного 452-2304019 УАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Шкворень кулака поворотного 3160-2304019 УАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Шкворень верхний 330270-2304130 для автомобиля Газель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Шина специальная 8,15-15 диагональная 146A5 камерная норма слойности 10 Кама-406 Нижнекамскшина повышенной проходимости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Шина специальная 27/10,50-15 диагональная 106A6 TL норма слойности 8PR SK-02 Mitas всесезонная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шина сельскохозяйственная 360/70 R24 122A8 камерная норма слойности 8 VL-44 Волтайр повышенной проходимости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Шина легкогрузовая 215/90-15C диагональная 99K камерная Я-192 Омскшина повышенной проходимости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Шина легковая 255/55 R19 111T TL UltraGrip Ice Arctic SUV Goodyear зимняя шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Шина легковая 255/55 R19 107Y TL ADVAN ST Yokohama летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Шина легковая 255/55 R18 109T TL UltraGrip Ice Arctic SUV Goodyear зимняя шипованная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Шина легковая 235/65 R17 108T TL Latitude X-Ice North Michelin зимняя шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Шина легковая 235/65 R17 104V TL Latitude Tour HP Michelin летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Шина легковая 215/65 R16 102T TL Hakkapeliitta 7 Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Шина легковая 175/80 R16 Q TL ВЛИ-10 Омскшина зимняя без шипов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Шина грузовая 6,50-10 диагональная 122A5 камерная норма слойности 10 Кама-404 Нижнекамскшина повышенной проходимости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Шина грузовая 385/65 R22,5 160K TL КАМА NT-201 Нижнекамскшина летняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Форсунка В2646455 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Фонарь задний правый 96.3716 УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Фонарь задний правый 35.3716010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Фонарь задний левый 961.3716 УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Фонарь задний 000181986 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Фильтр-отстойник системы питания 110800230 Буран"

    Кол-во: 9

    "Позиция 49"

    "Фильтр топливный 8 470401 4566694049 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 13

    "Позиция 50"

    "Фильтр топливный 50345700 МКСМ-800"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Фильтр тонкой очистки топлива 31029-1117010 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 17

    "Позиция 52"

    "Фильтр сливной маслянный гидросистемы МКСМ-800 533-9-62-19-895-2к"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Фильтр очистки топлива 6667352 Bobcat"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Фильтр очистки масла 3105-1017010 ГАЗ"

    Кол-во: 92

    "Позиция 55"

    "Фильтр масляный Т-190447701-0793-1 МКСМ-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Фильтр масляный 6675517 Bobcat-773"

    Кол-во: 13

    "Позиция 57"

    "Фильтр масляный 6 471626 4566694048 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Фильтр маслянный В2654161 ДВ-1792"

    Кол-во: 11

    "Позиция 59"

    "Фильтр маслянный 40065300 МКСМ-800"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Фильтр гидравлический нагнетательный 6686926 BobCat"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Фильтр гидравлический 6661248 Bobcat"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Фильтр воздушный двигателей Hatz 2-4М41 каталожный №00952900 Hatz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Фильтр воздушный ВОВСАТ наружный 6666375"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный ВОВСАТ 6666376"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Фильтр воздушный AF437K Bobcat S175"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Фильтр воздушный 110501330 снегохода Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Фара (227.3711) 656110500 снегохода Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Устройство подкачивающее (груша) 110800160 Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "Тяга трапеции рулевой в сборе 469-3414052 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Тяга трапеции рулевой боковая 2217-3414041 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Тяга сошки рулеого управления продольная 451-3414010 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Тяга сошки рулевого механизма в сборе 469-3414010-03 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Тяга рулевой трапеции в сборе 452-3414052-05 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Тяга рулевая продольная 2217-3414010 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    "Труба приемная глушителя 469-1203010 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Труба приемная глушителя 31512-1203010 УАЗ-31512 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Трос тормоза 110300240-01 снегохода СБ-640 (+ модификации) Буран"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Трос тормоза 110300240 Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Трос топливного корректора 110300230 Буран"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Трос рулевого управления 340300170 Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Трос привода тормоза стояночного задний 2217-3508180 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Трос акселератора с наконечником 3302-1108050-10 ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Трансформатор ТЛМ-3 181926 Буран"

    Кол-во: 13

    "Позиция 84"

    "Тормоз стояночный 451-3507010 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Тормоз передний правый 3741-3501010 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Тормоз левый 110603210 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Тормоз задний с тросом правый в сборе 2217-3502008 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Тормоз задний левый с тросом в сборе 2217-3502009 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Термостат водяной ТС108-1306100-03"

    Кол-во: 21

    "Позиция 90"

    "Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передачи коробки передач 469-1701171 УАЗ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Суппорт передний левый 3302-3501137 Газель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Ступица колеса 69-3103015-01 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Стойка управления рулевого 110300470 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Стеклоподъемник двери правый 3302-6104012 ГАЗель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Стекло окна ветрового 452-5206010 УАЗ-3962"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "Стекло ветровое 110700104 Буран"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Стартер СТ-362 111101330 Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Стартер М114/12/30-01 B2873334 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Спидометр 658180000 снегохода Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Сошка механизма управления рулевого 469-3401090 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Свеча зажигания А-17 ДВ"

    Кол-во: 129

    "Позиция 102"

    "Свеча зажигания А-17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Свеча зажигания А-14 ДВР"

    Кол-во: 63

    "Позиция 104"

    "Свеча зажигания А-14"

    Кол-во: 104

    "Позиция 105"

    "Сальник шарнира кулака поворотного моста переднего в сборе 32х50х10 3741-2304071 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Сальник ступицы колеса с пружиной в сборе 60х85х10 3741-3103038 УАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 107"

    "Сальник ступицы колеса переднего 50х80х10 3302-3103038 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Сальник ступицы 25-3131-1511 для автомобиля ГАЗ-2217"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Сальник полуоси ступицы 52х72х10 12-2401060-Б ГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Сальник полуоси моста заднего 69-2401034 ГАЗ-69 в сборе"

    Кол-во: 14

    "Позиция 111"

    "Сальник крышки заднего подшипника с пружиной коробки раздаточной КПП 42х68х10 20-1701210 в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Сальник вала коленчатого задний с пружиной 406.1005160-01 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Сальник вала коленчатого двигателя передний 406-1005034 ЗМЗ-406"

    Кол-во: 14

    "Позиция 114"

    "Сайлентблок рычага верхнего подвески 2217-2904172 ГАЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 115"

    "Сайлентблок нижний 2217-2904152 для ГАЗ Соболь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Ручка наружная двери задка в сборе 2705-6305150 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Рукав 533-9-62-19-979-1К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Рукав 533-9-62-19-978-1-02К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Рукав 40у8-13 L=650 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715710400650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Рукав 40у8-13 L=2000 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715710402000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Рукав 40У-25-7 4,5м ТУ 005-6016-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Рукав 40У25-1,3(13) к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715713701000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Рукав 40У22-1,3(13) L250 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715713200250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Рукав 40у18-1,3L=600 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715712300600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Рукав 40у18-1,3L=200 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715712300200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Рукав 40У16-13 L-55 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715711700550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Рукав 40у16-1,3L=56 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715711700055"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Рукав 3Т25-15 L=480 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5716257300480"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Рукав 3Т18-1,5L=290 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5716257100290"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Ролик натяжной ремня 406-1308067-02 ЗМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Рессора передняя двухлистовая с шарнирами в сборе 3302-2902010 ГАЗ-3302/2705"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Рессора передняя 3151-2902012 УАЗ-3151 в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Рессора основания двигателя 110400002 Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Рессора задняя 3302-2912012-10 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Рессора задняя 3302-2912010 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Рессора задняя 3221-2912012 ГАЗ-32213"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Рессора задняя 31512-2912012 УАЗ-31512"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Рессора задняя 31512-2912010 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Рессора задняя 24-2912012-02 ГАЗ-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Ремень клиновой вентиляторный 11х10-1045 ГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 141"

    "Ремень вентиляторный клиновой 8.5х8-1018 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Ремень вентилятора системы охлаждения 000181468 Буран"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Ремень вариаторный трансмиссии 110602235 снегохода СБ-640 Буран"

    Кол-во: 97

    "Позиция 144"

    "Ремень 406-20-1308020-01 1220"

    Кол-во: 24

    "Позиция 145"

    "Реле-прерыватель указателя поворота РС57-3726010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Реле универсальное 904.3747-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Реле указателя поворота РС-950"

    Кол-во: 25

    "Позиция 148"

    "Реле стартера РС-534"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Реле втягивающее 42.3708-800"

    Кол-во: 8

    "Позиция 150"

    "Реле включения стартера 738-3747"

    Кол-во: 18

    "Позиция 151"

    "Резонатор с трубой выхлопной в сборе 3160-1202008 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Резонатор 3302-1202008 ГАЗель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Резонатор 2217-1202008 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Редуктор моста заднего 3302-2402010-01 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Регулятор холостого хода 406.1147051-01 ЗМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Регулятор напряжения РР362-А 53-3702010 в сборе ГАЗ-53"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Рассеиватель фонаря ФП135-3716204"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Распределитель зажигания бесконтактный в сборе Р119-3706000-Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Распределитель 19.3706 ГАЗ-31029"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Радиатор системы охлаждения двигателя двухрядный 3110-1301010-32 ГАЗ-3110 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Радиатор отопителя с/о 452-8101060 для автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 162"

    "Радиатор отопителя в сборе 3151-8101060 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Радиатор отопителя 469-8101060 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Радиатор отопителя 3302-8101060 ГАЗель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "Радиатор отопителя 3160-8101060ВВ УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Радиатор отопителя 3102-8101060-03 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Радиатор водяной системы охлаждения двигателя 2121-1301012 ВАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Радиатор водяной 533-9-62-22-173-1К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Пыльник опоры шаровой нижней 2217-2904331 ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Пружина полумуфты трансмиссии 110600018 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 64

    "Позиция 171"

    "Пружина подвески катка правая 110200148 Буран"

    Кол-во: 105

    "Позиция 172"

    "Пружина подвески катка левого 110200142 Буран"

    Кол-во: 126

    "Позиция 173"

    "Пружина подвески задней правая 110200141 Буран"

    Кол-во: 70

    "Позиция 174"

    "Пружина подвески задней левая 110200139 Буран"

    Кол-во: 46

    "Позиция 175"

    "Пружина выпускного патрубка 140400054 Буран"

    Кол-во: 32

    "Позиция 176"

    "Прокладка фланца трубы приемной глушителя 3302-1203240 ЗМЗ-406"

    Кол-во: 6

    "Позиция 177"

    "Прокладка фланца трубы приемной глушителя 3160-1203020 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Прокладка фланца трубы выпускной глушителя 3151-1203088 УАЗ-31519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Прокладка крышки клапанов 406.1007245 двигатель ЗМЗ-4061.10/4062.10/4063.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Прокладка группы цилиндровой 110501192 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 17

    "Позиция 181"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 421-1003020 ЗМЗ-421"

    Кол-во: 8

    "Позиция 182"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 417-1003020-01 УАЗ-471"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 21-1003020-Б2 УАЗ-2206"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 110500080 снегохода Буран"

    Кол-во: 31

    "Позиция 185"

    "Прокладка выпусного коллектора 406.1008027 ЗМЗ-406"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Привод стартера СТ230-3708600-01 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Поршень правый 110501530 Буран"

    Кол-во: 15

    "Позиция 188"

    "Полуось моста заднего правая 69-2403070-Б ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Полуось моста заднего правая 3741-2403071-01 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Полуось моста заднего левая 69-2403071-Б ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Полуось заднего моста правая 39041-243070 Трэкол ГОСТ Р 51206"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Полуось заднего моста левая 39041-243071 Трэкол ГОСТ Р 51206"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Полумуфта наружная 533-9-62-19-932-1К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 194"

    "Полумуфта 110602490 Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 195"

    "Подшипник выключения сцепления 3160-1601182 УАЗ-3162/3303/3962"

    Кол-во: 29

    "Позиция 196"

    "Подшипник выключения сцепления 20-1601072 УАЗ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 197"

    "Подушка штанги стабилизатора поперечной устойчивости 3160-2906041 УАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 198"

    "Подушка штанги стабилизатора 3160-2906040 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Подушка рессоры передней 451-2902430 УАЗ"

    Кол-во: 66

    "Позиция 200"

    "Подушка подвески радиатора системы охлаждения двигателя 20-1302045 УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Подушка опоры двигателя передняя 469-1001020 УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 202"

    "Переключатель фар и габаритов 88.3709"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Переключатель поворотов 6612.3709 ГАЗ-3307 Газель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Переключатели подрулевой 682.3709 3160-3709005 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Патрубок радиатора нижний 451-1303027 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Палец шаровой тяги рулевой 20-3003032 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 207"

    "Палец с шаровой головкой 451-3414032-01 УАЗ-3741"

    Кол-во: 32

    "Позиция 208"

    "Палец поршневой двигателя 110500034 Буран"

    Кол-во: 28

    "Позиция 209"

    "Палец поршневой 421-1004020 УМЗ-451"

    Кол-во: 12

    "Позиция 210"

    "Отопитель салона дополнительный в сборе оа-12-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Ось подвески лыжи 110300137 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Ось подвески лыжи 110300136 снегохода Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Ось балансиров катков части ходовой 110200137 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Ось балансира части ходовой 110200104 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Опора шаровая кулака поворотного 452-2304012 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Обод катка ходовой части 110200108 снегохода Буран"

    Кол-во: 32

    "Позиция 217"

    "Насос топливоподкачивающий 2642952 двигателя Д3900 погрузчика Балканкар ДВ-1792"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Насос топливный(бензонасос) 451М-1106010-30 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 219"

    "Насос топливный(бензонасос) 451М-1106010-10 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 220"

    "Насос топливный электрический 31029-1139010-50 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Насос подкачивающий системы питания 110800320 снегохода Буран"

    Кол-во: 9

    "Позиция 222"

    "Насос масляный двигателя 406-1011010-03 ЗМЗ-406 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Насос масляный 451М-1011009-02 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Насос гидравлического усилителя руля ШНКФ.453471.100-40 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Насос водяной системы охлаждения двигателя 4061-1307010-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Насос водяной с прокладкой системы охлаждения двигателя 4061-3906629 ЗМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Насос водяной Д3900 В 41312246"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Насос водяной в сборе 451-1307100-04 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 229"

    "Насос водяной 421-1307010-01 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 230"

    "Наконечник тяги привода заслонки дроссельной карбюратора 469-1108055 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Наконечник рулулевой тяги правый 3302-3414056-11 для автомобиля Газель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 232"

    "Наконечник рулевых тяг левый 452-3414057-01 УАЗ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 233"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе 2217-3414056 ГАЗ-2217/2752"

    Кол-во: 14

    "Позиция 234"

    "Наконечник рулевой тяги 452-3414056 правый для УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 235"

    "Наконечник правый тяг рулевых с сухарем в сборе 469-3414060-10 УАЗ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 236"

    "Наконечник правый 3302-3414056 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Наконечник поперечной рулевой тяги левый 33020-3414057-01 для автомобиля Газель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 238"

    "Наконечник левый 3302-3414057 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 7

    "Позиция 239"

    "Накладка тормозная тормоза стояночного 69-3507020-10 ГАЗ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 240"

    "Накладка тормозная задняя 3302-3502105 ГАЗель"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "Накладка тормозная 20-3501105 УАЗ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 242"

    "Муфта синхронизатора 3-4 передач 469-1701116 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Муфта привода вентилятора 3741-1308070-01 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Муфта выключения сцепления 3151-1601185 УАЗ-3151"

    Кол-во: 15

    "Позиция 245"

    "Муфта выключения сцепления 24-1601185-20 ГАЗ-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Муфта выжимного подшипника в сборе 3151-00-1601180-00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Муфта выжимного подшипника 11.7561 для автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 248"

    "Механизм управления рулевого с гидроусилителем 31601-3400500-20 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Механизм управления рулевого 469-3400014-10 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Механизм управления рулевого 469-3400013-10 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Механизм управления рулевого 3302-3400014-01 ГАЗель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Механизм рулевого управления ШНКФ.453461.100 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Механизм левый перемещения стекла двери передней в сборе 3160-6104011 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Механизм запорный замка левый 3302-6105485 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Маховик коленвала двигателя 110900470 снегохода Буран"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Маховик двигателя 41707-1005115 УАЗ-4178 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Манжета части ходовой 110200150 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "Манжета части ходовой 110200041 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 44

    "Позиция 259"

    "Шина грузовая 245/70 R19,5 136M TL Кама NR-201 Нижнекамскшина всесезонная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Шина грузовая 215/75 R17,5 124M TL К-166А КШЗ универсальная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Шина грузовая 1600х600-685 диагональная 180B камерная норма слойности 24 ВИ-178А Amtel повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Шестерня заднего хода(блок) 469-1701082 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Шестерня ведомая заднего хода 469-1701138 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Шестерня 3-ей передачи КПП 469-1701114 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Шестерня 3-ей передачи вала вторичного КПП 469-1701113 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 266"

    "Шестерня 3-ей передачи вала вторичного КПП 0451-50-1701122-00 УАЗ в сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Шестерня 2-ой передачи КПП 469-1701125 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Шестерня 2-й передачи вала вторичного КПП 469-1701126 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Шестерня 1-ой передачи КПП 469-1701111 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 270"

    "Шестерня 1-ой передачи 469-1701110 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Шатун двигателя 421-1004045-02 УМЗ-421 в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 272"

    "Шарнир тяги рулевой в сборе 3302-3414029 ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Шарнир передней подвески нижний 2217-2904314 ГАЗ-2217/2752"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Шарнир передней подвески верхний 2217-2904414 ГАЗ-2217/2752"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Цилиндр тормозной рабочий колесный передний левый 469-3501041 УАЗ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 276"

    "Цилиндр тормозной задний колесный 469-3502040 УАЗ"

    Кол-во: 46

    "Позиция 277"

    "Цилиндр тормозной задний колесный 3160-3502040 УАЗ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 278"

    "Цилиндр тормозной задний колесный 24-10-3502040 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Цилиндр тормозной главный 469-3505010 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 280"

    "Цилиндр тормозной главный 3160-3505010 УАЗ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 281"

    "Цилиндр тормозной главный 31029-3505010 ГАЗель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 282"

    "Цилиндр тормозной главный 24-10-3505010 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 283"

    "Цилиндр сцепления рабочий 469-1602510 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 29

    "Позиция 284"

    "Цилиндр сцепления рабочий 31029-1602510-50 ГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Цилиндр сцепления рабочий 3102-1602510 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 286"

    "Цилиндр сцепления главный 4301-1602290 в сборе ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 287"

    "Цилиндр сцепления главный 24-1602290-10 ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Цилиндр привода выключения сцепления в сборе 3160-1602510 УАЗ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 289"

    "Цилиндр двусторонний 5.299.3 00.00.00-01 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Цилиндр главный тормозной с сигнальным устройством в сборе 469-3505009 УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Цилиндр главный тормозной 3151-3505009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 292"

    "Цилиндр главный привода выключения сцепления 469-1602300 УАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 293"

    "Цепь приводная втулочная коробки реверса 000181847 Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 294"

    "Цапфа кулака поворотного 69-2304080 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 295"

    "Манжета с пружиной 406-1005160-01 УАЗ-3163 ОСТ 37.001.487"

    Кол-во: 5

    "Позиция 296"

    "Манжета с пружинами 42х75-16,4 моста заднего 3160-2402052-01 УАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 297"

    "Манжета коробки реверса 012713052 снегохода Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 298"

    "Лист коренной лыжи 110300184 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Крышка механизма переключения раздатки в сборе 452-1803010-01 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Крыльчатка системы охлаждения 110500640 Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 301"

    "Крестовина кардана рулевого управления 3307-3401481 ГАЗ-2705/3302/2217"

    Кол-во: 11

    "Позиция 302"

    "Крестовина вала рулевого 4301-3401481 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "Крестовина вала карданного 3102-2201025-01 ГАЗ-24-3110 в сборе"

    Кол-во: 28

    "Позиция 304"

    "Кран отопителя 469-8101020 УАЗ-469"

    Кол-во: 4

    "Позиция 305"

    "Корпус коробки реверса 110602238 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 3

    "Позиция 306"

    "Комплект проводов высоковольтных с наконечниками 402-3707245 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Комплект запчастей ступицы передней с подшипниками 2217-3103004 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 308"

    "Комплект запчастей ступицы задней с барабаном и подшипниками 2217-3104004 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 309"

    "Комплект гильзо-поршневой 24-1000105 ЗМЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 310"

    "Коммутатор 13-3734 ГАЗ ГОСТ Р 52230-2004, ОСТ 37.003.032-88"

    Кол-во: 12

    "Позиция 311"

    "Кольцо уплотнительное переходника карбюратора 110500996 Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 312"

    "Кольцо уплотнительное коллектора 110500107 Буран"

    Кол-во: 12

    "Позиция 313"

    "Кольцо стопорное 110501119 Буран"

    Кол-во: 12

    "Позиция 314"

    "Кольцо стопорное 110500057 Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 315"

    "Кольцо поршневое 110501054 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 58

    "Позиция 316"

    "Колпачок свечной 659192000 Буран"

    Кол-во: 39

    "Позиция 317"

    "Колодка тормозная передняя с пружиной в сборе 2217-3501170 ГАЗ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 318"

    "Колодка тормозная передняя 469-3501095 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 92

    "Позиция 319"

    "Колодка тормозная передняя 469-3501090 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 32

    "Позиция 320"

    "Колодка тормозная передняя 3302-3501170-00 ГАЗель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Колодка тормозная передняя 3302-3501090 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 22

    "Позиция 322"

    "Колодка тормозная передняя 3160-3501090 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 64

    "Позиция 323"

    "Колодка тормозная передняя 12-3501090 УАЗ-469"

    Кол-во: 8

    "Позиция 324"

    "Колодка тормозная задняя с фрикционной накладкой в сборе 3110-3502091 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 325"

    "Колодка тормозная задняя 469-3502091 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 24

    "Позиция 326"

    "Колодка тормозная задняя 3302-3502095 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 327"

    "Колодка тормозная задняя 3302-3502090 ГАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 328"

    "Колодка тормозная задняя 3110-3502090 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 329"

    "Колодка тормоза заднего в сборе 12-3501095 УАЗ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 330"

    "Колодка ручного тормоза с накладкой в сборе 69-3507014 УАЗ-31512, 3741 ОСТ 37.001.471, ОСТ 37.001.487, ОСТ 37.001.613"

    Кол-во: 8

    "Позиция 331"

    "Коллектор выхлопной 340500120 снегохода Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Коллектор всасывающий цилиндровой группы 110500073 снегохода Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Колесо заднего хода 340600006 снегохода Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Катушка зажигания Б-116-3705000 в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 335"

    "Катушка зажигания Б-115В-3705000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 336"

    "Катушка зажигания 3012.3705 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 6

    "Позиция 337"

    "Карбюратор К-151В-1107010 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 338"

    "Карбюратор К-131А-1107010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Зеркало наружное в сборе 452Д-8201005 УАЗ-452"

    Кол-во: 3

    "Позиция 340"

    "Зеркало заднего вида боковое левое в сборе 3160-8201061 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 341"

    "Звездочка ходовой части 110200015 снегохода Буран"

    Кол-во: 21

    "Позиция 342"

    "Звездочка натяжения цепи 110602053 снегохода Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 343"

    "Звездочка коробки реверса 110602102 Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 344"

    "Звездочка заднего хода коробки реверса 110602052 снегохода Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 345"

    "Звездочка ведущая коробки реверса 110602054 снегохода Буран"

    Кол-во: 7

    "Позиция 346"

    "Замок зажигания ВК330-3704000 УАЗ-3303"

    Кол-во: 9

    "Позиция 347"

    "Замок зажигания 3160-3704010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Замок зажигания 1202-3704000 ГАЗ-53"

    Кол-во: 7

    "Позиция 349"

    "Замок двери правый 469-6105012-04 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "Замок двери передней внутренний правый в сборе 451Д-6105012-02 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Замок двери передней внутренний правый в сборе 3160-6105012 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Замок двери левый 469-6105013-04 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 353"

    "Замок внутренний левый двери передней в сборе 3160-6105013 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "Дроссель с датчиком в сборе 4062-1148100-02 ЗМЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 355"

    "Дифференциал моста заднего 3741-2403010 УАЗ-469 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Диск тормозной передний 3302-3501078 ГАЗель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 357"

    "Диск тормозной передний 3302-3501077 ГАЗель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 358"

    "Диск тормозной передний 3102-3501078 ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Диск тормозной передний 2217-3501077 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 360"

    "Диск тормоза переднего 3160-3501075 УАЗ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 361"

    "Диск сцепления нажимной в сборе 451-1601090 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 362"

    "Диск сцепления нажимной в сборе 406-1601090 двигателей ЗМЗ-406/4025"

    Кол-во: 9

    "Позиция 363"

    "Диск сцепления ведомый 451-01-1601130 УАЗ-451 в сборе"

    Кол-во: 17

    "Позиция 364"

    "Диск сцепления ведомый 421-1601130 УМЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 365"

    "Диск сцепления ведомый 4173-1601130 УМЗ-4173"

    Кол-во: 8

    "Позиция 366"

    "Диск сцепления ведомый 40637-1601130"

    Кол-во: 11

    "Позиция 367"

    "Диск сцепления ведомый 40207-1601130-04 ЗМЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 368"

    "Диск подвижный трансмиссии 110602980 Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Диск неподвижный трансмиссии 340600120 Буран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Диск колеса с ободом 3302-3101015 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 9

    "Позиция 371"

    "Диск ведомый 533-9-62-20-072-1КСБ МКСМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Датчик фазы 406.3847050 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ-111-09"

    Кол-во: 6

    "Позиция 374"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 19.3828000 системы охлаждения двигателя УАЗ-3160/ГАЗ/ВАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 375"

    "Датчик синхронизации и скорости вращения вала 406.3847060-01 двигателя ЗМЗ-4063"

    Кол-во: 2

    "Позиция 376"

    "Датчик синхронизации BOSСH 0261210113 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Датчик положения распределительного вала 0232103006 ЗМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Датчик положения воздушной дроссельной заслонки 406.11300 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Датчик перегрева воды ТМ-111-02 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Датчик массового расхода воздуха 406-407282002 для двигателя ЗМЗ-406"

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Датчик давления масла ММ358-3829010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 382"

    "Датчик давления 443.852.021.020 погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 383"

    "Датчик аварийного давления масла ММ111В-Э, ГАЗ-31029"

    Кол-во: 30

    "Позиция 384"

    "Глушитель системы выпуска 110401100 снегохода Буран"

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Глушитель выхлопа 469-1200012 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 386"

    "Глушитель выхлопа 452-1200012 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 387"

    "Глушитель выхлопа 33078-1201010 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 388"

    "Глушитель выхлопа 3303-1200012-06 УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 389"

    "Глушитель выхлопа 3160-1201010 УАЗ-3160 в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 390"

    "Глушитель выхлопа 3102-1201008-03 ГАЗель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Глушитель 340400200 Буран"

    Кол-во: 3

    "Позиция 392"

    "Гидронатяжитель цепи привода газораспределительного механизма 406-1006100-10 ЗМЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 393"

    "Генератор Г-250П2-3701000 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Генератор Г221 268000000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Генератор 9422-3701000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Генератор 2502-3771000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Генератор 192.3771 14В 65А для двигателя ЗМЗ-402.10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 398"

    "Генератор 1631-3701000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 399"

    "Выключатель сигнального устройства ВК424-3720000 УАЗ-3741"

    Кол-во: 3

    "Позиция 400"

    "Выключатель сигнала тормоза ВК412-3720000 УАЗ-3741"

    Кол-во: 18

    "Позиция 401"

    "Выключатель зажигания ВК 330-3704000 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 402"

    "Выключатель батареи ВК 318-Б ВК318Б-370 ГАЗ-53А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 403"

    "Втулка штанги продольной подвески передней 3160-2909033 УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 404"

    "Втулка шарнира амортизатора 3160-2905420"

    Кол-во: 14

    "Позиция 405"

    "Втулка ушка рессоры передней/задней 469-2902028 УАЗ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 406"

    "Втулка ушка рессоры задней 3160-2912028 УАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 407"

    "Втулка серьги стабилизатора 3302-2916080 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 408"

    "Втулка рычага маятникового 2217-3414086 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 409"

    "Втулка полуобработанная распределительного вала ВК-21-1000103 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 410"

    "Втулка обода катка 110200719 снегохода Буран"

    Кол-во: 144

    "Позиция 411"

    "Втулка наружная шарнира амортизатора подвески передней 3160-2905432 УАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 412"

    "Вкладыш трансмиссии 110600017 Буран"

    Кол-во: 38

    "Позиция 413"

    "Вкладыш коренной(комплект) ВК-24-1000102-01-Р0 ГАЗ-3102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Винт гребной Ямаха-40 3311-111-14MF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 415"

    "Вилка подшипника сцепления с чехлом в сборе 31604-1601200 УАЗ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 416"

    "Вилка подшипника выжимного сцепления в сборе 469-1601200 УАЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 417"

    "Вилка подшипника выжимного сцепления 3151-1601200 УАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 418"

    "Вилка карданного вала руля верхняя 3302-3401048 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Вентилятор электрический с кожухом системы охлаждения двигателя 2217-1308004 ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 420"

    "Вал распределительный двигателя с шестерней в сборе 24-1006010-04 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 421"

    "Вал промежуточный коробки раздаточной 452-1802085 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Вал промежуточный коробки передач 31601-1701048 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Вал привода моста переднего коробки раздаточной 452-1802110 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 424"

    "Вал привода заднего моста 452-1802056-95 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 425"

    "Вал натяжной коробки реверса 340600009 снегохода Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Вал направляющий в сборе 110200020 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "Вал направляющий 110200300 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 428"

    "Вал карданный управления рулевого 3302-3401042 ГАЗель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Вал карданный управления рулевого 3160-3401400 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Вал карданный моста переднего 3151-2203010 УАЗ-31512 в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 431"

    "Вал карданный задний 469-2201010 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 432"

    "Вал заднего хода 110602236 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 4

    "Позиция 433"

    "Вал гибкий спидометра ГВ 300-02 МТЗ, ГАЗ, УАЗ длина 1700мм, масса 0,35кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 434"

    "Вал гибкий спидометра 659110400 снегохода Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Вал гибкий ГВ300-01 длина 3250мм типы соединений А1-Б1 УАЗ/КАвЗ/ЗИЛ/сх.техника"

    Кол-во: 3

    "Позиция 436"

    "Вал вторичный КПП 469-1701100 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Вал ведущий ходовой 110200290 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 438"

    "Вал ведущий передний с колесами в сборе 110200030 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Вал ведущий коробки реверса 340600104 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 6

    "Позиция 440"

    "Блок управления 7.2.31602-3763010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Бачок омывателя окна ветрового с насосами в сборе 3160-5208045 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 442"

    "Барабан тормоза ручного 469-3507052 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Балансир правый 110200090 Буран"

    Кол-во: 53

    "Позиция 444"

    "Бак топливный системы питания в сборе 110800090 снегохода СБ-640А Буран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 445"

    "Бак топливный левый с пробкой 469-1101009 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 446"

    "Шланг топливный 469-1104100 УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 447"

    "Якорь стартера СТ42-3708200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 448"

    "Элемент фильтрующий фильтра воздушного 31512-1109080-01 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 449"

    "Элемент фильтрующий СН-302-СД-1-1 МКСМ-800"

    Кол-во: 13

    "Позиция 450"

    "Элемент фильтрующий Реготмас 636-1-19 ТУ 112-045-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 451"

    "Элемент фильтрующий очистки масла фильтра 2101С-1012005РК-1 УАЗ-315195, 31622 (ЗМЗ-4063.10, 409)"

    Кол-во: 183

    "Позиция 452"

    "Барабан тормозной колеса переднего 469-3501070 УАЗ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 453"

    "Амортизатор подвески передний с шарниром нижним в сборе 3160-2905404 УАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 454"

    "Амортизатор подвески передней 3302-2905006 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 26

    "Позиция 455"

    "Амортизатор подвески передней 3102-2905004 ГАЗ-3102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 456"

    "Амортизатор подвески передней 2217-2905004 ГАЗ-2217"

    Кол-во: 10

    "Позиция 457"

    "Стартер 42-3708000-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Ремень 406-00-1308020-001 1370"

    Кол-во: 37

    "Позиция 459"

    "Привод стартера 42-3708600"

    Кол-во: 8

    "Позиция 460"

    "Датчик фазы 406.3847006 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 3

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