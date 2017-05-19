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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705067152
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025669/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка автомобилей специальных-лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (0001/17/2.2/0025669/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 19:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей специальных - лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей специальных - лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:1522.05.2017 11:1522.05.2017 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067152Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей специальных - лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067152Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей специальных - лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей специальных - лабораторий для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
19 275 000,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
46.69.19.190
45.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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