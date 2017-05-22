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Номер извещения
31705067013
Уникальный номер закупки
17/1.1/0024143/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0001/17/1.1/0024143/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 18:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской областиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:1023.05.2017 11:1023.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067013Дата и время вскрытия заявок Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской областиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067013Подведение итогов не позднее Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской областиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067013Подведение итогов не позднее Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской областиг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств предупреждения и навигационного оборудования для объекта Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области
Начальная цена
37 927 200,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
52.22.19.130
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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