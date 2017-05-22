Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО «ТМ» (№ 0001/17/2.2/0020608/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО «ТМ» (№ 0001/17/2.2/0020608/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705067010

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020608/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО «ТМ» (№ 0001/17/2.2/0020608/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20608 Документация для публикации.rar

    20608 Уведомление о продлении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 11:0523.05.2017 11:0523.05.2017 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067010Дата и время вскрытия заявок Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067010Подведение итогов не позднее Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067010Подведение итогов не позднее Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка абразивного инструмента и материалов для нужд ПАО "ТМ" в 2017г.

    Начальная цена

    14 584 618,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.150

    Инструмент режущий ручной

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг вулкан.отрезной 175х1,8х32 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Круг вулкан.отрезной 175х1,0х32 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Круг зачистной 125х6х22 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Круг лепестковый КЛ 150х30х32 14А"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Круг лепестковый КЛ 60х30х6 14А"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Круг лепестковый КЛ 90х30х12 14А"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Круг лепестковый торцевой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Круг лепестковый торц. 125х23"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Круг отрезной 400х4х32 14А"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Круг отрезной 80х3х6 14А"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Круг отрезной 150х2,0х22 14А"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Круг отрезной 230х2,0х22 14А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Круг отрезной 125х1,0х22 14А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Круг отрезной 150х2,5х22 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Круг отрезной 150х6,0х22 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Круг отрезной 300х3х32 14А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Круг отрезной 115х1,0х22 14А"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Круг отрезной метал. 2.615.S45.6JC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Круг полировальный 150х16х32 14А ГМ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Круг полировальный 150х10х32 14А ГМ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Круг полировальный 150х10х32 14А ГС"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Круг полировальный 150х10х32 14А ГТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Круг полировальный 150х16х32 14А ГТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Круг полировальный 150х16х3214А ГС"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Круг полировальный 60х10х6 14А ГМ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Круг полировальный 60х10х6 14А ГС"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Круг полировальный 60х10х6 14А ГТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Круг полировальный 80х10х6 14А ГМ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Круг полировальный 80х10х6 14А ГС"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Круг полировальный 80х10х6 14А ГТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Круг полировальный 80х20х20 14А ГМ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "ПП 250х100х127 14А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Круг шлифовальный ПП 300х40х127 64С"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Круг шлифовальный ПП 100х20х20 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Круг шлифовальный ПП 150х25х32 25А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Круг шлифовальный ПП 150х32х32 25А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Круг шлифовальный ПП 200х25х32 25А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Круг шлифовальный ПП 250х10х76 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "777 Лента Кубитрон 25х457 Р120"

    Кол-во: 984

    "Позиция 41"

    "777 Лента Кубитрон 25х457 Р36"

    Кол-во: 984

    "Позиция 42"

    "777 Лента Кубитрон 25х457 Р80"

    Кол-во: 984

    "Позиция 43"

    "Алмаз в оправе 3908-0198"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Алмаз в оправе 3908-0137"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Алмаз в оправе 3908-0124"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Брусок алмазный 40х8х3 АС4 125/100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Брусок алмазный 40х12х3 АС4 80/63"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Брусок БВК 10х10х100 25А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Брусок БВК 20х20х150 25А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Брусок БВК 10х10х100 64С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Головка шлифовальная AW 13х20х6 25А F60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Головка шлифовальная AW 4х10х3 25А F60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Головка шлифовальная ZY 10х20х6 № 551900 Garant"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Головка шлифовальная ZY 6х10х3 № 551900 Garant"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Головка шлифовальная ZY 4х8х3 № 551900 Garant"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Головка шлифовальная ZY 8х10х3 № 551900 Garant"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Головка шлифовальная AW 5х10х3 25А F60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Головка шлифовальная AW 8х10х6 25А F60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 59"

    "Головка шлифовальная AW 10х25х6 25А F60"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Головка шлифовальная F-1W 6х10 25А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Головка шлифовальная EW 25A 20СТ1 10х10х4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Головка шлифовальная F-1W 25A 20СТ1 10х20х4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Головка шлифовальная EW 10х25х6 25А F80 О 6V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Головка шлифовальная F-1W 10х20х6 25А F80 О 6V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Карандаш правящий 3908-0083"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Круг алмазный 1А1 150х10х10х32 АС6 125/100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Круг алмазный 12А2-45 100х32х3х20 АС4 125/101"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Круг алмазный 12А2-45 200х20х3х51 АС4 160/125"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Круг алмазный 12R4 150х5х3х16х32 АС4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Круг алмазный 12А2-45 200х20х3х50х32 125/100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Круг алмазный 12R4 75х3х2х10х20 АС4 125/100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Круг алмазный 12R4 75х3х2х20х20 АС4 125/100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Круг алмазный 12А2-45 75х3х3х20 АС4 125/100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Круг алмазный 1А1 150х6х32х10 ЛКВ40 125/100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Круг шлифовальный ПП 600х32х305 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Круг шлифовальный ПП 600х63х305 25А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Круг шлифовальный ПП 600х80х203 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Круг шлифовальный ПП 80х20х20 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Круг шлифовальный ПВ 80х50х20 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Круг шлифовальный ПП 500х63х203 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Круг шлифовальный ПП 200х40х32 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Круг шлифовальный Т 225х18х4х40 F60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Круг шлифовальный ЧК 150х40х32 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Круг шлифовальный ЧК 150х50х32 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 86"

    "Круг шлифовальный 1Т 150х16х32 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Круг шлифовальный ПП 63х50х20 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 88"

    "Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Круг шлифовальный ПВ 63х50х20 25А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Круг шлифовальный ЧК 11 100х40х20 25А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Круг шлифовальный ЧК 150х40х32 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Круг шлифовальный ЧК 50х25х13 25А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Круг шлифовальный ПП 250х40х76 25А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Круг шлифовальный ПП 300х40х76 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Круг шлифовальный ПП 300х40х76 63С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Круг шлифовальный ПП 750х80х305 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Круг шлифовальный ПВ 100х32х20 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Круг шлифовальный ПВ 80х50х20 25А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 100"

    "Круг вулкан.отрезной 250х2х32 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Алмаз в оправе 3908-0157"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Круг алмазный ПП 150х10х10х32 80/63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Круг алмазный 1А1 АС4 300х25х5х127 160/125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Круг алмазный 1А1 АС4 400х25х6х127 160/125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Круг шлифовальный ПП 150х10х32 25А"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Круг эльборовый ПП 150х10х10х32 125/100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Круг эльборовый 1R1 100х35х32х11 125/100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Круг эльборовый 400х40х127х10 СТ1 125/100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Круг эльборовый 80х40х20 125/100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Круг эльборовый 1А1 200х20х5х76 125/100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Круг эльборовый 1А1 250х20х5х76 125/100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Круг эльборовый 1А1 50х40х20х5 160/125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Круг эльборовый ПП150х10х10х32 125/100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Лента шлифовальная 25х457 SC-BL"

    Кол-во: 500

    "Позиция 115"

    "Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Паста полировальная ГОИ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Паста полировальная розовая (брикет)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р1000"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 119"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р1200"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 120"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р1500"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 121"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р320"

    Кол-во: 200

    "Позиция 122"

    "Шлиф.шкурка Н8 14А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 123"

    "Шлиф.шкурка Н6 14А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 124"

    "Шлиф.шкурка Н10 14А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 125"

    "Шлиф.шкурка Н12 14А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 126"

    "Шлиф.шкурка Н16 14А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 127"

    "Шлиф.шкурка Н20 14А"

    Кол-во: 90

    "Позиция 128"

    "Шлиф.шкурка Н25 14А"

    Кол-во: 90

    "Позиция 129"

    "Шлиф.шкурка Н40 14А"

    Кол-во: 90

    "Позиция 130"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р400"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 131"

    "Шлиф.шкурка 230х280 Р600"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 132"

    "Шлиф.шкурка 230х280 М28"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 133"

    "Шлиф.шкурка 6Н на бумаге"

    Кол-во: 120

    "Позиция 134"

    "Электрокорунд 14А F54"

    Кол-во: 400

    "Позиция 135"

    "Электрокорунд 14А F24"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 136"

    "Электрокорунд 25А № 4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 137"

    "Электрокорунд 14А F100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Электрокорунд 25А F16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Электрокорунд 25А F180"

    Кол-во: 500

    "Позиция 140"

    "Электрокорунд 25А F20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "Электрокорунд 25А F230"

    Кол-во: 100

    "Позиция 142"

    "Электрокорунд 25А F600"

    Кол-во: 100

    "Позиция 143"

    "Электрокорунд 63С F100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Электрокорунд 63С F180"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Электрокорунд 64С F230"

    Кол-во: 100

    "Позиция 146"

    "Круг шлифовальный ПП 350х50х127 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Круг шлифовальный ПП 35х32х10 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 148"

    "Круг шлифовальный ПП 300х40х127 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 149"

    "Круг шлифовальный ПП 300х63х127 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Круг шлифовальный ПП 350х20х127 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Круг шлифовальный ПП 400х40х203 25А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 152"

    "Круг шлифовальный ПП 400х40х203 64С"

    Кол-во: 200

    "Позиция 153"

    "Круг шлифовальный ПП 450х25х203 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "Круг шлифовальный ПП 450х25х203 95А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "Круг шлифовальный ПП 450х32х203 95А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Круг шлифовальный ПП 450х63х203 25А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Круг шлифовальный ПП 450х80х203 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Круг шлифовальный Т1 750х80х305 54А 61"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить