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    Главная / Торги / Поставка ламп для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0006824/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Поставка ламп для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0006824/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705066910

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006824/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ламп для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0006824/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 18:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6824 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066910Дата и время вскрытия заявок Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066910Подведение итогов не позднее Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066910Подведение итогов не позднее Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Начальная цена

    3 385 875,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    27.40.14.000

    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная филаментная матированная СДФМ 4-3 Е14 4000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная филаментная зеркально-матовая СДФМ-3Г-6-1 Е27 4000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Лампа FL 18W/765 G13 (ЛД-18)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц235-245-10 220-230В 15Вт B15d/18"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Лампа люминесцентная белого света SL 18/26-735 G13 18Вт 57В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Лампа накаливания коммутаторная КМ24-90 24В 90мА T6.8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лампа дрл-250 цоколь Е40"

    Кол-во: 80

    "Позиция 8"

    "Лампа светодиодная SvetaLED Е27 11 Bт 2700К. Цоколь E27. Мощность 11 Вт. Аналог лампы накаливания 100 Вт. Световой поток 850 лм. Цветовая температура Теплый белый 2700К. Исполнение IP 40. Напряжение 220 В. CRI >92. Угол свечения 200. Габариты, мм 60х"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 9"

    "Лампа лб 36 /аналог sl 36/26-735/"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Лампа полупроводниковая СКЛ-14-Ж-2-220 желтая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-1000 РефлаксE40 1000Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-60 220-230В 60Вт E27 как аналог- б 220-240-60(на напряжение 240в)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Лампа люминесцентная белого света ЛБ-40(SL40/32-735) G13d 40Вт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 Е40 400Вт135В 15000ч"

    Кол-во: 333

    "Позиция 15"

    "Лампа дрл-250 цоколь Е40"

    Кол-во: 600

    "Позиция 16"

    "Лампа дрл-125"

    Кол-во: 600

    "Позиция 17"

    "Лампа лб 36 /аналог sl 36/26-735/"

    Кол-во: 1065

    "Позиция 18"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б230-240-75-2 230-240В 75Вт E27"

    Кол-во: 800

    "Позиция 19"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-1000-5 220В 1000Вт R7s"

    Кол-во: 26

    "Позиция 20"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-1500 220В 1500Вт R7s"

    Кол-во: 17

    "Позиция 21"

    "Лампа бактерицидная ДБ-30М(ДБМ-30) G13d 30Вт 220В 8000ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Лампа светодиодная Диора-16-T8.Потребляемая мощность 16Вт.Размеры светодиода 3,х1,5мм. Мощность работы одного светодиода 0,07Вт. Типпитающей сети -1 фазная.Напряжение питающей сети -165-260В. Частота питающей сети -50Гц. КПД оптической системы -не ме"

    Кол-во: 26

    "Позиция 23"

    "Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц220-230-15 220-230В 15Вт B15d/18"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Лампа натриевая ДНаТ 70 Тип цоколя: E27; Мощность 70 Вт; Размеры L=156 мм.; D=39 мм.; H=102 мм.; Покрытие колбы: Прозрачное; Срок службы 20000 ч"

    Кол-во: 230

    "Позиция 25"

    "Лампа FL 18W/765 G13 (ЛД-18)"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 26"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12Б-Ж-2-220 желтая, 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-Л-2-220 зеленая, 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-К-2-220 красная, 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц235-245-10 235-245В 10Вт E14 цоколь 15d"

    Кол-во: 600

    "Позиция 30"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-40 220-230В 40Вт E27 как аналог- Б 220-240-40"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-60 220-230В 60Вт E27 как аналог- б 220-240-60(на напряжение 240в)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 32"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-250 Лисма-Рефлакс Е40 250Вт У1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-100-1М Е40 100Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-1000 РефлаксE40 1000Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Лампа дрл-250 цоколь Е40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Лампа лб 36 /аналог sl 36/26-735"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Лампа светодиодная Оптолюкс-трейд-600 100-240В 8,5ВТ 4000К/600ЛМ"

    Кол-во: 1205

    "Позиция 38"

    "Лампа полупроводниковая СКЛ-14-Ж-2-220 желтая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Лампа светодиодная SvetaLED 11W 3000K 850lm Е27, мощность 11Вт, цоколь Е27, цветовая температура 3000К, теплый свет, световой поток 850лм, напряжение 220В 50Гц, степень защиты IP40, диаметр колбы 61мм, высота 108мм, срок службы 100000ч"

    Кол-во: 112

    "Позиция 40"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б230-240-75-2 230-240В 75Вт E27"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Лампа металлогалогенная ДРИ-250-7 Е40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Лампа люминесцентная белого света SL 18/26-735 G13 18Вт 57В"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-60 220-230В 60Вт E27 как аналог- б 220-240-60(на напряжение 240в)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 Е40 400Вт135В 15000ч"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Лампа светодиодная SvetaLED 11W 3000K 850lm Е27, мощность 11Вт, цоколь Е27, цветовая температура 3000К, теплый свет, световой поток 850лм, напряжение 220В 50Гц, степень защиты IP40, диаметр колбы 61мм, высота 108мм, срок службы 100000ч"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Лампа светодиодная СД.Л.15 светодиод 15Вт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-1000-5 220В 1000Вт R7s"

    Кол-во: 50

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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