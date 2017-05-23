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Номер извещения
31705067002
Уникальный номер закупки
16/2.2/0051057/ГТранс
Наименование закупки
Поставка вагонного литья для ремонта подвижного состава ООО «Газпромтранс» (№ 0001/16/2.2/0051057/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка вагонного литья
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагонного литьяг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:3524.05.2017 11:3524.05.2017 11:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067002Дата и время вскрытия заявок Поставка вагонного литьяг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067002Подведение итогов не позднее Поставка вагонного литьяг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вагонного литья
Начальная цена
75 885 773,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
30.20.40.143
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 500
Кол-во: 150
Кол-во: 75
Кол-во: 16
Кол-во: 240
Кол-во: 10
Кол-во: 120
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