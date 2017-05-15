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Номер извещения
31705070567
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021705/ТГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (№ 0056/17/5.3/0021705/ТГКраснодар/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017). Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070567Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070567Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070567Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту техники Кущевского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
849 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
29.32.30.390
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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