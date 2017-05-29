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Номер извещения
31705067001
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027722/ГТранс
Наименование закупки
Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для нужд филиалов ООО «Газпромтранс» (№ 0001/17/2.2/0027722/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:2530.05.2017 14:2530.05.2017 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067001Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067001Подведение итогов не позднее Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067001Подведение итогов не позднее Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорно-предохранительной арматуры и запасных частей к ней для вагонов-цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) для филиалов ООО "Газпромтранс на 2017 год
Начальная цена
26 981 084,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
28.14.1
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 3000
Кол-во: 600
Кол-во: 200
Кол-во: 9000
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 450
Кол-во: 70
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 2500
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 2500
Кол-во: 30
Кол-во: 100
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Кол-во: 1200
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Кол-во: 120
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Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
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Кол-во: 1000
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Кол-во: 600
Кол-во: 20
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
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