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Номер извещения
31705066509
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021534/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (№ 0056/17/5.3/0021534/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/27.04.2017) Закупкаосуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:00 GMT +325.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066509Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066509Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066509Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
10 016 104,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
33.19.10.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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