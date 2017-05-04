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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705065919

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030233/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 30233.rar

    30233_Уведомление_о_внес._изменений_в извещ..doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 355-92-62

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горовая Екатерина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами и чистящими средствами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2017 12:00 GMT +304.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2017 15:0004.05.2017 15:0004.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705065919Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 23:5915.05.2017 23:5915.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065919Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 23:5915.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065919Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд аэропорта Бованенково ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    408 242,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.11

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2см "Мультипласт" (сильной фиксации) №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Лейкопластырь 4,0 х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Лейкопластырь мультипласт 3х500"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Лейкопластырь 3см х500см (в пластмассовой упаковке)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "Левомицетин гл.капли 0,25% 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Лазолван р-р д/вн приема,ипг7,5мг/мл 100мл фл."

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лазикс р-р д/ин 10мг/мл 2мл ампх10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ланцеты AKKU-CHEK SOFTCLIX для прокола №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Коринфар 10мг №50 табл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Ксефокам таб п/о плен 8 МГ № 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кордиамин 25% 1мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Кофеин бензоат 20%-1х10 амп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Корвалол таб х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Диклофенак гель д/нар. прим. 5%-30г"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Бинт н/стер Хелп 5х10см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Беталок Зок 50 мг таб. x30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Беротек Н 200 доз 10мл Аэр.(R)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Беродуал Н аэр.д/инг фл. 200 доз №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Баралгин М 5 мл амп.х5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Баралгин М таб. 500мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Бальзам "Золотая звездочка" 4,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "АЦЦ 200 таб. шип №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Ацикловир таб 0,2 № 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Ацикловир-Акрихин мазь 5% туба 5г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Атропина сульфат 0,001/мл 1мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Аскорутин таб.50МГ+50МГ №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Аскорбинка с глюкозой тб 0,1 № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Аскорбиновая к-та 5% 2мл амп. №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Аскорил таблетки №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Арбидол кап. 100 мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Андипал таб №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Анвимакс пор.д/пригот р-ра 5г саше №6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Анвимакс пор.д/пригот р-ра 5г саше №12 (лимон/мед)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Анаприлин 0,04 №56 табл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Анальгин табл. 0,5 №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Анальгин 50% 2 мл №10 амп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Амоксициллин 500мг №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Амоксиклав 0,5+0,1 флак № 5 пор. д/введения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Амоксиклав таб покр.плен.обол. 500 мг+125 мг № 15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Аминокапроновая кислота 5% р-р 100 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Аммиак р-р д/наруж. Примен. Инг. 10% 40 мл фл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Амброксол таб 30 мг № 20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 43"

    "Адреналин г/х 0,001мл 1 мл №5 амп р-р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Аджисепт классич.табл д/рассасывания №24"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Абактал таб. 400 мг. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Бинт стерильный Амелия 5х10см"

    Кол-во: 400

    "Позиция 47"

    "Дибазол 1% 5мл амп. x10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Дексаметазон 4мг/1мл амп.№25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Губка гемостатическая 50х50 мм инд/уп"

    Кол-во: 28

    "Позиция 50"

    "Граммидин с анестетиком нео таб. д/рассас. №18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Глюкоза 5% р-р д/ин 200 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Глюкоза 40 % 10 мл № 10 амп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Глицин таб. подяз.100мг №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Гипотиазид табл 100 мг №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Гепариновая мазь 25г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Геделикс сироп от кашля 100 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Гастал табл. №60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Галазолин 0,1% 10мл фл.м"

    Кол-во: 70

    "Позиция 59"

    "Вода д/инъекций 2 мл №10 амп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Вишневского линимент 30г туба"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Визин Классич. гл.капли 0,05% 15мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Верапамил р-р д/ин 5мг/2мл амп.№5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Вата хир. Зиг-Заг уп Амелия 50г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Вата хирургическая стерильная 250г хлопковая "Амелия""

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Валокордин капли для приема внутрь фл.50 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Валидол 0,06 таб.№10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Валидол 0,06 с глюкозой таб.№10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Валерианы н-ка фл. 25мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Быструм гель д/наруж. Примен 2,5% 50г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Бутадион 5% 20,0 мазь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Бриллиантовый зелен. р-р спирт.1% 10мл."

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Брал таб 500 мг №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Борная кислота р-р сп. 3% 25 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Бинт эласт.унга-вр мед-ий 10см х300м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Бинт эласт.унга-вр мед-ий 8см х1,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Бин стерильный Амелия 7х14см"

    Кол-во: 400

    "Позиция 77"

    "Бинт н/стер Хелп 7х14см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Фезам капс №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Финалгон мазь 20г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Фарингосепт таб д/рассасыв №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Фалиминт драже 25мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Упсарин УПСА шипуч. таб 500мг №16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Ундевит др х 50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Уголь активированный МС таб. 250 мг №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Троксевазин гель д/наружн прим. 2% туба 40г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Трависил таб. д/рассасывания апельсиновые №16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Тетрациклиновая мазь глазн.1% 5г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Тест д/опр беременности BEE-SURE-S"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Термометр мед.ртут. ТМР"

    Кол-во: 7

    "Позиция 90"

    "Таурин-ДИА капли гл. 4% фл.-капельница 5мл №1 (инд.уп.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Софрадекс гл и ушные капли 5мл Б М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Сульфацил натрия капли гл. 20% тюб.-капельница 5мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Супрастин таб. 25 мг №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Супрастин 2% 1мл амп х 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Азитромицин 500мг таб. х 3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Стрептоцид порошок 2г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Стрепсилс с вит С №24 табл.(апельсин)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Стрепсилс мед/лимон таб. д/рассас. №24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Стоматофит фл. 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Спасатель бальзам туба 30г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Спазмалгон таб. х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Спазган 5 мл амп. х 5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Солкосерил 5% 20,0 мазь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Смекта порош. (апельсин) пак. 3г №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Слеза натуральная капли гл фл 15 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Система д/переливания инф. р-ров"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Синтомицин линимент 10% туба 25г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Синафлан мазь 0,25% туба 15г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Флуконазол 0,15 №1 капс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Эуфиллин 0,024/мл 10мл №10 амп р-р"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "Энтерол капс 250мг№30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Ципрофлоксацин 500 мг №10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "ИГЛА КАТЕТЕР БАБОЧКА 22 G"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Камфорное масло 10% фл 30мл"

    Кол-во: 17

    "Позиция 115"

    "БАНЕОЦИН - мазь д/наружн. прим. 250 МЕ+5000 МЕ/20г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "ГИДРОКОРТИЗОН - мазь глазная 5 мг/1 г: туба 3 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 7"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Этамзилат 125мг/мл амп 2мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Эхинацея таб №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Эспумизан капс. 40мг №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Энап 0,01 №20 таб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Шприц одноразовый с иглой 20мл №50 (трехкомпонентный) (534204)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Шприц одноразовый 10мл с иглой 21G 0,80x40мм №5 (трехкомпонентный) (534223)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Шприц одноразовый с иглой 5мл №100 (трехкомпонентный) (534202)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Шприц одноразовый с иглой 3мл №100 (трехкомпонентный) (534201)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Шприц одноразовый 2мл с иглой 23G 0,63x32мм №10 (трехкомпонентный) (534221)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Шприц BD Микро-Файн Плюс Инсул 1мл U-100 0,30х8мм №10 (320929)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Шпатель деревянный одноразовый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 129"

    "Цистон таб №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Ципролет капли глазн фл-кап 3мг/мл 5 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Цефтриаксон 1,0 фл в инд упак"

    Кол-во: 70

    "Позиция 132"

    "Цефалексин капс 500мг №16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Цетрин 10 мг №20 таб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Церукал р-р 5мг/мл амп.2мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Холисал гель 10г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Хлоргекседина биглюконат 0,05% 100мл фл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Фуросемид таб 40 мг № 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Фурацилин 0,02№10 табл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Фуразолидон 0,05 таб х 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Фурадонин 100мг таб. Х20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 141"

    "Синафлан мазь 0,25% туба 10г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Папазол №10 таб"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Пантенол-спрей аэр 58 мг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Панкреатин таб п/о кишечнораст 25 ЕД № 60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Панзинорм Форте 20 000 таб. п/о кш/раств. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Панангин табл. п/о №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Панангин рр д/ин.10мл №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Пакет перевязочный с одн. подуш."

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Отинум капли ушн 20% фл 10 гр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Оксолин мазь 0,25%-10,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Омепразол капс 20 мг №30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 152"

    "Омез 20мг капс.х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Нурофен Экспресс гель д/наружн. прим. 5% туба 100г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Нольпаза табл кишечнораст 20 мг №28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Но-шпа таб. 40мг №24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Но-шпа р-р в/в и в/м введ. 20мг/мл 2мл №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Нолицин 0,4 №20 таб п/о"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Новокаин 0,5% 5мл амп х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Нитроспрей спрей подъязычн. дозир. 0,4 мг/доза 200 доз (10мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Нитроксолин 0,05г таб х50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Нитроглицерин 0,5мг капс. №40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "Нистатин п/п/о таб 500тЕд №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Никофлекс мазь 50 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Ватные палочки КЛИНСА банка №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Нафтизин 0,1-10мл флак/кап капли назал"

    Кол-во: 150

    "Позиция 166"

    "Налгезин 275 мг таб п/пл/об. х 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Називин 0,05% -10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Натрия хлорид 0,9% д/ин 200мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Натрия хлорид 0,9%-10мл №10 амп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Напальчники латекс. №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Мукалтин 50мг таб.№10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Мотилиум табл д/рассасыв 10мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Парацетамол 0,5г таб.х10 безъяч.контур"

    Кол-во: 30

    "Позиция 174"

    "Синекод сироп 1,5 мг/мл 200 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Септолете пастилки №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Сенаде таб. №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Седалгин ПЛЮС №10 таб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Самаровка конц. 1л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 179"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 60х100мм №1"

    Кол-во: 31

    "Позиция 180"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 110х125мм №1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 181"

    "Клинса 45х29 №5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 182"

    "Салфетки стер. 16х14см 2-х слойные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 183"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 60х60мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 184"

    "Санорин капли назал 0,1% 10мл фл БМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Ринонорм спр. наз. дозир. 0,05% фл. 15мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Реополиглюкин 200мл фл.№1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Римантадин 0,05 таб х20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 188"

    "Релиф суппоз рект №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Регидрон 18.9 пор д/приг р-ра пак х 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Радевит актив мазь д/нар. Прим 35г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Пустырника сердеч. экстракт капс. №40 (БАД)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Пустырника 25мл настойка (инд. уп)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Простыня одноразовая 70*200см (голуб.цв) №1"

    Кол-во: 52

    "Позиция 194"

    "Простудокс порошок д/приг. р-ра внутрь 5г №10 черн. смородина"

    Кол-во: 150

    "Позиция 195"

    "Преднизол 30мг/мл р-р 1мл амп.№3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Полинадим гл капли 10 мл фл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Полиглюкин фл. 400 мл"

    Кол-во: 22

    "Позиция 198"

    "Пластырь перцовый 10х18см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 199"

    "Пиридоксина г/хл 5% 1мл амп.№10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Пипетка глазная травмобезопасная в футляре №100 (пакет)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Перчатки хирургические стер. 7,5 №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Перчатки смотровые латекс н/стер №50 пар разм. L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Перекись водорода 3%-сфф 100мл фл р-р"

    Кол-во: 25

    "Позиция 204"

    "Конкор 5мг №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Компливит таб п/о №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "Комбилипен р-р для в/м введ. 2мл амп. №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Колдрекс Хотрем лимон порошок №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Клей Бф -6 р-р д/нар прим (спирт) 15г туба"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Кеторолак р-р 30мг/мл 1млх10амп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 210"

    "Кеторол табл 10 мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Кетонал прол.действ. таб. 150мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Кортексин 10мг фл № 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Капотен 25 мг №40 таб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Камистад, гель 10г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Кальция глюконат-Виал р-р в/в и в/м введ. 10% 10мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Кальция хлорид-виал р-р 10% 10мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Кагоцел таб. 12мг №10"

    Кол-во: 41

    "Позиция 218"

    "Ихтиоловая мазь 10 25г Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "Йокс-Тева спрей д/мест. прим. фл. 30мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Йод спирт. 5% фл.10мл с лопаточкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 221"

    "Индометацин мазь 10%-40г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 222"

    "Ингавирин 90мг кап. х7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Ибупрофен 200мг табл х 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Дюфолак сироп 667 мг/мл 200мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Д-Пантенол 5% 25,0 мазь д/нар прим"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Допамин 0,04/мл 5 мл №5 амп д/ин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Зубные капли 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Левомеколь мазь 40г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Пакет гипотермический охлаждающий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 230"

    "Доксициклин капс 0,1 мг №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Диротон табл 5мг №28"

    Кол-во: 15

    "Позиция 232"

    "Димедрол-виал 0,01/мл 1 мл №10 амп р-р"

    Кол-во: 40

    "Позиция 233"

    "Диклофенак таб. 50 мг №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Диклофенак р-р д/ин 75 мг/3мл амп. 3мл №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Конкор АМ 5мл+5мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "МИГ 400 таб п/о плен. 400мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Милдронат р-р д/параб. И в/в введ 10% амп 5 мл № 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Мидокалм табл п/о 150 мг №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Мидокалм-Рихтер р-р в/в и в/м введ. 100мг+2,5мг/мл амп. 1мл №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Метронидазол 0,25 №20 таб инд уп"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Мелоксикам-тева таб 15 мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Мексидол р-р д/ин 50 мг амп 2 мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Мексидол таб п/о 125 мг № 30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 244"

    "Мезим форте таб.№20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Маска медицинская классик Latio 3-слойная №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Марлевый отрез медицинский 90см х 5м "Амелия""

    Кол-во: 3

    "Позиция 247"

    "Магния сульфат 25% 5 мл амп х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Маалокс таб. жеват. №20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 249"

    "Люголь-Виалайн фл.-спрей д/полости рта 45мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Лоперамид табл. 2мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Ломилан 0,01 №10 таб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 252"

    "Линкас лор паст. х 16 медово-лимонные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Лидокаин 0,02/мл 2мл №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Клинса №10"

    Кол-во: 10

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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