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Номер извещения
31705066259
Уникальный номер закупки
17/2.1/0008007/ВНИПИГД
Наименование закупки
Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066259Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 12:0010.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066259Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066259Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране имущества базы ПАО «ВНИПИгаздобыча» по адресу: г.Новый Уренгой, Пуровский район, КТП-8.
Начальная цена
4 857 239,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
80.10
80
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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