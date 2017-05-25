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Номер извещения
31705065581
Уникальный номер закупки
17/2.2/0007442/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Поставка КИПиА для лабораторий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 8152 57-87-99 доб. 7
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
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Поставка КИПиА для лабораторий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИПиА для лабораторийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705065581Дата и время вскрытия заявок Поставка КИПиА для лабораторийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065581Подведение итогов не позднее Поставка КИПиА для лабораторийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИПиА для лабораторий
Начальная цена
3 475 409,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
26.51.52.130
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 35
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Кол-во: 25
Кол-во: 10
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Кол-во: 4
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Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
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Кол-во: 10
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Кол-во: 6
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Кол-во: 10
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Кол-во: 2
Кол-во: 21
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