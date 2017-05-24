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Номер извещения
31705065381
Уникальный номер закупки
17/2.1/0027615/ГТранс
Наименование закупки
Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
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Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065381Дата и время окончания срока приема заявок Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 10:1024.05.2017 10:1024.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705065381Дата и время вскрытия заявок Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 16:0005.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065381Подведение итогов не позднее Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065381Подведение итогов не позднее Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда движимого имущества (вагонов думпкаров) в количестве 40 ед. для перевозок инертных грузов для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.
Начальная цена
18 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
28.22
77.39.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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