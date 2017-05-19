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    Главная / Торги / Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705065210

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002541/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О подведении итогов ЗП 2541 19.06.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-19-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Котлы паровые и их части

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Камеры и печные горелки, и их части

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705065210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705065210Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2017 17:0021.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065210Подведение итогов не позднее Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201721.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705065210Подведение итогов не позднее Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования общезаводского и газоиспользующего для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    9 263 071,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    25.30.11.190

    Котлы паропроизводящие прочие

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    28.13.32.110

    Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    27.90.12.110

    Изоляторы электрические

    28.21.13.112

    Электропечи дуговые прямого нагрева

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.22.14.129

    Краны грузоподъемные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.21.1

    Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел выдачи продукта 08СР02.02.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Узел загрузки продукта 08СР02.04.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Фильтр тонкой очистки (ТРК НАРА 28-3)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Фильтр грубой очистки (Нара 27М1)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 5"

    "Устройство разрывное УПР 001-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Тележка грузовая четырехколесная ручная платформенная (г/п 500 кг) ТПР-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Скоба фильтра"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Печь для прокалки электродов ПСПЭ 50-400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Пальц 2 ступени 303.123.01.00.007М-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Пальц 1 ступени 303.123.01.00.007М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Оттяжка ГТ 1422.10.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Насос приводной 50л. (Нара 27М1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "КРАН РАЗДАТОЧНЫЙ АКТ -20 (Кран раздаточный РКТ-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кольцо поршневое 303.123.01.05.008-01"

    Кол-во: 26

    "Позиция 15"

    "Кольцо поршневое 303.123.01.04.016-01"

    Кол-во: 26

    "Позиция 16"

    "Кольцо направляющее 303.123.01.05.009-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кольцо направляющее 303.123.01.04.017-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кольцо 012-017-30-2-2"

    Кол-во: 5280

    "Позиция 19"

    "Клапан электромагнитный КЭО 10/250/050/123/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Клапан электромагнитный КЭО 03/250/050/121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан электромагнитный АЭ-174-12 с катушкой элктромагнитной РТБ-200,01,00,000-04 ЕЮИЛ.306569.004-10.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клапан электромагнитный АЭ-174-03 с катушкой элктромагнитной РТБ-200,01,00,000-04 ЕЮИЛ.306569.004-04.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан тарельчатый ТК18-1,9-0,275-00"

    Кол-во: 26

    "Позиция 24"

    "Клапан обратный Р10574Г24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ду 100 Ру 63 ИФС-100 -63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ду 50 Ру 16 ИФС- 50- 16 сталь 20 (ИФС-50-16)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Изолирующая монолитная муфта Ду 50 Ру 100 ИММ- 57-9,8- У с искроразрядником HGS 100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 (TS10722003/ТУ107220003)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "ЗИП №2 для клапана электромагнитного АЭ-174-12 ЕЮИЛ.107371.002-07 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "ЗИП №2 для клапана электромагнитного АЭ-177-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "ЗИП №1 для клапана КЭО 10/250/050/123/4 (ЕЮИЛ.107371.002-07 ТУ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "ЗИП №1 для клапана КЭО 03/250/050/121 (ЕЮИЛ.107371.002-07 ТУ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 300А"

    Кол-во: 81

    "Позиция 33"

    "Графитовое уплотнение для СОУ 450*80 (540х500х460) (ТУ 3741-202-47058248-2004)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "ВСТАВКА ФИЛЬТРА HYD25-70/160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Бронзовая втулка 2 ступени верхней головки шатуна"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Бронзовая втулка 1 ступени верхней головки шатуна"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Блок маслоподогревателя электрический взрывозащищенный 220/380В,50ГЦ,5кВт,степень защиты IExdIIBT4X БМЭВ-5,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Блок БМЭВ-8,4 1ExdIIBT4X 220 В 45,5 А БМЭВ-8,4 1ExdIIBT4X 220 В 45,5 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Терморегулятор к АОГВ (Ростов)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Термопара к автоматике "АРБАТ" (L=600 мм)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "термопара ЖМЗ 428004 АОГВ, АКГВ-17, - 23 к авт. SIT серия Комфорт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "термопара ЖМЗ 416005 АОГВ, АКГВ серия Универсал"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Термопара (364006) к АОГВ - 17;23;29 Жуковский новая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 45"

    "Термопара (301059) к АОГВ-11,6 Жуковский новая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Плита газовая Дарина Classic S GM 441 001 W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Котел газовый АОГВ-29-3 Универсал SIT (ЖМЗ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Котел газовый АОГВ-23,2-3 Универсал SIT (ЖМЗ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Котел газовый АОГВ-23,2 мод. 2216-111 Siberia 23 (Ростов)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Котел газовый АОГВ-17,4-3 Универсал SIT (ЖМЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Котел газовый АОГВ-11,6-3 мод. 2210-012 Siberia 11 (Ростов)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Колонка газовая типа Нева 5111"

    Кол-во: 9

    "Позиция 53"

    "Клапан эл.магнитный с внутренней резьбой к котлам АОГВ 11,6 и 17,4"

    Кол-во: 19

    "Позиция 54"

    "Горелка АОГВ-23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Блок терморегулятора ЖМЗ 64008 АОГВ, АКГВ-17.4, -23.2, -29 (с 02.2002 гв) серия Эконом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Блок автоматики ЖМЗ 364010 АОГВ-17,-23, - 29 (с 02.2002 гв) КОВ-СГ-43 (с 02.2003 гв)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Блок автоматики ЖМЗ 336003 АОГВ-11,6 (до 09.2000 гв) серия Эконом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Блок автоматики ЖМЗ 331010 АОГВ-29, АКГВ-29 серия Эконом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Блок автоматики ЖМЗ 301084 АОГВ-11,6 (с09.2000 гв) серия Эконом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Автоматика безопасности типа "АРБАТ""

    Кол-во: 19

    "Позиция 61"

    "Электрокотел отопительный ЭОВ-9/4,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Ремонтный комплект 08СР02.19.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Узел подготовки продукта 08СР02.18.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Узел подготовки воздуха 08СР02.17.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Уплотнительный узел 08СР02.16.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Гидро-комплект 08СР02.15.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Пневмо-комплект 08СР02.14.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Устройство возврата узла загрузки 08СР02.13.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Устройство подъема узла загрузки продукта 08СР02.12.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Контрольно-измерительный узел 08СР02.11.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Устройство передвижения 08СР02.10.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Пневмогидравлический узел 08СР02.09.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Домкратный механизм 08СР02.07.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Фильтрующе-редуцирующее устройство 08СР02.06.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Рамная несущая конструкция 08СР02.01.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Узел подачи высокого давления 08СР02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Присоединительный узел 08СР02.05.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Ремень А-900 (ТРК Нара)"

    Кол-во: 21

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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