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    Главная / Торги / Поставка Инструментов для металлобрабатывающих станков

    Поставка Инструментов для металлобрабатывающих станков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленточных пилг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705064820

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006353/ТюменНИИГГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Инструментов для металлобрабатывающих станков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация 6353.zip

    Уведомление 6353.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Владислав Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    проектирование, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка резцов токарных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка резцов токарныхг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064820Дата и время вскрытия заявок Закупка резцов токарныхг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка резцов токарныхг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка резцов токарныхг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка резцов токарных

    Начальная цена

    1 887 567,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.272

    Резцы твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий ВК8 25 ×25 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Резец токарный расточной Т15К6 25х25х200мм ГОСТ18874-73"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Резец токарный напайной расточной глухой ВК8 25х16х200 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Резец расточной для обработки сквозных отверстий Т5К10 25×25 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 2 исп 1 *(виброустойчивый) Т15К6 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 2 исп 1 *(виброустойчивый) Т5К10 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф2х30 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф3х40 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф4х45 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф5х50 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф6х50 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Резец твердосплавной цельный расточной ф7х60 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 2 исп 1 *(виброустойчивый) ВК8 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 1 исп 1 Т15К6 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 80

    "Позиция 15"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 1 исп 1 Т5К10 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий тип 1 исп 1 ВК8 16×16х170 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 2 исп 1 Т15К6 20×16х200 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 2 исп 1 Т5К10 20×16х200 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 2 исп 1 ВК8 20×16х200 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 1 исп 1 Т15К6 20×20х200 I=50 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 1 исп 1 Т5К10 20×20х200 I=50 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий тип 1 исп 1 ВК8 20×20х200 I=50 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Резец токарный для наружных канавок Т15К6 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Резец токарный для наружных канавок Т5К10 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Резец токарный для наружных канавок ВК8 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Резец для внутренней трапецеидальной резьбы ВК8 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Резец токарный расточной упорный левый ВК 8 16×16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Резец токарный расточной левый ВК 8 16×16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Резец токарный проходной левый ВК 8 16×16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Резец токарный проходной упорный левый ВК 8 16×16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Резец токарный напайной расточной глухой ВК8 25х16х200 ГОСТ 18883"

    Кол-во: 75

    "Позиция 32"

    "Резец токарный расточной Т15К6 25х25х200мм ГОСТ18874-73"

    Кол-во: 75

    "Позиция 33"

    "Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий ВК8 25 ×25 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 75

    "Позиция 34"

    "Резец расточной для обработки сквозных отверстий Т5К10 25×25 ГОСТ 18882"

    Кол-во: 75

    "Позиция 35"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней резьбы ВК8 32×20 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 75

    "Позиция 36"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней резьбы Т15К6 32×20 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 75

    "Позиция 37"

    "Резец токарный резьбовой для наружной резьбы ВК8 25×10 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 75

    "Позиция 38"

    "Резец токарный резьбовой для наружной резьбы Т5К10 25×16 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 75

    "Позиция 39"

    "Резец токарный отрезной ВК8 25×16 ГОСТ 18884"

    Кол-во: 75

    "Позиция 40"

    "Резец токарный отрезной Т5К10 25×16 ГОСТ 18884"

    Кол-во: 75

    "Позиция 41"

    "Резец токарный подрезной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18880"

    Кол-во: 75

    "Позиция 42"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18880 "

    Кол-во: 75

    "Позиция 43"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 75

    "Позиция 44"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 75

    "Позиция 45"

    "Резец токарный проходной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 75

    "Позиция 46"

    "Резец токарный проходной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 75

    "Позиция 47"

    "Резец для наружной трапецеидальной резьбы Т15К6 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Резец для наружной трапецеидальной резьбы ВК8 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Резец для внутренней трапецеидальной резьбы Т15К6 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Резец токарный подрезной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18880"

    Кол-во: 170

    "Позиция 51"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18880 "

    Кол-во: 170

    "Позиция 52"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18879 левый"

    Кол-во: 130

    "Позиция 53"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18879 левый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 130

    "Позиция 56"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18877 левый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 130

    "Позиция 58"

    "Резец токарный проходной упорный прямой Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18879 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Резец токарный проходной упорный прямой Т5К10 25×16х140 ГОСТ 18879 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Резец токарный проходной упорный прямой Т5К10 25×16х140 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "Резец токарный проходной упорный прямой ВК8 25×16 ГОСТ 18879 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Резец токарный проходной упорный прямой ВК8 25×16 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 120

    "Позиция 63"

    "Резец токарный проходной прямой ВК8 25×16х140 ГОСТ 18878"

    Кол-во: 150

    "Позиция 64"

    "Резец токарный проходной прямой ВК8 25×16х140 ГОСТ 18878 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Резец токарный проходной прямой Т5К10 25×16х140 ГОСТ 18878"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Резец токарный проходной прямой Т5К10 25×16х140 ГОСТ 18878 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Резец токарный проходной прямой Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18878"

    Кол-во: 150

    "Позиция 68"

    "Резец токарный проходной отогнутый Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18877 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Резец токарный проходной отогнутый Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 130

    "Позиция 70"

    "Резец токарный проходной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18877 левый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Резец токарный проходной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "Резец токарный проходной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18877 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Резец токарный проходной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 25×16х 140 ГОСТ 18880"

    Кол-во: 120

    "Позиция 75"

    "Резец токарный для внутренних канавок Т15К6 16х16х170 ₐ=3,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Резец токарный для внутренних канавок Т5К10 16х16х170 ₐ=3,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Резец токарный для внутренних канавок ВК8 16х16х170 ₐ=3,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Резец токарный для внутренних канавок Т15К6 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Резец токарный для внутренних канавок Т5К10 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Резец токарный для внутренних канавок ВК8 20×20х200 ₐ=4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы Т15К6 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы Т5К10 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы ВК8 20×20х200 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней резьбы ВК8 32×20 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней резьбы Т15К6 32×20 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Резец токарный резьбовой для наружной резьбы ВК8 25×10 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Резец токарный подрезной отогнутый ВК8 25×16 ГОСТ 18880 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т5К10 25×16 ГОСТ 18880 левый "

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18880 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Резец токарный отрезной Т5К10 25×16 ГОСТ 18884"

    Кол-во: 200

    "Позиция 91"

    "Резец токарный отрезной Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18884"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Резец токарный отрезной ВК8 25×16 ГОСТ 18884"

    Кол-во: 250

    "Позиция 93"

    "Резец токарный резьбовой для наружной метрической резьбы Т15К6 20×16х120 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Резец токарный резьбовой для наружной метрической резьбы Т5К10 20×16х120 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Резец токарный резьбовой для наружной метрической резьбы ВК8 20×16х120 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Резец токарный отрезной ВК8 25×16х140 ГОСТ 18884 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Резец токарный отрезной Т5К10 25×16х140 ГОСТ 18884 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Резец токарный отрезной Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18884 левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Резец токарный резьбовой для наружной резьбы Т5К10 25×16 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Резец токарный проходной прямой Т15К6 25×16х140 ГОСТ 18878 левый"

    Кол-во: 50

    Лот 2

    Закупка твердосплавных пластин для токарных резцов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка твердосплавных пластин для токарных резцовг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064820Дата и время вскрытия заявок Закупка твердосплавных пластин для токарных резцовг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка твердосплавных пластин для токарных резцовг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка твердосплавных пластин для токарных резцовг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка твердосплавных пластин для токарных резцов

    Начальная цена

    6 089 751,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MT14 I 2.0 ISO IC908 MT14 I 2.0 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "MT14 I 2,50 ISO IC908 MT14 I 2,50 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "MT14 I 3,0 ISO IC908 MT14 I 3,0 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "MT14 I 3,5 ISO IC908 MT14 I 3,5 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "MT14 I 4,0 ISO IC908 MT14 I 4,0 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "WBMT 060101L IC908 WBMT 060101L IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "WBMT 060101R IC908 WBMT 060101R IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "SOMT12T308PEEL-JM VP15TF MITSUBISHI SOMT12T308PEEL-JM VP15TF MITSUBISHI"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "SOMT 09T304 -MI 8040 Pramet SOMT 09T304 -MI 8040 Pramet"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "SDMT 1606PDR-HQ-M IC328 ISCAR (по нержавейке) SDMT 1606PDR-HQ-M IC328 ISCAR (по нержавейке)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "PRAMET SOMT 09T304-MI; 8240 PRAMET SOMT 09T304-MI; 8240"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Пятигранные Н-21, посадочный Ø8, ВК 8 Пятигранные Н-21, посадочный Ø8, ВК 8"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Пятигранные Н-18, посадочный Ø6,5, ВК 8 Пятигранные Н-18, посадочный Ø6,5, ВК 8"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "с эльбором для токарного резца Д8 проходная с эльбором для токарного резца Д8 проходная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "с эльбором для токарного резца Д8 расточная с эльбором для токарного резца Д8 расточная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "GFF 6N IC 635 GFF 6N IC 635"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "GIMY 808 IC 808 GIMY 808 IC 808"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "GIF 5.00E-0.40 IC 808 GIF 5.00E-0.40 IC 808"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "16ER 3.0 TR IC908 16ER 3.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "22ER 4.0 TR IC908 22ER 4.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "16ER 2.0 TR IC908 16ER 2.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "16ER 1.5 TR IC908 16ER 1.5 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "22ER 5.0 TR IC908 22ER 5.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "22ER 6.0 TR IC908 22ER 6.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "16EL 1.5 TR IC908 16EL 1.5 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "16EL 2.0 TR IC908 16EL 2.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "22IL 6.0 TR IC908 22IL 6.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "22IL 5.0 TR IC908 22IL 5.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "22IL 4.0 TR IC908 22IL 4.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "16IL 3.0 TR IC908 16IL 3.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "WNMG 060408 HMNC 3120 PWLNR-06S20S WNMG 060408 HMNC 3120 PWLNR-06S20S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "22 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 22 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "гребенка MT 30 I 3,5 универсальные Iskar гребенка MT 30 I 3,5 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "гребенка MT 30 I шаг 4,00 универсальные Iskar гребенка MT 30 I шаг 4,00 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "отрезная GFN 4 IC908 ISKAR отрезная GFN 4 IC908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "отрезная GFF 6 IC908 ISKAR отрезная GFF 6 IC908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "отрезная GFN 5 IC908 ISKAR отрезная GFN 5 IC908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "гребенка MT 30 I шаг 4,5 универсальные Iskar гребенка MT 30 I шаг 4,5 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "гребенка MT 30 I шаг 5,00 универсальные Iskar гребенка MT 30 I шаг 5,00 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "гребенка MT21 I шаг 3,50 универсальные Iskar гребенка MT21 I шаг 3,50 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "гребенка MT 21 I шаг 2,5 универсальные Iskar гребенка MT 21 I шаг 2,5 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "гребенка MT 14 I шаг 2,5 универсальные Iskar гребенка MT 14 I шаг 2,5 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "гребенка MT 14 I шаг 2,0 универсальные Iskar гребенка MT 14 I шаг 2,0 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "гребенка MT 14 I шаг 1,5 универсальные Iskar гребенка MT 14 I шаг 1,5 универсальные Iskar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "отрезная GFF 6 IC354 ISKAR отрезная GFF 6 IC354 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "отрезная GFN 5 IC354 ISKAR отрезная GFN 5 IC354 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "11 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 11 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "11 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 11 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "11 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 11 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "11 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 11 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "16 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 16 ERM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "16 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 16 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "16 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 16 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "16 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 16 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "22 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 22 IRM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "22 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR 22 IRM AG55 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "22 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR 22 ERM AG60 IC907, IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "DNMG 160404 331 DNMG 160404 331"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "APKX 1103 PDER-M 8230 ; 8240;фрезерная APKX 1103 PDER-M 8230 ; 8240;фрезерная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "TPKN 2204 PDSR 8240 фрез.по нерж..ст. TPKN 2204 PDSR 8240 фрез.по нерж..ст."

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Пластина TPKR 2204 PDSR, фрез. По прост. сталям Пластина TPKR 2204 PDSR, фрез. По прост. сталям"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "отрезная LFUX 040802TN T8331 PRAMET отрезная LFUX 040802TN T8331 PRAMET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "отрезная LFUX 030802TN T8330 PRAMET отрезная LFUX 030802TN T8330 PRAMET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "16IL 2.0 TR IC908 16IL 2.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "отрезная GFN 4 IC 354 ISKAR отрезная GFN 4 IC 354 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "KNUX 160405 R11 IC9025 KNUX 160405 R11 IC9025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "KNUX 160405 L11 IC9025 KNUX 160405 L11 IC9025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "SOMT 09T304 -MI 8040 Pramet SOMT 09T304 -MI 8040 Pramet"

    Кол-во: 80

    "Позиция 69"

    "SDMT 1205 PDR-HG-M IC 930 Pramet SDMT 1205 PDR-HG-M IC 930 Pramet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "SDMT 1205PDR-HG-M IC 929 Pramet SDMT 1205PDR-HG-M IC 929 Pramet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "VCMT 160404-SM 5550498 IC807 VCMT 160404-SM 5550498 IC807"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "DCMT 11T304 UE 6020 DCMT 11T304 UE 6020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "VCMT 160404E-UM Т833 VCMT 160404E-UM Т833"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "TCMT 110204-SM 5504886 IC908 TCMT 110204-SM 5504886 IC908"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "TCMT 110204-SM 5504887 IC907 TCMT 110204-SM 5504887 IC907"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "VNMM 12T304-PP 5550507 IC8250 VNMM 12T304-PP 5550507 IC8250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "VNMM 12T304-PP 5504687 IC9025 VNMM 12T304-PP 5504687 IC9025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "16IR 1.5 TR IC908 16IR 1.5 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "16IR 2.0 TR IC908 16IR 2.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "KNMX 3332 - RP 160405 ISKAR KNMX 3332 - RP 160405 ISKAR"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "KNMX 3331 LP 160405 IC907 ISKAR KNMX 3331 LP 160405 IC907 ISKAR"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "KNMX 3331 - LP 160405 ISKAR KNMX 3331 - LP 160405 ISKAR"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "WNMM 432 PNM 080408 IC 9025 WNMM 432 PNM 080408 IC 9025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "VNMM 2.5- 1 IC8250 (12T304-PP) VNMM 2.5- 1 IC8250 (12T304-PP)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "для левой держ. SMUBL-06 ,WBMT 060102R для левой держ. SMUBL-06 ,WBMT 060102R"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "отрезная GFF 2 IC 908 ISKAR отрезная GFF 2 IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "отрезная GFF 2 IC354 ISKAR отрезная GFF 2 IC354 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "отрезная GFF 3 IC 908 ISKAR отрезная GFF 3 IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "отрезная GFN 3 IC 908 ISKAR отрезная GFN 3 IC 908 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "отрезная GFF 3 IC 354 ISKAR отрезная GFF 3 IC 354 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 91"

    "отрезная GFN 3 IC 354 ISKAR отрезная GFN 3 IC 354 ISKAR"

    Кол-во: 40

    "Позиция 92"

    "WNMG 060408 GSPC 5300 PWLNR-06S20S WNMG 060408 GSPC 5300 PWLNR-06S20S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "KNUX 160405 L12 IC9015 KNUX 160405 L12 IC9015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "16IL 1.5 TR IC908 16IL 1.5 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "22IR 6.0 TR IC908 22IR 6.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "22IR 5.0 TR IC908 22IR 5.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "16EL 3.0 TR IC908 16EL 3.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "22EL 4.0 TR IC908 22EL 4.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "22EL 5.0 TR IC908 22EL 5.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "22EL 6.0 TR IC908 22EL 6.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "APXT 11T3PDSR-MR APXT 11T3PDSR-MR"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "ADMT 1505PDR-HS IC928 ADMT 1505PDR-HS IC928"

    Кол-во: 60

    "Позиция 103"

    "ADMT 1505PDR-HS IC328 ADMT 1505PDR-HS IC328"

    Кол-во: 60

    "Позиция 104"

    "VCMT 160408E-UR; Т8330 VCMT 160408E-UR; Т8330"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "XOMT 060204-GF IC908 XOMT 060204-GF IC908"

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "APKX 1505 PDER-M 8230 ; 8240;фрезерная APKX 1505 PDER-M 8230 ; 8240;фрезерная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "KNMX 3331 - RP 160405 ISKAR KNMX 3331 - RP 160405 ISKAR"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "TPKR 2204 PDTR -HS TPKR 2204 PDTR -HS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "TPKN 2204 PDTR IC520m TPKN 2204 PDTR IC520m"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "KNUX 160405 L12 IC9016 KNUX 160405 L12 IC9016"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "SNMG 120408 GN (432- GN) простые стали SNMG 120408 GN (432- GN) простые стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "SNMG 120408 GN (432- GN) нерж. стали стали SNMG 120408 GN (432- GN) нерж. стали стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "SNMG 433-TF 120412 –TF простые стали SNMG 433-TF 120412 –TF простые стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "CNMG 120408 TF IC908 CNMG 120408 TF IC908"

    Кол-во: 50

    "Позиция 115"

    "CNMG 120408 TF IC907 CNMG 120408 TF IC907"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "CNMG 120412 TF IC908 CNMG 120412 TF IC908"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "CNMG 160608 TF простые стали CNMG 160608 TF простые стали"

    Кол-во: 50

    "Позиция 118"

    "WNMG 0100408– TF IC908 WNMG 0100408– TF IC908"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "WNMG 080408– TF IC907 WNMG 080408– TF IC907"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "WNMG 080408– TF IC908 WNMG 080408– TF IC908"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "WNMG 080412 – TF IC908 WNMG 080412 – TF IC908"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "CNMG 160608 TF нерж. стали CNMG 160608 TF нерж. стали"

    Кол-во: 50

    "Позиция 123"

    "CNMM 190612 универс. Получистовая CNMM 190612 универс. Получистовая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 124"

    "CNMG 120412 TF IC907 CNMG 120412 TF IC907"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "CNMM 190612 TF по нерж. CNMM 190612 TF по нерж."

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "22IR 4.0 TR IC908 22IR 4.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "16IR 3.0 TR IC908 16IR 3.0 TR IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "MT14 I 1.50 ISO IC908 MT14 I 1.50 ISO IC908"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Закупка ленточных пил

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064820Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленточных пилг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064820Дата и время вскрытия заявок Закупка ленточных пилг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка ленточных пилг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064820Подведение итогов не позднее Закупка ленточных пилг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленточных пил

    Начальная цена

    1 394 163,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12

    Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно для лентоотрезного станка 2940×27×0.9 по титану"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Полотно для лентоотрезного станка 2940×27×0.9 мелкий зуб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Полотно для лентоотрезного станка 2940×27×0.9 зуб-4/6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х1,4/2 Marathon X3000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х3/4 Marathon X3000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х2/3 Marathon X3000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х3/4 Marathon M42"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х2/3 Marathon M42"

    Кол-во: 13

    "Позиция 9"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 8500х54х1,6х1,4/2 Marathon M42"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х6/10 VI-MENS art.101 M42"

    Кол-во: 22

    "Позиция 11"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х5/8 VI-MENS art.101 M42"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х4/6 VI-MENS art.202 M51"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х4/6 VI-MENS art.102 M42"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х3/4 VI-MENS art.102 M42"

    Кол-во: 28

    "Позиция 15"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2700х27х0,90х3/4 VI-MENS art.202 M51"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х5/8 VI-MENS art.101 M42"

    Кол-во: 23

    "Позиция 17"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х2/3 VI-MENS art.102 M42"

    Кол-во: 23

    "Позиция 18"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х4/6 VI-MENS art.202 M51"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х4/6 VI-MENS art.102 M42"

    Кол-во: 28

    "Позиция 20"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х3/4 VI-MENS art.202 M51"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 4400х34х1,10х3/4 VI-MENS art.102 M42"

    Кол-во: 28

    "Позиция 22"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2940×27×0.9 по титану"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2940×27×0.9 мелкий зуб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Полотно для ленточноотрезного станка 2940×27×0.9 зуб-4/6"

    Кол-во: 60

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