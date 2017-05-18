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Номер извещения
31705063129
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025711/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-40
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мукебенов Константин Анатольевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
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Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 06:0018.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705063129Дата и время вскрытия заявок Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 16:0006.06.2017 16:0006.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705063129Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел, смазок и технических жидкостей для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
9 278 362,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
19.20.29.180
19.20.29.160
20.59.43.110
20.59.43.120
19.20.29.111
19.20.29.120
19.20.29.130
19.20.29.114
19.20.29.211
19.20.29.140
19.20.29.190
19.20
20.59.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 236
Кол-во: 695
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Кол-во: 5592
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Кол-во: 3760
Кол-во: 1800
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Кол-во: 350
Кол-во: 6000
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