Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

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Не указан

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Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лоток вертикальный 1С56 43676 4 отделения 240 мм разборный" Кол-во: 16

"Позиция 2" "Лоток вертикальный 1С55 33569 3 отделения 240 мм разборный" Кол-во: 40

"Позиция 3" "Линейка 60см BEIFA 35820 металлическая (24х9/8)" Кол-во: 95

"Позиция 4" "Линейка 40см СТ-ЛН-52 30124 прозрачная флуоресцентная крашеная шкала" Кол-во: 135

"Позиция 5" "Линейка 30см СТАММ 21585 прозрачная" Кол-во: 565

"Позиция 6" "Линейка 30см BEIFA 35821 металлическая" Кол-во: 150

"Позиция 7" "Ластик Berlingo MEGA SOFT с центровкой треугольный 1/30 16737" Кол-во: 460

"Позиция 8" "Ластик ADEL OFFICE-767 винил 50х19,5х10мм в картонной упаковке 227-0786-000" Кол-во: 536

"Позиция 9" "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр черная" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр фиолетовая" Кол-во: 49

"Позиция 11" "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр синяя" Кол-во: 245

"Позиция 12" "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр красная" Кол-во: 33

"Позиция 13" "Корректор роллер 4,2ммх5м KORES Скутер 48999" Кол-во: 403

"Позиция 14" "Корректор лента 5,0ммх8м BERLINGO в блистере европодвес 1/24 16127" Кол-во: 759

"Позиция 15" "Корректор лента 5,0ммх12м BERLINGO в блистере европодвес 1/288 26585" Кол-во: 790

"Позиция 16" "Корректор карандаш 8мл BERLINGO металлический наконечник 1/24 12336" Кол-во: 576

"Позиция 17" "Корректор жидкий в комплекте с разбавителем Berlingo 2х20мл 1/30 12333" Кол-во: 122

"Позиция 18" "Корректор жидкий 20мл BERLINGO водная основа 1/70 12331" Кол-во: 546

"Позиция 19" "Корректор жидкий 20мл ATTACHE 10017" Кол-во: 1458

"Позиция 20" "Корректор жидкий 20 мл Berlingo с губчатым аппликатором" Кол-во: 121

"Позиция 21" "Короб архивный Делопроизводства 480х325х292 9703" Кол-во: 476

"Позиция 22" "Короб архивный 80мм бумвинил со складными упорами К80" Кол-во: 321

"Позиция 23" "Короб архивный 70мм ATTACHE на завязках белый гофрокартон 1/50 128990" Кол-во: 385

"Позиция 24" "Короб архивный 50мм бумвинил со складными упорами К50" Кол-во: 174

"Позиция 25" "Короб архивный 200мм бумвинил со складными упорами К200" Кол-во: 433

"Позиция 26" "Короб архивный 150мм бумвинил со складными упорами К150" Кол-во: 662

"Позиция 27" "Короб архивный 120мм бумвинил со складными упорами К120" Кол-во: 385

"Позиция 28" "Короб архивный 100мм бумвинил со складными упорами К100" Кол-во: 417

"Позиция 29" "Корзина 12л решетчатая черная 78248" Кол-во: 144

"Позиция 30" "Конверт E65 110х220 80г БЕЛЫЙ стрип 76415" Кол-во: 9310

"Позиция 31" "Конверт C5 162х229 80г БЕЛЫЙ с отрывной полосой 1/1000 76402" Кол-во: 9779

"Позиция 32" "Конверт C4 229х324 Master Белый 100г с отрывной полосой 1/250 76397" Кол-во: 4407

"Позиция 33" "Конверт C4 229х324 90г КУДА-КОМУ стрип 1/250 106049" Кол-во: 6147

"Позиция 34" "Коврик настольный Floortex 48х61см прозрачный 1924R" Кол-во: 96

"Позиция 35" "Кнопки силовые канцелярские Berlingo с цветными головками 50шт в пластиковом боксе с европодвесом" Кол-во: 99

"Позиция 36" "Обложка для переплета А4 250г ProMega Office 254613 картон синий глянец 100шт/уп" Кол-во: 68

"Позиция 37" "Обложка для переплета А4 230г/м2 ProMega Office картонные черные кожа 100шт/уп" Кол-во: 14

"Позиция 38" "Обложка для переплета А4 180мкм ProMega Office 254630 пластик прозрачный 100шт/уп" Кол-во: 68

"Позиция 39" "Обложка для переплета А3 230г/м2 ProMega Office 254608 картон кожа синие 100шт/уп" Кол-во: 9

"Позиция 40" "Обложка для переплёта А4 250г 254610 картон белый глянец 100шт/уп" Кол-во: 60

"Позиция 41" "Обложка для переплёта А4 200мкм 254631 пластик прозрачный 100шт/уп" Кол-во: 168

"Позиция 42" "Обложка для переплёта А3 254607 картон кожа белая 230г 100шт/уп" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Обложка для переплёта А3 200мкм 254632 пластик прозрачный 100шт/уп" Кол-во: 29

"Позиция 44" "Ножницы канцелярские 200мм BERLINGO COMFORT 16812 1/48" Кол-во: 639

"Позиция 45" "Ножницы канцелярские 165мм BERLINGO OFFICE 12568 1/48 прорезиненные ручки" Кол-во: 385

"Позиция 46" "Ножницы канцелярские 160мм BERLINGO UNIVERSAL 12564" Кол-во: 213

"Позиция 47" "Нож канцелярский Berlingo серия Office артикул BM4111 ширина лезвия 18мм механическая система блокировки лезвия Push-lock" Кол-во: 253

"Позиция 48" "Нож канцелярский 18мм BEIFA 15068" Кол-во: 110

"Позиция 49" "Набор ручек шариковых Attache Style 148059 4 цвета 0,5 прорезиненный корпус" Кол-во: 24

"Позиция 50" "Набор ручек гелевых BERLINGO 14766 6 цветов стержни 0.5/0.7 1/24" Кол-во: 50

"Позиция 51" "Набор ручек гелевых BERLINGO 14765 4 цвета стержни 0.5/0.7 1/10" Кол-во: 62

"Позиция 52" "Набор маркеров текстовыделителей EDDING Е-345/4S 60761 4штуки в упаковке" Кол-во: 662

"Позиция 53" "Набор маркеров для магнитно-маркерных досок Berlingo 2мм 4 цвета арт.ВМс_40509" Кол-во: 105

"Позиция 54" "Набор карандашей чернографитовых 10шт HATBER 3H,2Н,Н,НВ,В,2В,3В, заточенные 15839" Кол-во: 51

"Позиция 55" "Маркер-краска Berlingo 2мм белый арт.BMk_02100" Кол-во: 962

"Позиция 56" "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13033 1-5 мм розовый 1/12/96" Кол-во: 643

"Позиция 57" "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13032 1-5 мм оранжевый 1/12/96" Кол-во: 665

"Позиция 58" "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13031 1-5 мм желтый 1/12/144" Кол-во: 1109

"Позиция 59" "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13030 1-5мм зеленый 1/12/144" Кол-во: 639

"Позиция 60" "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13029 1-5 мм синий 1/12/96" Кол-во: 330

"Позиция 61" "Маркер перманентный Edding E-300 черный, круглый наконечник, артикул 35734" Кол-во: 374

"Позиция 62" "Маркер перманентный для CD/DVD-дисков Berlingo РМ6434 черный 0,5мм" Кол-во: 221

"Позиция 63" "Маркер перманентный для CD/DVD-дисков Berlingo РМ6433 синий 0,5мм" Кол-во: 83

"Позиция 64" "Маркер Edding E-950 для промышленной графики на бетонных, деревянных и металлических поверхностях, белый, толщина линии 10 мм, арт.35726" Кол-во: 156

"Позиция 65" "Маркер Berlingo PM6324 перманентный 1мм черный" Кол-во: 1014

"Позиция 66" "Лоток для бумаг настольный горизонтальный 522, Leitz" Кол-во: 97

"Позиция 67" "Лоток для бумаг вертикально-горизонтальный 7-секционный, Лт 40-41" Кол-во: 67

"Позиция 68" "Лоток горизонтальный ATTACHE 107699 тонированный" Кол-во: 966

"Позиция 69" "Лоток вертикальный ATTACHE 107627 95мм прозрачный" Кол-во: 651

"Позиция 70" "Кнопки силовые ATTACHE 48906 50шт в упаковке цветные" Кол-во: 398

"Позиция 71" "Заготовки для ламинирования 150мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255141" Кол-во: 67

"Позиция 72" "Заготовки для ламинирования 150мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 254708" Кол-во: 65

"Позиция 73" "Заготовки для ламинирования 125мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255140" Кол-во: 106

"Позиция 74" "Заготовки для ламинирования 125мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 255143" Кол-во: 71

"Позиция 75" "Заготовки для ламинирования 100 мкм 54х86 ProMega Office 100шт/уп 255123" Кол-во: 18

"Позиция 76" "Ежедневник для сотрудников недатир. арт.650U-030" Кол-во: 100

"Позиция 77" "Ежедневник А5 датированный Berlingo 176л Sarif Classic синий 00410 на год" Кол-во: 670

"Позиция 78" "Дырокол цельнометаллический Berlingo 10л с линейкой черный в картонном боксе" Кол-во: 86

"Позиция 79" "Дырокол мощный KW-trio 9380 до 100 листов" Кол-во: 15

"Позиция 80" "Дырокол ЕC Classic на 20л черный 5403121" Кол-во: 69

"Позиция 81" "Дырокол EXPERT Mettaic на 40л синий 1/12 5403152" Кол-во: 187

"Позиция 82" "Дырокол EXPERT Mettaic на 30л черный 1/24 5403145" Кол-во: 133

"Позиция 83" "Доска Пробковая 90х120см Berlingo" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Доска Пробковая 60х90см Berlingo кнопки в комплекте" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Доска магнитно-маркерная(флипчарт) Berlingo SFt01010, поверхность доски магнитная, возможно писать маркером, размер доски 70х100см, регулируемые винты для размещения бумажного блока, полочка для маркеров, складные ножки, регулируемая высота." Кол-во: 13

"Позиция 86" "Доска HEBEL MAUL WEISS 60х90 см., магнитно-маркерная деревянная рама, аксессуары" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Губка для доски EDDING ВМА-2 35740" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Грифель 0,5 ICO MICROGRAPH НВ 527" Кол-во: 434

"Позиция 89" "Грифели для механических карандашей Berlingo 12шт. 0,5мм" Кол-во: 489

"Позиция 90" "Вкладыш к трудовой книжке" Кол-во: 65

"Позиция 91" "Антистеплер Berlingo 2373 ассорти 1/120 11924" Кол-во: 707

"Позиция 92" "Блок бумаги для заметок непроклеенной формата 90х90мм плотностью 75г/мм2 белой высотой 90мм Attache 128981" Кол-во: 282

"Позиция 93" "Блок бумажный ATTACHE 90х90х50 белый 1/24 123845" Кол-во: 704

"Позиция 94" "Блок бумажный ATTACHE 90х90х50 белый в прозрачном стакане 25545" Кол-во: 177

"Позиция 95" "Блок бумажный ATTACHE 90х90х90 в стакане прозрачном корпусе белый 128980" Кол-во: 897

"Позиция 96" "Блок бумажный л/к 38х50 STICK'N HOPAX 80л 3 неоновых цвета 21131В" Кол-во: 1699

"Позиция 97" "Блок бумажный л/к 76х100 STICK'N HOPAX 100л желтый 21008" Кол-во: 825

"Позиция 98" "Блок бумажный л/к 76х50 STICK'N HOPAX 100л желтый 21006" Кол-во: 1299

"Позиция 99" "Кнопки канцелярские 12мм ATTACHE 115675 100шт в упаковке без покрытия" Кол-во: 91

"Позиция 100" "Книжка трудовая в цельнотканевом обрезном переплете, бумага для форзаца массой 165 гр/м2, с тиснением надписи и Государственного герба РФ фольгой золотистого цвета, в сложенном виде формат бланков 88х125 мм, внутренний лист массой 75 гр/м2 с водяным " Кол-во: 175

"Позиция 101" "Книга учета Attache А4, 96 листов, обложка бумвинил, офсет 70 г/м2, клетка, тетрадная сшивка, артикул 26586" Кол-во: 220

"Позиция 102" "Книга учета 192л клетка офсет бумвинил 27739" Кол-во: 90

"Позиция 103" "Клей-карандаш 40г ATTACHE 1/12 42812" Кол-во: 92

"Позиция 104" "Клей-карандаш 36г BERLINGO 1/72 11836" Кол-во: 237

"Позиция 105" "Клей-карандаш 21г BERLINGO 1/120 11835" Кол-во: 1137

"Позиция 106" "Клей-карандаш 20г ATTACHE 1/24 10016" Кол-во: 1953

"Позиция 107" "Клей-карандаш 15г BERLINGO 1/72 11834" Кол-во: 1090

"Позиция 108" "Клей-карандаш 15г ATTACHE 1/24 138119" Кол-во: 123

"Позиция 109" "Клей силикатный 110г Полипакс 28400" Кол-во: 126

"Позиция 110" "Клей ПВА 65г ATTACHE 1/64 145956" Кол-во: 550

"Позиция 111" "Клей ПВА 45г Berlingo 1/72 12558" Кол-во: 168

"Позиция 112" "Клей ПВА 125г Berlingo 1/40 12561" Кол-во: 149

"Позиция 113" "Клей -Роллер ленточный Berlingo 032205" Кол-во: 89

"Позиция 114" "Карандаш чернографитовый, ZEIT, HB, граненый, цвет корпуса серебристый" Кол-во: 2401

"Позиция 115" "Карандаш чернографитовый HATBER SILK с ластиком 1/144 15578" Кол-во: 471

"Позиция 116" "Карандаш чернографитовый ADEL Blackine ластик, корпус черное дерево HB 202-1129-000" Кол-во: 2367

"Позиция 117" "Карандаш механический 0,5mm BERLINGO STYLE с ластиком HB 1/288 15585" Кол-во: 990

"Позиция 118" "Календарь на год настольный перекидной 160л А6 с праздниками 011517" Кол-во: 985

"Позиция 119" "Календарь на год настольный на пружине с перекидными листами" Кол-во: 644

"Позиция 120" "Календарь на год 4-х блочный квартальный на 4-х гребнях БИЗНЕС Водопад с бегунком 2-хцветный 11538" Кол-во: 862

"Позиция 121" "Закладки пластиковые клейкие Stick'N 45х12мм 5 цветов по 25штук, артикул 21050 Hopax" Кол-во: 1432

"Позиция 122" "Закладки 50х12мм 4х100л STICK' N HOPAX бумага 21612" Кол-во: 357

"Позиция 123" "Закладки 45х12мм 8х25л STICK' N HOPAX на линейке 21346" Кол-во: 1005

"Позиция 124" "Закладки 45х12мм 5х25л пластик HOPAX 21076" Кол-во: 1117

"Позиция 125" "Зажим для бумаги 41 мм Attache,металлический, цвет черный,12 шт. в упаковке, артикул 73596" Кол-во: 675

"Позиция 126" "Зажим для бумаги 32 мм Attache,металлический, цвет черный, 12 шт. в упаковке, артикул 73594" Кол-во: 784

"Позиция 127" "Зажим для бумаги 25 мм Attache,металлический, цвет черный, 12 шт. в упаковке, артикул 73592" Кол-во: 1137

"Позиция 128" "Зажим для бумаги 19 мм Attache,металлический, цвет черный,12 шт. вк упаковке, ,артикул 73590" Кол-во: 1031

"Позиция 129" "Зажим 51мм Attache 12шт/уп 73598" Кол-во: 379

"Позиция 130" "Зажим 25мм BERLINGO цветные 12шт/уп" Кол-во: 99

"Позиция 131" "Зажим 15мм Attache 12шт/уп 73589" Кол-во: 1169

"Позиция 132" "Заготовки для ламинирования 175мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255142" Кол-во: 75

"Позиция 133" "Заготовки для ламинирования 175мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 254709" Кол-во: 3

"Позиция 134" "Ручка шариковая Cello Gripper черная арт.305226010" Кол-во: 1449

"Позиция 135" "Ручка шариковая Cello Gripper синяя арт.305226020" Кол-во: 5051

"Позиция 136" "Ручка шариковая Cello Gripper красная арт.305226040" Кол-во: 682

"Позиция 137" "Ручка шариковая Cello Gripper зеленая арт.305226050" Кол-во: 285

"Позиция 138" "Ручка шариковая BEIFA 131254 AA999 0,5 синяя с резиновой манжетой" Кол-во: 7859

"Позиция 139" "Ручка гелевая Cello Flo Gel черная арт.306265010" Кол-во: 1321

"Позиция 140" "Ручка гелевая Cello Flo Gel красная арт.306265040" Кол-во: 647

"Позиция 141" "Ручка гелевая Cello Flo Gel зеленая арт.306265050" Кол-во: 14

"Позиция 142" "Ручка гелевая ATTACHE Town 0,5 черная с резиновой манжеткой" Кол-во: 1028

"Позиция 143" "Ручка гелевая ATTACHE Town 0,5 синяя с резиновой манжеткой" Кол-во: 1217

"Позиция 144" "Резинка банковская Berlingo 200г 04247" Кол-во: 321

"Позиция 145" "Резак сабельный KW-Trio 3902 на 15 листов длина реза 448мм Matrix" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Разделитель цифровой 1-5" Кол-во: 60

"Позиция 147" "Разделитель цветной 5 делений" Кол-во: 75

"Позиция 148" "Разделитель цветной 12 делений" Кол-во: 843

"Позиция 149" "Разделитель цветной 10 делений" Кол-во: 99

"Позиция 150" "Разделитель пластиковый 1-31" Кол-во: 571

"Позиция 151" "Разделитель листов А4 январь-декабрь" Кол-во: 643

"Позиция 152" "Разделитель листов А-Я" Кол-во: 408

"Позиция 153" "Пружины пластик 8мм ProMega Office арт. 255076, белые 100 шт/уп" Кол-во: 38

"Позиция 154" "Пружины пластик 6мм ProMega Office арт.255071, белые 100 шт/уп" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Пружины пластик 51мм ProMega Office арт. 255120, белые 50 шт/уп" Кол-во: 31

"Позиция 156" "Пружины пластик 45мм ProMega Office арт. 255117, белые 50 шт/уп" Кол-во: 51

"Позиция 157" "Штамп самонаборный Color Printer 20-Set (38х14 мм, 4 строки, 1 касса в комплекте)" Кол-во: 70

"Позиция 158" "Штамп на автоматической оснастке Colop Printer 45-Set-F, размер поля 25х82мм, 7/5 строк, артикул 73903" Кол-во: 28

"Позиция 159" "Штамп на автоматической оснастке Colop Printer 40, размер поля 23х59мм, сменная подушка E/40" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Штамп 47х18мм на автоматической оснастке Colop Printer 30-Set самонаборный 5 строк, сменная подушка синяя, пинцет, артикул 73895" Кол-во: 12

"Позиция 161" "Точилка TEMPERINO металлическая 1260 8313" Кол-во: 125

"Позиция 162" "Точилка KW-Trio механическая 314А Робот пластик корпус синяя 0314" Кол-во: 54

"Позиция 163" "Точилка BERLINGO металлическая одинарная 1/240 13745" Кол-во: 399

"Позиция 164" "Точилка Berlingo CLASSIC пластик с контейнером 1/24 15827" Кол-во: 247

"Позиция 165" "Тетрадь школьная 12л А5 клетка 34027 1/420 ЦБК Архангельск" Кол-во: 221

"Позиция 166" "Тетрадь 96л А5ф клетка на спирали супербумвинил зеленая" Кол-во: 174

"Позиция 167" "Тетрадь 96л А4ф клетка на гребне серия Элементы природы" Кол-во: 228

"Позиция 168" "Тетрадь 80л А5ф на гребне лак серия Офис" Кол-во: 270

"Позиция 169" "Тетрадь 48л А5 HATBER 024319 серия Времена года на скобе" Кол-во: 851

"Позиция 170" "Тетрадь 120л А4 HATBER 004255 Ночная река 5 цветных блоков, твердая обложка 1/8" Кол-во: 211

"Позиция 171" "Стержень шар CELLO MAXRITER черн. 0,6мм" Кол-во: 749

"Позиция 172" "Стержень шар CELLO MAXRITER синий 0,6мм 310130020" Кол-во: 837

"Позиция 173" "Стержень шар CELLO GRIPPER синий 0,5мм 310127020" Кол-во: 1115

"Позиция 174" "Стержень шар Attache 143мм синий 0,5 (д/р 131254) 216270" Кол-во: 1005

"Позиция 175" "Стержень гелевый CELLO Flo gel черный 0.5 310223010" Кол-во: 423

"Позиция 176" "Стержень гелевый CELLO Flo gel синий 0.5мм 310223020" Кол-во: 688

"Позиция 177" "Стержень гелевый ATTACHE черный 0,7 мм 139мм 148249" Кол-во: 190

"Позиция 178" "Степлер Berlingo №24/6,26/6 30л 100 скоб захват 50мм Два типа скрепления Черный 11953" Кол-во: 545

"Позиция 179" "Степлер Berlingo №24/6,26/6 25л 100 скоб захват 50мм Два типа скрепления Черный 11951" Кол-во: 147

"Позиция 180" "Степлер Berlingo №10 16л 100 скоб захват 60мм с антистеплером Черный 036254" Кол-во: 427

"Позиция 181" "Степлер Berlingo №10 10л 50 скоб захват 48мм с антистеплером-Ассорти 11934" Кол-во: 166

"Позиция 182" "Скрепочница магнитная Berlingo с крышкой 005162" Кол-во: 41

"Позиция 183" "Скрепочница магнитная Berlingo 005161" Кол-во: 205

"Позиция 184" "Скрепка 50 мм EXPERT цветная 570448" Кол-во: 83

"Позиция 185" "Скрепка 50 мм ATTACHE 50шт/уп Г50-50 гофриров. 115674" Кол-во: 1091

"Позиция 186" "Скрепка 33 мм EXPERT никел. 570321" Кол-во: 911

"Позиция 187" "Скрепка 32мм Berlingo никел. треугольные с отогнутым носиком 100шт/уп." Кол-во: 299

"Позиция 188" "Скрепка 28 мм EXPERT цветная 570428" Кол-во: 1126

"Позиция 189" "Скрепка 28 мм ATTACHE никел.100шт/уп 48916" Кол-во: 1824

"Позиция 190" "Скрепка 25мм Berlingo никел. треугольные с отогнутым носиком 100шт/уп." Кол-во: 88

"Позиция 191" "Скрепка 25 мм ATTACHE треугольные 100шт/уп 48915" Кол-во: 1063

"Позиция 192" "Скотч 48х66 Нова Ролл 203, прозрачный 40 мкм 1/36, 120334" Кол-во: 2292

"Позиция 193" "Скотч 48х57 Нова Ролл 203, прозрачный 40 мкм 1/36, 120328" Кол-во: 1678

"Позиция 194" "Скотч 48х57 Нова Ролл 203, коричневый 40 мкм 1/36, 120329" Кол-во: 328

"Позиция 195" "Пружины пластик 38мм ProMega Office арт. 255114, белые 50 шт/уп" Кол-во: 6

"Позиция 196" "Планшет BANTEX 4201-01 А4 синий 12635" Кол-во: 112

"Позиция 197" "Планинг на год датированный Berlingo 56л CAPRICE THERMO синий 03511" Кол-во: 176

"Позиция 198" "Папка-угол А4 150мкр BERLINGO" Кол-во: 2718

"Позиция 199" "Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PZ05P,формат А4,с пружинным скоросшивателем в середине, вид корешка: бумажная вставка во внешний кармашек,материал:пластик,толщина пластика 0,5мм,цвет:ассорти" Кол-во: 818

"Позиция 200" "Папка-скоросшиватель А4 Бюрократ 180 мкм верхний лист прозрачный, цвет-ассорти" Кол-во: 4504

"Позиция 201" "Папка-скоросшиватель А4 BERLINGO 180 мкм прозрачный верх синяя 20шт/уп 15646" Кол-во: 1945

"Позиция 202" "Папка-портфель из кожзаменителя ТУ 2293-00256666509" Кол-во: 5

"Позиция 203" "Папка-конверт на кнопке Berlingo 180мкм А4 ассорти 1/10" Кол-во: 2689

"Позиция 204" "Папка файловая 40 л ATTACHE 26629 синяя" Кол-во: 758

"Позиция 205" "Папка с файлами 80л Бюрократ 0,8мм 92056 синяя" Кол-во: 493

"Позиция 206" "Папка с файлами 60л ATTACHE синяя 26630" Кол-во: 646

"Позиция 207" "Папка с файлами 30л Бюрократ 0,65мм 56078 пластик" Кол-во: 638

"Позиция 208" "Папка с файлами 20л PREMIER 0,7мм синяя 1/60" Кол-во: 575

"Позиция 209" "Папка с файлами 10л PREMIER синяя 1/10" Кол-во: 130

"Позиция 210" "Папка с зажимом Бюрократ А4 0,7мм 07С-ч пластик" Кол-во: 796

"Позиция 211" "Папка регистратор А4 70мм" Кол-во: 2010

"Позиция 212" "Папка регистратор А4 50мм" Кол-во: 2234

"Позиция 213" "Папка регистратор attache 80мм" Кол-во: 434

"Позиция 214" "Папка портфель на молнии алекс ТУ 2293-002-56666509" Кол-во: 105

"Позиция 215" "Папка на резинке Berlingo А4 0,7мм 13228 пластик" Кол-во: 1188

"Позиция 216" "Папка для составления каталогов 100 страниц синяя" Кол-во: 165

"Позиция 217" "Папка 80мм PRISMA разборная черный мрамор" Кол-во: 332

"Позиция 218" "Папка 80мм CLASSIC 25162 разборная синий" Кол-во: 2776

"Позиция 219" "Папка 50мм PRISMA разборная черный мрамор" Кол-во: 337

"Позиция 220" "Папка 50мм CLASSIC 251802 разборная синий" Кол-во: 2260

"Позиция 221" "Папка 40мм А4 Бюрократ 0,8мм D-образные кольца пластик 0855 4 кольца" Кол-во: 66

"Позиция 222" "Папка 35/42мм А4 ATTACHE 0,7мм 50285 2 кольца" Кол-во: 156

"Позиция 223" "Папка 25мм А4 ATTACHE 0,7мм F504/07 34474 4 кольца" Кол-во: 83

"Позиция 224" "Папка 25мм А4 ATTACHE 0,7мм 34466 2 кольца" Кол-во: 659

"Позиция 225" "Пакет почтовый А4 250х353 57875 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой 500шт/уп" Кол-во: 1938

"Позиция 226" "Пакет почтовый А4 229х324 57874 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой" Кол-во: 2289

"Позиция 227" "Пакет почтовый А3 360х500 57878 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой" Кол-во: 2819

"Позиция 228" "Пакет почтовый А3 320х355 57877 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой" Кол-во: 1284

"Позиция 229" "Пакет почтовый А3 280х380 99354 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой" Кол-во: 3289

"Позиция 230" "Органайзер офисный Attache Selection 13 предметов синий" Кол-во: 39

"Позиция 231" "Органайзер ATTACHE JC803 офисный вращающийся 12 предметов 166747" Кол-во: 78

"Позиция 232" "Обложка для переплета формата А4 картонная с эффектом тиснения под кожу верхней поверхностью с матовой нижней поверхностью голубая плотностью 270г/м2 100шт/уп ProfiOffice 29005" Кол-во: 13

"Позиция 233" "Обложка для переплета формат А4 материал картон тиснение под кожу плотность 230г/м2 цвет белый артикул CWA400230" Кол-во: 12

"Позиция 234" "Пружины пластик 32мм ProMega Office арт. 254652, белые 50 шт/уп" Кол-во: 38

"Позиция 235" "Пружины пластик 28мм ProMega Office арт. 254651, белые 50 шт/уп" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Пружины пластик 25мм ProMega Office арт. 256828, белые 50 шт/уп" Кол-во: 12

"Позиция 237" "Пружины пластик 22мм ProMega Office арт. 255104, белые 50 шт/уп" Кол-во: 23

"Позиция 238" "Пружины пластик 19мм ProMega Office арт. 255101, белые 100 шт/уп" Кол-во: 34

"Позиция 239" "Пружины пластик 16мм ProMega Office арт. 254649, белые 100 шт/уп" Кол-во: 19

"Позиция 240" "Пружины пластик 14мм ProMega Office арт. 255093, белые 100 шт/уп" Кол-во: 26

"Позиция 241" "Пружины пластик 12мм ProMega Office арт. 255087, белые 100 шт/уп" Кол-во: 29

"Позиция 242" "Пружины пластик 10мм ProMega Office арт. 255081, белые 100 шт/уп" Кол-во: 40

"Позиция 243" "Пружина пластиковая 8мм синяя FS-53455 для переплета до 40л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х102х56мм" Кол-во: 7

"Позиция 244" "Пружина пластиковая 6мм синяя FS-53451 для переплета до 20л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х94х44мм" Кол-во: 5

"Позиция 245" "Пружина пластиковая 51мм черная FS-53505 для переплета до 500л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х220х186мм" Кол-во: 11

"Позиция 246" "Пружина пластиковая 45мм черная FS-53501 для переплета до 410л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х148мм" Кол-во: 21

"Позиция 247" "Пружина пластиковая 38мм черная FS-53497 для переплета до 340л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х208х142мм" Кол-во: 27

"Позиция 248" "Пружина пластиковая 32мм черная FS-53493 для переплета до 280л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х116мм" Кол-во: 21

"Позиция 249" "Пружина пластиковая 28мм черная FS-53489 для переплета до 240л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х240х154мм" Кол-во: 24

"Позиция 250" "Пружина пластиковая 25мм черная FS-53485 для переплета до 200л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х116мм" Кол-во: 25

"Позиция 251" "Пружина пластиковая 22мм черная FS-53481 для переплета до 180л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х196х98мм" Кол-во: 20

"Позиция 252" "Пружина пластиковая 19мм черная FS-53477 для переплета до 150л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х230х118мм" Кол-во: 30

"Позиция 253" "Пружина пластиковая 16мм синяя FS-53471 для переплета до 120л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х200х102мм" Кол-во: 29

"Позиция 254" "Проспект Хиллен А4 0,5мкм Люкс 100шт в упаковке" Кол-во: 1069

"Позиция 255" "Проспект Хиллен А4 42мкм EXPERT 100шт в упаковке" Кол-во: 1166

"Позиция 256" "Продукция штемпельная S2160-Set 2-стр 218987 датер самонабор металлический 24х41" Кол-во: 2

"Позиция 257" "Подушка штемпельная Kores 7х11см" Кол-во: 5

"Позиция 258" "Пружина металлическая 6мм черная FS-53218 для переплета до 35л шаг длина 297мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 310х158х48мм вес упаковки 0,56кг" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Пружина металлическая 8мм черная FS-53261 для переплета до 60л шаг длина 297мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 310х186х54мм вес упаковки 0,85кг" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Пружина пластиковая 10мм синяя FS-53459 для переплета до 55л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х128х64мм" Кол-во: 25

"Позиция 261" "Пружина пластиковая 12мм синяя FS-53463 для переплета до 80л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х164х86мм" Кол-во: 34

"Позиция 262" "Пружина пластиковая 14мм синяя FS-53467 для переплета до 100л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х194х84мм" Кол-во: 34

"Позиция 263" "Подушка для смачивания пальцев гелевая BERLINGO 20г 1/48 15311" Кол-во: 187

"Позиция 264" "Пленка глянцевая для ламинирования толщина 125мкм формат А3 упаковка 100шт, артикул FS-53075 Fellowes" Кол-во: 41

"Позиция 265" "Пленка глянцевая для ламинирования толщина 125мкм формат А4 упаковка 100шт, артикул FS-53074 Fellowes" Кол-во: 154

"Позиция 266" "Пленка матовая для ламинирования формат А3 толщина 125мкм количество 100шт" Кол-во: 4

"Позиция 267" "Подставка канцелярских мелочей СТАММ ПРОФИ, 7 отделений, черный 32317" Кол-во: 81

"Позиция 268" "Подставка для ручек стакан ATTACHE City тонированный 159353" Кол-во: 267

"Позиция 269" "Пленка матовая для ламинирования формат А4 толщина 125мкм 100шт" Кол-во: 45

"Позиция 270" "Линейка 20см СТАММ 21580 прозрачная флуоресцентная крашеная шкала" Кол-во: 293

"Позиция 271" "Лезвия запасные для ножей 9мм 10шт/уп 19757" Кол-во: 130

"Позиция 272" "Лезвия запасные для ножей 18мм 10шт/уп 18170" Кол-во: 222

"Позиция 273" "Ластик KOH-I-NOOR 6541/60 комбинированный 29850" Кол-во: 909

"Позиция 274" "Мел школьный белый 20шт" Кол-во: 42

"Позиция 275" "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 100л неон ярко-желтый 21133" Кол-во: 709

"Позиция 276" "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 100л неон ярко-зелен 21167" Кол-во: 1113

"Позиция 277" "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г/м2 желтый 500л/пач 65129" Кол-во: 11

"Позиция 278" "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г, 5цветов 250л/пач 78425 пастельные цвета" Кол-во: 57

"Позиция 279" "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г YE23 желтый 100л в пачке" Кол-во: 6

"Позиция 280" "Булавки Флажки Berlingo Пластик цветные 50шт в пластиковом боксе с европодвесом" Кол-во: 148

"Позиция 281" "Блокнот 80л А6ф Пластиковая обложка на гребне WOOD Голубой" Кол-во: 476

"Позиция 282" "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 80л ярко-желтый 21133В" Кол-во: 568

"Позиция 283" "Стержень гелевый ATTACHE синий 0.7 мм 139мм 148248" Кол-во: 480

"Позиция 284" "Папка-угол А4 180мкр BERLINGO 15772" Кол-во: 3887

"Позиция 285" "Планшет BANTEX 4210-01 A4 синий с верхней створкой" Кол-во: 62

"Позиция 286" "Пленка для ламинирования А5 (100 мкр) арт 19061" Кол-во: 12

"Позиция 287" "Подставка для календаря UNIPLAST 1854" Кол-во: 242

"Позиция 288" "Обложка для переплета картонная глянцевая цвет белый А4 в упаковке 100штук, артикул 129231 Mega Office" Кол-во: 12

"Позиция 289" "Скотч 48х132м ATTACHE, коричневый, 45 мкр упаковочный, 107248" Кол-во: 1187

"Позиция 290" "Скотч 38х25, белый двусторонний полипропилен.180 мкм, 1042810" Кол-во: 652

"Позиция 291" "Скотч 15х33 Klebe канцелярский 1/12, 107515" Кол-во: 1919

"Позиция 292" "Скоросшиватель пластик БЮРОКРАТ А4 0,70мм цвет-ассорти 07" Кол-во: 488

"Позиция 293" "Скоросшиватель ДЕЛО 54974 440 г/м2 мелованная 150 шт/кор." Кол-во: 1622

"Позиция 294" "Скоросшиватель ДЕЛО 28142 380 г/м2 мелованная" Кол-во: 1400

"Позиция 295" "Скоросшиватель Expert ПРЕМЬЕР 2205532 0,70 мм. пластик внутренний карман цвет-синий 1/60" Кол-во: 690

"Позиция 296" "Скобы N24/6 BERLINGO 1000шт/уп 11954" Кол-во: 3276

"Позиция 297" "Скобы N23/23 KW-TRIO 1000шт/уп 1/20 14715" Кол-во: 313

"Позиция 298" "Ручка шариковая OMEGA 01416 0,7 синяя резиновый упор" Кол-во: 3045

"Позиция 299" "Ручка шариковая Cello Maxriter черная арт.305229010" Кол-во: 1362

"Позиция 300" "Ручка шариковая Cello Maxriter синяя арт.305229020" Кол-во: 2736

"Позиция 301" "Ручка шариковая Cello Maxriter красная арт.305229040" Кол-во: 1177

"Позиция 302" "Ручка шариковая Cello Maxriter зеленая арт.305229050" Кол-во: 440

"Позиция 303" "Нож канцелярский 9мм BEIFA 15067" Кол-во: 80

"Позиция 304" "Нож канцелярский 9мм ATTACHE 15067" Кол-во: 492

"Позиция 305" "Нож канцелярский 18мм BERLINGO UNIVERSAL 14267 блистер и запасное лезвие 1/240" Кол-во: 54

"Позиция 306" "Нож канцелярский 18мм ATTACHE 15068" Кол-во: 655

"Позиция 307" "Клей-карандаш 10г ATTACHE 1/24 10015" Кол-во: 1233

"Позиция 308" "Блок для записи витой 8х8х5см Berlingo CLASSIC белый в индивидуальной упаковке" Кол-во: 52

"Позиция 309" "Блокнот 80л А5ф Дизайнерский картон под персонализацию клетка на гребне синий" Кол-во: 290

"Позиция 310" "Блокнот 80л А5ф Office Line клетка на гребне - синий 032685" Кол-во: 373

"Позиция 311" "Кнопки канцелярские ICO металлические для досок 78264 100шт в упаковке" Кол-во: 59

"Позиция 312" "Кнопки канцелярские EXPERT 570604 никелированные 100шт в упаковке" Кол-во: 130

"Позиция 313" "Карандаш чернографитовый HATBER VELVET 1/144 15581" Кол-во: 1051

"Позиция 314" "Скобы N10 BERLINGO 1000шт/уп 1/20 119530" Кол-во: 3004