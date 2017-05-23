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Номер извещения
31705064695
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027860/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (060/17/2.2/0027860/ТГУХта/02.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
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Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 17:00 GMT +323.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 17:0023.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064695Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 20:0006.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064695Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064695Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
13 608 679,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
58.19.13.120
22.19.20.112
32.99.12.120
32.99.12.110
25.99.22.130
32.99.12.130
32.99.15.110
20.52.10.190
58.19.19.190
25.93.14.130
17.12.14.141
17.12.14.119
32.99.15.120
03.11.62.000
32.99.16.110
25.99.22.110
32.99.15.140
25.99.29.190
22.19.73.119
22.29.29.000
20.30.22.160
20.30.24.114
17.23.13.193
32.99.16.120
32.99.16.140
25.99.23.000
17.23.13.190
46.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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