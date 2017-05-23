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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (060/17/2.2/0027860/ТГУХта/02.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (060/17/2.2/0027860/ТГУХта/02.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705064695

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027860/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (060/17/2.2/0027860/ТГУХта/02.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    060_17_2.2_0027860_СМСП_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 17:00 GMT +323.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 17:0023.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064695Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2017 20:0006.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064695Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064695Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    13 608 679,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    58.19.13.120

    Календари печатные

    22.19.20.112

    Изделия из резиновых смесей

    32.99.12.120

    Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

    32.99.12.110

    Ручки шариковые

    25.99.22.130

    Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной мебели

    32.99.12.130

    Карандаши механические

    32.99.15.110

    Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

    20.52.10.190

    Клеи прочие

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    25.93.14.130

    Кнопки чертежные

    17.12.14.141

    Бумага специального назначения

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    32.99.15.120

    Грифели для карандашей

    03.11.62.000

    Губки животного происхождения натуральные

    32.99.16.110

    Доски грифельные

    25.99.22.110

    Лотки и подставки для бумаг металлические

    32.99.15.140

    Мелки для письма и рисования, мелки для портных

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    20.30.22.160

    Замазки

    20.30.24.114

    Краски для специальной печати

    17.23.13.193

    Папки и обложки из бумаги или картона

    32.99.16.120

    Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

    32.99.16.140

    Подушки штемпельные

    25.99.23.000

    Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток вертикальный 1С56 43676 4 отделения 240 мм разборный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Лоток вертикальный 1С55 33569 3 отделения 240 мм разборный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Линейка 60см BEIFA 35820 металлическая (24х9/8)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 4"

    "Линейка 40см СТ-ЛН-52 30124 прозрачная флуоресцентная крашеная шкала"

    Кол-во: 135

    "Позиция 5"

    "Линейка 30см СТАММ 21585 прозрачная"

    Кол-во: 565

    "Позиция 6"

    "Линейка 30см BEIFA 35821 металлическая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Ластик Berlingo MEGA SOFT с центровкой треугольный 1/30 16737"

    Кол-во: 460

    "Позиция 8"

    "Ластик ADEL OFFICE-767 винил 50х19,5х10мм в картонной упаковке 227-0786-000"

    Кол-во: 536

    "Позиция 9"

    "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр черная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр фиолетовая"

    Кол-во: 49

    "Позиция 11"

    "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр синяя"

    Кол-во: 245

    "Позиция 12"

    "Краска штемпельная Berlingo на водной основе в пластиковом флаконе 45гр красная"

    Кол-во: 33

    "Позиция 13"

    "Корректор роллер 4,2ммх5м KORES Скутер 48999"

    Кол-во: 403

    "Позиция 14"

    "Корректор лента 5,0ммх8м BERLINGO в блистере европодвес 1/24 16127"

    Кол-во: 759

    "Позиция 15"

    "Корректор лента 5,0ммх12м BERLINGO в блистере европодвес 1/288 26585"

    Кол-во: 790

    "Позиция 16"

    "Корректор карандаш 8мл BERLINGO металлический наконечник 1/24 12336"

    Кол-во: 576

    "Позиция 17"

    "Корректор жидкий в комплекте с разбавителем Berlingo 2х20мл 1/30 12333"

    Кол-во: 122

    "Позиция 18"

    "Корректор жидкий 20мл BERLINGO водная основа 1/70 12331"

    Кол-во: 546

    "Позиция 19"

    "Корректор жидкий 20мл ATTACHE 10017"

    Кол-во: 1458

    "Позиция 20"

    "Корректор жидкий 20 мл Berlingo с губчатым аппликатором"

    Кол-во: 121

    "Позиция 21"

    "Короб архивный Делопроизводства 480х325х292 9703"

    Кол-во: 476

    "Позиция 22"

    "Короб архивный 80мм бумвинил со складными упорами К80"

    Кол-во: 321

    "Позиция 23"

    "Короб архивный 70мм ATTACHE на завязках белый гофрокартон 1/50 128990"

    Кол-во: 385

    "Позиция 24"

    "Короб архивный 50мм бумвинил со складными упорами К50"

    Кол-во: 174

    "Позиция 25"

    "Короб архивный 200мм бумвинил со складными упорами К200"

    Кол-во: 433

    "Позиция 26"

    "Короб архивный 150мм бумвинил со складными упорами К150"

    Кол-во: 662

    "Позиция 27"

    "Короб архивный 120мм бумвинил со складными упорами К120"

    Кол-во: 385

    "Позиция 28"

    "Короб архивный 100мм бумвинил со складными упорами К100"

    Кол-во: 417

    "Позиция 29"

    "Корзина 12л решетчатая черная 78248"

    Кол-во: 144

    "Позиция 30"

    "Конверт E65 110х220 80г БЕЛЫЙ стрип 76415"

    Кол-во: 9310

    "Позиция 31"

    "Конверт C5 162х229 80г БЕЛЫЙ с отрывной полосой 1/1000 76402"

    Кол-во: 9779

    "Позиция 32"

    "Конверт C4 229х324 Master Белый 100г с отрывной полосой 1/250 76397"

    Кол-во: 4407

    "Позиция 33"

    "Конверт C4 229х324 90г КУДА-КОМУ стрип 1/250 106049"

    Кол-во: 6147

    "Позиция 34"

    "Коврик настольный Floortex 48х61см прозрачный 1924R"

    Кол-во: 96

    "Позиция 35"

    "Кнопки силовые канцелярские Berlingo с цветными головками 50шт в пластиковом боксе с европодвесом"

    Кол-во: 99

    "Позиция 36"

    "Обложка для переплета А4 250г ProMega Office 254613 картон синий глянец 100шт/уп"

    Кол-во: 68

    "Позиция 37"

    "Обложка для переплета А4 230г/м2 ProMega Office картонные черные кожа 100шт/уп"

    Кол-во: 14

    "Позиция 38"

    "Обложка для переплета А4 180мкм ProMega Office 254630 пластик прозрачный 100шт/уп"

    Кол-во: 68

    "Позиция 39"

    "Обложка для переплета А3 230г/м2 ProMega Office 254608 картон кожа синие 100шт/уп"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Обложка для переплёта А4 250г 254610 картон белый глянец 100шт/уп"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Обложка для переплёта А4 200мкм 254631 пластик прозрачный 100шт/уп"

    Кол-во: 168

    "Позиция 42"

    "Обложка для переплёта А3 254607 картон кожа белая 230г 100шт/уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Обложка для переплёта А3 200мкм 254632 пластик прозрачный 100шт/уп"

    Кол-во: 29

    "Позиция 44"

    "Ножницы канцелярские 200мм BERLINGO COMFORT 16812 1/48"

    Кол-во: 639

    "Позиция 45"

    "Ножницы канцелярские 165мм BERLINGO OFFICE 12568 1/48 прорезиненные ручки"

    Кол-во: 385

    "Позиция 46"

    "Ножницы канцелярские 160мм BERLINGO UNIVERSAL 12564"

    Кол-во: 213

    "Позиция 47"

    "Нож канцелярский Berlingo серия Office артикул BM4111 ширина лезвия 18мм механическая система блокировки лезвия Push-lock"

    Кол-во: 253

    "Позиция 48"

    "Нож канцелярский 18мм BEIFA 15068"

    Кол-во: 110

    "Позиция 49"

    "Набор ручек шариковых Attache Style 148059 4 цвета 0,5 прорезиненный корпус"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Набор ручек гелевых BERLINGO 14766 6 цветов стержни 0.5/0.7 1/24"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Набор ручек гелевых BERLINGO 14765 4 цвета стержни 0.5/0.7 1/10"

    Кол-во: 62

    "Позиция 52"

    "Набор маркеров текстовыделителей EDDING Е-345/4S 60761 4штуки в упаковке"

    Кол-во: 662

    "Позиция 53"

    "Набор маркеров для магнитно-маркерных досок Berlingo 2мм 4 цвета арт.ВМс_40509"

    Кол-во: 105

    "Позиция 54"

    "Набор карандашей чернографитовых 10шт HATBER 3H,2Н,Н,НВ,В,2В,3В, заточенные 15839"

    Кол-во: 51

    "Позиция 55"

    "Маркер-краска Berlingo 2мм белый арт.BMk_02100"

    Кол-во: 962

    "Позиция 56"

    "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13033 1-5 мм розовый 1/12/96"

    Кол-во: 643

    "Позиция 57"

    "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13032 1-5 мм оранжевый 1/12/96"

    Кол-во: 665

    "Позиция 58"

    "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13031 1-5 мм желтый 1/12/144"

    Кол-во: 1109

    "Позиция 59"

    "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13030 1-5мм зеленый 1/12/144"

    Кол-во: 639

    "Позиция 60"

    "Маркер текстовыделитель BERLINGO 13029 1-5 мм синий 1/12/96"

    Кол-во: 330

    "Позиция 61"

    "Маркер перманентный Edding E-300 черный, круглый наконечник, артикул 35734"

    Кол-во: 374

    "Позиция 62"

    "Маркер перманентный для CD/DVD-дисков Berlingo РМ6434 черный 0,5мм"

    Кол-во: 221

    "Позиция 63"

    "Маркер перманентный для CD/DVD-дисков Berlingo РМ6433 синий 0,5мм"

    Кол-во: 83

    "Позиция 64"

    "Маркер Edding E-950 для промышленной графики на бетонных, деревянных и металлических поверхностях, белый, толщина линии 10 мм, арт.35726"

    Кол-во: 156

    "Позиция 65"

    "Маркер Berlingo PM6324 перманентный 1мм черный"

    Кол-во: 1014

    "Позиция 66"

    "Лоток для бумаг настольный горизонтальный 522, Leitz"

    Кол-во: 97

    "Позиция 67"

    "Лоток для бумаг вертикально-горизонтальный 7-секционный, Лт 40-41"

    Кол-во: 67

    "Позиция 68"

    "Лоток горизонтальный ATTACHE 107699 тонированный"

    Кол-во: 966

    "Позиция 69"

    "Лоток вертикальный ATTACHE 107627 95мм прозрачный"

    Кол-во: 651

    "Позиция 70"

    "Кнопки силовые ATTACHE 48906 50шт в упаковке цветные"

    Кол-во: 398

    "Позиция 71"

    "Заготовки для ламинирования 150мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255141"

    Кол-во: 67

    "Позиция 72"

    "Заготовки для ламинирования 150мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 254708"

    Кол-во: 65

    "Позиция 73"

    "Заготовки для ламинирования 125мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255140"

    Кол-во: 106

    "Позиция 74"

    "Заготовки для ламинирования 125мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 255143"

    Кол-во: 71

    "Позиция 75"

    "Заготовки для ламинирования 100 мкм 54х86 ProMega Office 100шт/уп 255123"

    Кол-во: 18

    "Позиция 76"

    "Ежедневник для сотрудников недатир. арт.650U-030"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Ежедневник А5 датированный Berlingo 176л Sarif Classic синий 00410 на год"

    Кол-во: 670

    "Позиция 78"

    "Дырокол цельнометаллический Berlingo 10л с линейкой черный в картонном боксе"

    Кол-во: 86

    "Позиция 79"

    "Дырокол мощный KW-trio 9380 до 100 листов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Дырокол ЕC Classic на 20л черный 5403121"

    Кол-во: 69

    "Позиция 81"

    "Дырокол EXPERT Mettaic на 40л синий 1/12 5403152"

    Кол-во: 187

    "Позиция 82"

    "Дырокол EXPERT Mettaic на 30л черный 1/24 5403145"

    Кол-во: 133

    "Позиция 83"

    "Доска Пробковая 90х120см Berlingo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Доска Пробковая 60х90см Berlingo кнопки в комплекте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Доска магнитно-маркерная(флипчарт) Berlingo SFt01010, поверхность доски магнитная, возможно писать маркером, размер доски 70х100см, регулируемые винты для размещения бумажного блока, полочка для маркеров, складные ножки, регулируемая высота."

    Кол-во: 13

    "Позиция 86"

    "Доска HEBEL MAUL WEISS 60х90 см., магнитно-маркерная деревянная рама, аксессуары"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Губка для доски EDDING ВМА-2 35740"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Грифель 0,5 ICO MICROGRAPH НВ 527"

    Кол-во: 434

    "Позиция 89"

    "Грифели для механических карандашей Berlingo 12шт. 0,5мм"

    Кол-во: 489

    "Позиция 90"

    "Вкладыш к трудовой книжке"

    Кол-во: 65

    "Позиция 91"

    "Антистеплер Berlingo 2373 ассорти 1/120 11924"

    Кол-во: 707

    "Позиция 92"

    "Блок бумаги для заметок непроклеенной формата 90х90мм плотностью 75г/мм2 белой высотой 90мм Attache 128981"

    Кол-во: 282

    "Позиция 93"

    "Блок бумажный ATTACHE 90х90х50 белый 1/24 123845"

    Кол-во: 704

    "Позиция 94"

    "Блок бумажный ATTACHE 90х90х50 белый в прозрачном стакане 25545"

    Кол-во: 177

    "Позиция 95"

    "Блок бумажный ATTACHE 90х90х90 в стакане прозрачном корпусе белый 128980"

    Кол-во: 897

    "Позиция 96"

    "Блок бумажный л/к 38х50 STICK'N HOPAX 80л 3 неоновых цвета 21131В"

    Кол-во: 1699

    "Позиция 97"

    "Блок бумажный л/к 76х100 STICK'N HOPAX 100л желтый 21008"

    Кол-во: 825

    "Позиция 98"

    "Блок бумажный л/к 76х50 STICK'N HOPAX 100л желтый 21006"

    Кол-во: 1299

    "Позиция 99"

    "Кнопки канцелярские 12мм ATTACHE 115675 100шт в упаковке без покрытия"

    Кол-во: 91

    "Позиция 100"

    "Книжка трудовая в цельнотканевом обрезном переплете, бумага для форзаца массой 165 гр/м2, с тиснением надписи и Государственного герба РФ фольгой золотистого цвета, в сложенном виде формат бланков 88х125 мм, внутренний лист массой 75 гр/м2 с водяным "

    Кол-во: 175

    "Позиция 101"

    "Книга учета Attache А4, 96 листов, обложка бумвинил, офсет 70 г/м2, клетка, тетрадная сшивка, артикул 26586"

    Кол-во: 220

    "Позиция 102"

    "Книга учета 192л клетка офсет бумвинил 27739"

    Кол-во: 90

    "Позиция 103"

    "Клей-карандаш 40г ATTACHE 1/12 42812"

    Кол-во: 92

    "Позиция 104"

    "Клей-карандаш 36г BERLINGO 1/72 11836"

    Кол-во: 237

    "Позиция 105"

    "Клей-карандаш 21г BERLINGO 1/120 11835"

    Кол-во: 1137

    "Позиция 106"

    "Клей-карандаш 20г ATTACHE 1/24 10016"

    Кол-во: 1953

    "Позиция 107"

    "Клей-карандаш 15г BERLINGO 1/72 11834"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 108"

    "Клей-карандаш 15г ATTACHE 1/24 138119"

    Кол-во: 123

    "Позиция 109"

    "Клей силикатный 110г Полипакс 28400"

    Кол-во: 126

    "Позиция 110"

    "Клей ПВА 65г ATTACHE 1/64 145956"

    Кол-во: 550

    "Позиция 111"

    "Клей ПВА 45г Berlingo 1/72 12558"

    Кол-во: 168

    "Позиция 112"

    "Клей ПВА 125г Berlingo 1/40 12561"

    Кол-во: 149

    "Позиция 113"

    "Клей -Роллер ленточный Berlingo 032205"

    Кол-во: 89

    "Позиция 114"

    "Карандаш чернографитовый, ZEIT, HB, граненый, цвет корпуса серебристый"

    Кол-во: 2401

    "Позиция 115"

    "Карандаш чернографитовый HATBER SILK с ластиком 1/144 15578"

    Кол-во: 471

    "Позиция 116"

    "Карандаш чернографитовый ADEL Blackine ластик, корпус черное дерево HB 202-1129-000"

    Кол-во: 2367

    "Позиция 117"

    "Карандаш механический 0,5mm BERLINGO STYLE с ластиком HB 1/288 15585"

    Кол-во: 990

    "Позиция 118"

    "Календарь на год настольный перекидной 160л А6 с праздниками 011517"

    Кол-во: 985

    "Позиция 119"

    "Календарь на год настольный на пружине с перекидными листами"

    Кол-во: 644

    "Позиция 120"

    "Календарь на год 4-х блочный квартальный на 4-х гребнях БИЗНЕС Водопад с бегунком 2-хцветный 11538"

    Кол-во: 862

    "Позиция 121"

    "Закладки пластиковые клейкие Stick'N 45х12мм 5 цветов по 25штук, артикул 21050 Hopax"

    Кол-во: 1432

    "Позиция 122"

    "Закладки 50х12мм 4х100л STICK' N HOPAX бумага 21612"

    Кол-во: 357

    "Позиция 123"

    "Закладки 45х12мм 8х25л STICK' N HOPAX на линейке 21346"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 124"

    "Закладки 45х12мм 5х25л пластик HOPAX 21076"

    Кол-во: 1117

    "Позиция 125"

    "Зажим для бумаги 41 мм Attache,металлический, цвет черный,12 шт. в упаковке, артикул 73596"

    Кол-во: 675

    "Позиция 126"

    "Зажим для бумаги 32 мм Attache,металлический, цвет черный, 12 шт. в упаковке, артикул 73594"

    Кол-во: 784

    "Позиция 127"

    "Зажим для бумаги 25 мм Attache,металлический, цвет черный, 12 шт. в упаковке, артикул 73592"

    Кол-во: 1137

    "Позиция 128"

    "Зажим для бумаги 19 мм Attache,металлический, цвет черный,12 шт. вк упаковке, ,артикул 73590"

    Кол-во: 1031

    "Позиция 129"

    "Зажим 51мм Attache 12шт/уп 73598"

    Кол-во: 379

    "Позиция 130"

    "Зажим 25мм BERLINGO цветные 12шт/уп"

    Кол-во: 99

    "Позиция 131"

    "Зажим 15мм Attache 12шт/уп 73589"

    Кол-во: 1169

    "Позиция 132"

    "Заготовки для ламинирования 175мкм А4 ProMega Office 100шт/уп 255142"

    Кол-во: 75

    "Позиция 133"

    "Заготовки для ламинирования 175мкм А3 ProMega Office 100шт/уп 254709"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Ручка шариковая Cello Gripper черная арт.305226010"

    Кол-во: 1449

    "Позиция 135"

    "Ручка шариковая Cello Gripper синяя арт.305226020"

    Кол-во: 5051

    "Позиция 136"

    "Ручка шариковая Cello Gripper красная арт.305226040"

    Кол-во: 682

    "Позиция 137"

    "Ручка шариковая Cello Gripper зеленая арт.305226050"

    Кол-во: 285

    "Позиция 138"

    "Ручка шариковая BEIFA 131254 AA999 0,5 синяя с резиновой манжетой"

    Кол-во: 7859

    "Позиция 139"

    "Ручка гелевая Cello Flo Gel черная арт.306265010"

    Кол-во: 1321

    "Позиция 140"

    "Ручка гелевая Cello Flo Gel красная арт.306265040"

    Кол-во: 647

    "Позиция 141"

    "Ручка гелевая Cello Flo Gel зеленая арт.306265050"

    Кол-во: 14

    "Позиция 142"

    "Ручка гелевая ATTACHE Town 0,5 черная с резиновой манжеткой"

    Кол-во: 1028

    "Позиция 143"

    "Ручка гелевая ATTACHE Town 0,5 синяя с резиновой манжеткой"

    Кол-во: 1217

    "Позиция 144"

    "Резинка банковская Berlingo 200г 04247"

    Кол-во: 321

    "Позиция 145"

    "Резак сабельный KW-Trio 3902 на 15 листов длина реза 448мм Matrix"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Разделитель цифровой 1-5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Разделитель цветной 5 делений"

    Кол-во: 75

    "Позиция 148"

    "Разделитель цветной 12 делений"

    Кол-во: 843

    "Позиция 149"

    "Разделитель цветной 10 делений"

    Кол-во: 99

    "Позиция 150"

    "Разделитель пластиковый 1-31"

    Кол-во: 571

    "Позиция 151"

    "Разделитель листов А4 январь-декабрь"

    Кол-во: 643

    "Позиция 152"

    "Разделитель листов А-Я"

    Кол-во: 408

    "Позиция 153"

    "Пружины пластик 8мм ProMega Office арт. 255076, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 38

    "Позиция 154"

    "Пружины пластик 6мм ProMega Office арт.255071, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Пружины пластик 51мм ProMega Office арт. 255120, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 31

    "Позиция 156"

    "Пружины пластик 45мм ProMega Office арт. 255117, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 51

    "Позиция 157"

    "Штамп самонаборный Color Printer 20-Set (38х14 мм, 4 строки, 1 касса в комплекте)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 158"

    "Штамп на автоматической оснастке Colop Printer 45-Set-F, размер поля 25х82мм, 7/5 строк, артикул 73903"

    Кол-во: 28

    "Позиция 159"

    "Штамп на автоматической оснастке Colop Printer 40, размер поля 23х59мм, сменная подушка E/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Штамп 47х18мм на автоматической оснастке Colop Printer 30-Set самонаборный 5 строк, сменная подушка синяя, пинцет, артикул 73895"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "Точилка TEMPERINO металлическая 1260 8313"

    Кол-во: 125

    "Позиция 162"

    "Точилка KW-Trio механическая 314А Робот пластик корпус синяя 0314"

    Кол-во: 54

    "Позиция 163"

    "Точилка BERLINGO металлическая одинарная 1/240 13745"

    Кол-во: 399

    "Позиция 164"

    "Точилка Berlingo CLASSIC пластик с контейнером 1/24 15827"

    Кол-во: 247

    "Позиция 165"

    "Тетрадь школьная 12л А5 клетка 34027 1/420 ЦБК Архангельск"

    Кол-во: 221

    "Позиция 166"

    "Тетрадь 96л А5ф клетка на спирали супербумвинил зеленая"

    Кол-во: 174

    "Позиция 167"

    "Тетрадь 96л А4ф клетка на гребне серия Элементы природы"

    Кол-во: 228

    "Позиция 168"

    "Тетрадь 80л А5ф на гребне лак серия Офис"

    Кол-во: 270

    "Позиция 169"

    "Тетрадь 48л А5 HATBER 024319 серия Времена года на скобе"

    Кол-во: 851

    "Позиция 170"

    "Тетрадь 120л А4 HATBER 004255 Ночная река 5 цветных блоков, твердая обложка 1/8"

    Кол-во: 211

    "Позиция 171"

    "Стержень шар CELLO MAXRITER черн. 0,6мм"

    Кол-во: 749

    "Позиция 172"

    "Стержень шар CELLO MAXRITER синий 0,6мм 310130020"

    Кол-во: 837

    "Позиция 173"

    "Стержень шар CELLO GRIPPER синий 0,5мм 310127020"

    Кол-во: 1115

    "Позиция 174"

    "Стержень шар Attache 143мм синий 0,5 (д/р 131254) 216270"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 175"

    "Стержень гелевый CELLO Flo gel черный 0.5 310223010"

    Кол-во: 423

    "Позиция 176"

    "Стержень гелевый CELLO Flo gel синий 0.5мм 310223020"

    Кол-во: 688

    "Позиция 177"

    "Стержень гелевый ATTACHE черный 0,7 мм 139мм 148249"

    Кол-во: 190

    "Позиция 178"

    "Степлер Berlingo №24/6,26/6 30л 100 скоб захват 50мм Два типа скрепления Черный 11953"

    Кол-во: 545

    "Позиция 179"

    "Степлер Berlingo №24/6,26/6 25л 100 скоб захват 50мм Два типа скрепления Черный 11951"

    Кол-во: 147

    "Позиция 180"

    "Степлер Berlingo №10 16л 100 скоб захват 60мм с антистеплером Черный 036254"

    Кол-во: 427

    "Позиция 181"

    "Степлер Berlingo №10 10л 50 скоб захват 48мм с антистеплером-Ассорти 11934"

    Кол-во: 166

    "Позиция 182"

    "Скрепочница магнитная Berlingo с крышкой 005162"

    Кол-во: 41

    "Позиция 183"

    "Скрепочница магнитная Berlingo 005161"

    Кол-во: 205

    "Позиция 184"

    "Скрепка 50 мм EXPERT цветная 570448"

    Кол-во: 83

    "Позиция 185"

    "Скрепка 50 мм ATTACHE 50шт/уп Г50-50 гофриров. 115674"

    Кол-во: 1091

    "Позиция 186"

    "Скрепка 33 мм EXPERT никел. 570321"

    Кол-во: 911

    "Позиция 187"

    "Скрепка 32мм Berlingo никел. треугольные с отогнутым носиком 100шт/уп."

    Кол-во: 299

    "Позиция 188"

    "Скрепка 28 мм EXPERT цветная 570428"

    Кол-во: 1126

    "Позиция 189"

    "Скрепка 28 мм ATTACHE никел.100шт/уп 48916"

    Кол-во: 1824

    "Позиция 190"

    "Скрепка 25мм Berlingo никел. треугольные с отогнутым носиком 100шт/уп."

    Кол-во: 88

    "Позиция 191"

    "Скрепка 25 мм ATTACHE треугольные 100шт/уп 48915"

    Кол-во: 1063

    "Позиция 192"

    "Скотч 48х66 Нова Ролл 203, прозрачный 40 мкм 1/36, 120334"

    Кол-во: 2292

    "Позиция 193"

    "Скотч 48х57 Нова Ролл 203, прозрачный 40 мкм 1/36, 120328"

    Кол-во: 1678

    "Позиция 194"

    "Скотч 48х57 Нова Ролл 203, коричневый 40 мкм 1/36, 120329"

    Кол-во: 328

    "Позиция 195"

    "Пружины пластик 38мм ProMega Office арт. 255114, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Планшет BANTEX 4201-01 А4 синий 12635"

    Кол-во: 112

    "Позиция 197"

    "Планинг на год датированный Berlingo 56л CAPRICE THERMO синий 03511"

    Кол-во: 176

    "Позиция 198"

    "Папка-угол А4 150мкр BERLINGO"

    Кол-во: 2718

    "Позиция 199"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PZ05P,формат А4,с пружинным скоросшивателем в середине, вид корешка: бумажная вставка во внешний кармашек,материал:пластик,толщина пластика 0,5мм,цвет:ассорти"

    Кол-во: 818

    "Позиция 200"

    "Папка-скоросшиватель А4 Бюрократ 180 мкм верхний лист прозрачный, цвет-ассорти"

    Кол-во: 4504

    "Позиция 201"

    "Папка-скоросшиватель А4 BERLINGO 180 мкм прозрачный верх синяя 20шт/уп 15646"

    Кол-во: 1945

    "Позиция 202"

    "Папка-портфель из кожзаменителя ТУ 2293-00256666509"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Папка-конверт на кнопке Berlingo 180мкм А4 ассорти 1/10"

    Кол-во: 2689

    "Позиция 204"

    "Папка файловая 40 л ATTACHE 26629 синяя"

    Кол-во: 758

    "Позиция 205"

    "Папка с файлами 80л Бюрократ 0,8мм 92056 синяя"

    Кол-во: 493

    "Позиция 206"

    "Папка с файлами 60л ATTACHE синяя 26630"

    Кол-во: 646

    "Позиция 207"

    "Папка с файлами 30л Бюрократ 0,65мм 56078 пластик"

    Кол-во: 638

    "Позиция 208"

    "Папка с файлами 20л PREMIER 0,7мм синяя 1/60"

    Кол-во: 575

    "Позиция 209"

    "Папка с файлами 10л PREMIER синяя 1/10"

    Кол-во: 130

    "Позиция 210"

    "Папка с зажимом Бюрократ А4 0,7мм 07С-ч пластик"

    Кол-во: 796

    "Позиция 211"

    "Папка регистратор А4 70мм"

    Кол-во: 2010

    "Позиция 212"

    "Папка регистратор А4 50мм"

    Кол-во: 2234

    "Позиция 213"

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    Кол-во: 83

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    "Папка 25мм А4 ATTACHE 0,7мм 34466 2 кольца"

    Кол-во: 659

    "Позиция 225"

    "Пакет почтовый А4 250х353 57875 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой 500шт/уп"

    Кол-во: 1938

    "Позиция 226"

    "Пакет почтовый А4 229х324 57874 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой"

    Кол-во: 2289

    "Позиция 227"

    "Пакет почтовый А3 360х500 57878 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой"

    Кол-во: 2819

    "Позиция 228"

    "Пакет почтовый А3 320х355 57877 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой"

    Кол-во: 1284

    "Позиция 229"

    "Пакет почтовый А3 280х380 99354 из 3-х слоев п/э с отрывной полосой"

    Кол-во: 3289

    "Позиция 230"

    "Органайзер офисный Attache Selection 13 предметов синий"

    Кол-во: 39

    "Позиция 231"

    "Органайзер ATTACHE JC803 офисный вращающийся 12 предметов 166747"

    Кол-во: 78

    "Позиция 232"

    "Обложка для переплета формата А4 картонная с эффектом тиснения под кожу верхней поверхностью с матовой нижней поверхностью голубая плотностью 270г/м2 100шт/уп ProfiOffice 29005"

    Кол-во: 13

    "Позиция 233"

    "Обложка для переплета формат А4 материал картон тиснение под кожу плотность 230г/м2 цвет белый артикул CWA400230"

    Кол-во: 12

    "Позиция 234"

    "Пружины пластик 32мм ProMega Office арт. 254652, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 38

    "Позиция 235"

    "Пружины пластик 28мм ProMega Office арт. 254651, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Пружины пластик 25мм ProMega Office арт. 256828, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 12

    "Позиция 237"

    "Пружины пластик 22мм ProMega Office арт. 255104, белые 50 шт/уп"

    Кол-во: 23

    "Позиция 238"

    "Пружины пластик 19мм ProMega Office арт. 255101, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 34

    "Позиция 239"

    "Пружины пластик 16мм ProMega Office арт. 254649, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 19

    "Позиция 240"

    "Пружины пластик 14мм ProMega Office арт. 255093, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 26

    "Позиция 241"

    "Пружины пластик 12мм ProMega Office арт. 255087, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 29

    "Позиция 242"

    "Пружины пластик 10мм ProMega Office арт. 255081, белые 100 шт/уп"

    Кол-во: 40

    "Позиция 243"

    "Пружина пластиковая 8мм синяя FS-53455 для переплета до 40л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х102х56мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 244"

    "Пружина пластиковая 6мм синяя FS-53451 для переплета до 20л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х94х44мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Пружина пластиковая 51мм черная FS-53505 для переплета до 500л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х220х186мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 246"

    "Пружина пластиковая 45мм черная FS-53501 для переплета до 410л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х148мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 247"

    "Пружина пластиковая 38мм черная FS-53497 для переплета до 340л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х208х142мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 248"

    "Пружина пластиковая 32мм черная FS-53493 для переплета до 280л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х116мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 249"

    "Пружина пластиковая 28мм черная FS-53489 для переплета до 240л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х240х154мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 250"

    "Пружина пластиковая 25мм черная FS-53485 для переплета до 200л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х230х116мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 251"

    "Пружина пластиковая 22мм черная FS-53481 для переплета до 180л длина 300мм количество в упаковке 50шт габариты упаковки 320х196х98мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Пружина пластиковая 19мм черная FS-53477 для переплета до 150л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х230х118мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 253"

    "Пружина пластиковая 16мм синяя FS-53471 для переплета до 120л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х200х102мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 254"

    "Проспект Хиллен А4 0,5мкм Люкс 100шт в упаковке"

    Кол-во: 1069

    "Позиция 255"

    "Проспект Хиллен А4 42мкм EXPERT 100шт в упаковке"

    Кол-во: 1166

    "Позиция 256"

    "Продукция штемпельная S2160-Set 2-стр 218987 датер самонабор металлический 24х41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Подушка штемпельная Kores 7х11см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 258"

    "Пружина металлическая 6мм черная FS-53218 для переплета до 35л шаг длина 297мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 310х158х48мм вес упаковки 0,56кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Пружина металлическая 8мм черная FS-53261 для переплета до 60л шаг длина 297мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 310х186х54мм вес упаковки 0,85кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Пружина пластиковая 10мм синяя FS-53459 для переплета до 55л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х128х64мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 261"

    "Пружина пластиковая 12мм синяя FS-53463 для переплета до 80л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х164х86мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 262"

    "Пружина пластиковая 14мм синяя FS-53467 для переплета до 100л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х194х84мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 263"

    "Подушка для смачивания пальцев гелевая BERLINGO 20г 1/48 15311"

    Кол-во: 187

    "Позиция 264"

    "Пленка глянцевая для ламинирования толщина 125мкм формат А3 упаковка 100шт, артикул FS-53075 Fellowes"

    Кол-во: 41

    "Позиция 265"

    "Пленка глянцевая для ламинирования толщина 125мкм формат А4 упаковка 100шт, артикул FS-53074 Fellowes"

    Кол-во: 154

    "Позиция 266"

    "Пленка матовая для ламинирования формат А3 толщина 125мкм количество 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Подставка канцелярских мелочей СТАММ ПРОФИ, 7 отделений, черный 32317"

    Кол-во: 81

    "Позиция 268"

    "Подставка для ручек стакан ATTACHE City тонированный 159353"

    Кол-во: 267

    "Позиция 269"

    "Пленка матовая для ламинирования формат А4 толщина 125мкм 100шт"

    Кол-во: 45

    "Позиция 270"

    "Линейка 20см СТАММ 21580 прозрачная флуоресцентная крашеная шкала"

    Кол-во: 293

    "Позиция 271"

    "Лезвия запасные для ножей 9мм 10шт/уп 19757"

    Кол-во: 130

    "Позиция 272"

    "Лезвия запасные для ножей 18мм 10шт/уп 18170"

    Кол-во: 222

    "Позиция 273"

    "Ластик KOH-I-NOOR 6541/60 комбинированный 29850"

    Кол-во: 909

    "Позиция 274"

    "Мел школьный белый 20шт"

    Кол-во: 42

    "Позиция 275"

    "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 100л неон ярко-желтый 21133"

    Кол-во: 709

    "Позиция 276"

    "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 100л неон ярко-зелен 21167"

    Кол-во: 1113

    "Позиция 277"

    "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г/м2 желтый 500л/пач 65129"

    Кол-во: 11

    "Позиция 278"

    "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г, 5цветов 250л/пач 78425 пастельные цвета"

    Кол-во: 57

    "Позиция 279"

    "Бумага цветная А4 IQ COLOR 80г YE23 желтый 100л в пачке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 280"

    "Булавки Флажки Berlingo Пластик цветные 50шт в пластиковом боксе с европодвесом"

    Кол-во: 148

    "Позиция 281"

    "Блокнот 80л А6ф Пластиковая обложка на гребне WOOD Голубой"

    Кол-во: 476

    "Позиция 282"

    "Блок бумажный л/к 76х76 STICK'N HOPAX 80л ярко-желтый 21133В"

    Кол-во: 568

    "Позиция 283"

    "Стержень гелевый ATTACHE синий 0.7 мм 139мм 148248"

    Кол-во: 480

    "Позиция 284"

    "Папка-угол А4 180мкр BERLINGO 15772"

    Кол-во: 3887

    "Позиция 285"

    "Планшет BANTEX 4210-01 A4 синий с верхней створкой"

    Кол-во: 62

    "Позиция 286"

    "Пленка для ламинирования А5 (100 мкр) арт 19061"

    Кол-во: 12

    "Позиция 287"

    "Подставка для календаря UNIPLAST 1854"

    Кол-во: 242

    "Позиция 288"

    "Обложка для переплета картонная глянцевая цвет белый А4 в упаковке 100штук, артикул 129231 Mega Office"

    Кол-во: 12

    "Позиция 289"

    "Скотч 48х132м ATTACHE, коричневый, 45 мкр упаковочный, 107248"

    Кол-во: 1187

    "Позиция 290"

    "Скотч 38х25, белый двусторонний полипропилен.180 мкм, 1042810"

    Кол-во: 652

    "Позиция 291"

    "Скотч 15х33 Klebe канцелярский 1/12, 107515"

    Кол-во: 1919

    "Позиция 292"

    "Скоросшиватель пластик БЮРОКРАТ А4 0,70мм цвет-ассорти 07"

    Кол-во: 488

    "Позиция 293"

    "Скоросшиватель ДЕЛО 54974 440 г/м2 мелованная 150 шт/кор."

    Кол-во: 1622

    "Позиция 294"

    "Скоросшиватель ДЕЛО 28142 380 г/м2 мелованная"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 295"

    "Скоросшиватель Expert ПРЕМЬЕР 2205532 0,70 мм. пластик внутренний карман цвет-синий 1/60"

    Кол-во: 690

    "Позиция 296"

    "Скобы N24/6 BERLINGO 1000шт/уп 11954"

    Кол-во: 3276

    "Позиция 297"

    "Скобы N23/23 KW-TRIO 1000шт/уп 1/20 14715"

    Кол-во: 313

    "Позиция 298"

    "Ручка шариковая OMEGA 01416 0,7 синяя резиновый упор"

    Кол-во: 3045

    "Позиция 299"

    "Ручка шариковая Cello Maxriter черная арт.305229010"

    Кол-во: 1362

    "Позиция 300"

    "Ручка шариковая Cello Maxriter синяя арт.305229020"

    Кол-во: 2736

    "Позиция 301"

    "Ручка шариковая Cello Maxriter красная арт.305229040"

    Кол-во: 1177

    "Позиция 302"

    "Ручка шариковая Cello Maxriter зеленая арт.305229050"

    Кол-во: 440

    "Позиция 303"

    "Нож канцелярский 9мм BEIFA 15067"

    Кол-во: 80

    "Позиция 304"

    "Нож канцелярский 9мм ATTACHE 15067"

    Кол-во: 492

    "Позиция 305"

    "Нож канцелярский 18мм BERLINGO UNIVERSAL 14267 блистер и запасное лезвие 1/240"

    Кол-во: 54

    "Позиция 306"

    "Нож канцелярский 18мм ATTACHE 15068"

    Кол-во: 655

    "Позиция 307"

    "Клей-карандаш 10г ATTACHE 1/24 10015"

    Кол-во: 1233

    "Позиция 308"

    "Блок для записи витой 8х8х5см Berlingo CLASSIC белый в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 52

    "Позиция 309"

    "Блокнот 80л А5ф Дизайнерский картон под персонализацию клетка на гребне синий"

    Кол-во: 290

    "Позиция 310"

    "Блокнот 80л А5ф Office Line клетка на гребне - синий 032685"

    Кол-во: 373

    "Позиция 311"

    "Кнопки канцелярские ICO металлические для досок 78264 100шт в упаковке"

    Кол-во: 59

    "Позиция 312"

    "Кнопки канцелярские EXPERT 570604 никелированные 100шт в упаковке"

    Кол-во: 130

    "Позиция 313"

    "Карандаш чернографитовый HATBER VELVET 1/144 15581"

    Кол-во: 1051

    "Позиция 314"

    "Скобы N10 BERLINGO 1000шт/уп 1/20 119530"

    Кол-во: 3004

    "Позиция 315"

    "Ручка гелевая Cello Flo Gel синяя арт.306265020"

    Кол-во: 2250

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    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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