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Номер извещения
31705061894
Уникальный номер закупки
17/2.2/0011368/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-10
Факс
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Адрес электронной почты
m.krestova@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крестова Марина Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Закупки и тендеры Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
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Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 09:30 GMT +318.05.2017 09:3018.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705061894Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705061894Подведение итогов не позднее Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Начальная цена
1 583 115,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
13.20.20.114
13.20.42.000
13.20.20.110
13.20.13.142
13.20.20.190
13.20.44.110
49.41.19.000
13.20
13.20.13
13.20.2
13.20.42
13.20.44
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 205
Кол-во: 5098
Кол-во: 19857
Кол-во: 260
Кол-во: 193
Кол-во: 5
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Кол-во: 83
Кол-во: 304
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