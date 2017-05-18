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    Главная / Торги / Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 09:3018.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705061894

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0011368/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация 0011368.zip

    Методика 17_2.2_0011368_ТГННовгород.DOC

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-10

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.krestova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крестова Марина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Ткани текстильные

    Закупки и тендеры Ткани льняные

    Закупки и тендеры Ткани хлопчатобумажные

    Закупки и тендеры Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные

    Закупки и тендеры Марля, кроме узких тканей

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 09:30 GMT +318.05.2017 09:3018.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705061894Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705061894Подведение итогов не позднее Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705061894Подведение итогов не позднее Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров легкой промышленности для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    1 583 115,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    13.20.20.114

    Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные

    13.20.42.000

    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные

    13.20.20.110

    Ткани хлопчатобумажные бытовые

    13.20.13.142

    Ткани льняные полотенечные

    13.20.20.190

    Ткани хлопчатобумажные прочие

    13.20.44.110

    Марля бытовая хлопчатобумажная

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    13.20

    Производство текстильных тканей

    13.20.13

    Производство льняных тканей

    13.20.2

    Производство хлопчатобумажных тканей

    13.20.42

    Производство хлопчатобумажных махровых полотенечных тканей

    13.20.44

    Производство марли

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Полотенце махровое 50х90см, пл. 450 г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 205

    "Позиция 3"

    "Марля бытовая хлопчатобумажная ширина 90 см пл.36г/м2"

    Кол-во: 5098

    "Позиция 4"

    "Салфетка техническая хлопчатобумажная размер 40х40 см ( протирочный материал для оргтехники )"

    Кол-во: 19857

    "Позиция 5"

    "Полотенце льняное 50х100 см"

    Кол-во: 260

    "Позиция 6"

    "Простынь 160х260 сатин,гладь, цвет- белый"

    Кол-во: 193

    "Позиция 7"

    "Простынь 260х260 сатин, гладь, цвет-белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Полотенце махровое 50х70 белое, пл 450г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "Полотенце махровое 50х100 белое, пл 450г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 83

    "Позиция 10"

    "Полотенце махровое 70х140 белое, пл 450г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 187

    "Позиция 11"

    "Комплект постельного белья 1,5 спальный белый ткань бязь пл.142 г/м2"

    Кол-во: 206

    "Позиция 12"

    "Постельное белье 2-х сп.,тк.бязь о/м пл.142 г/м2 ( 200*220 - пододеяльник, 220*240 - простыня)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Постельное белье 1,5 сп, тк. бязь о/м пл.142 г/м2 ( 145 * 215 )"

    Кол-во: 79

    "Позиция 14"

    "Набор полотенец махровых (70х140 - 1шт, 50х90 - 1шт, 35х70 - 1 шт.)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Полотенце вафельное 40х60 хлопок пл.240г/м2, белое"

    Кол-во: 39

    "Позиция 16"

    "Полотенце махровое 70х140см, пл 450г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 42

    "Позиция 17"

    "Полотенце махровое 70х140см, пл 450г/м2, 100% хлопок"

    Кол-во: 83

    "Позиция 18"

    "Комплект постельного белья 1,5 спальный цветной ткань бязь о/м пл.142 г/м2"

    Кол-во: 304

    "Позиция 19"

    "Полотно нетканое х/б прошивное 150 см"

    Кол-во: 7403

    "Позиция 20"

    "Комплект постельного белья 2-х спальный цветной ткань бязь о/м пл.142 г/м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Полотенце вафельное 50х80см. хлопок 240г/м2"

    Кол-во: 711

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