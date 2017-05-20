Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году (058/17/2.2/0025980/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году (058/17/2.2/0025980/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705064707

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0025980/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году (058/17/2.2/0025980/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    058_17_2.2_0025980_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064707Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 21:0026.06.2017 21:0026.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064707Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 21:0026.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064707Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году

    Начальная цена

    1 665 005,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck, каталожный номер 7-47568"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,2кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Катионит КУ-2-8 Na форма (смола ионообменная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Кислота азотная ОСЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кислота азотная ОСЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Кислота аскорбиновая ХЧ 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Кислота аскорбиновая ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Кислота борная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Кислота салициловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Кислота серная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Индигокармин для анализа 25г Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "4-аминоантипирин ЧДА ТУ 6-09-3948-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Алюминий оксид Ч 2-й степени активности для хроматографии ТУ 6-09-3916-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 1-50мг/м3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 0,25-10мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Трубка индикаторная на уайт-спирит 50-4000мг/м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Трубка индикаторная на пары ртути 0,003-0,1мг/м3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Трубка индикаторная на метанол 50-1000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Трубка индикаторная на бензин 50-1200мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Толуол ОСЧ 22-5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Аммоний молибденовокислый ХЧ 0,2 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Аммоний молибденовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ фасовка по 0,4кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Аммоний хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Ацетон ХЧ 1кг"

    Кол-во: 19

    "Позиция 52"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Бутилацетат ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Гидразин сернокислый ЧДА ГОСТ 5841-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 32

    "Позиция 59"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Диметил-N,N-1,4-фенилендиамин дигидрохлорид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кислота соляная ОСЧ 1кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл"

    Кол-во: 49

    "Позиция 66"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 71"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 73"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7929-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55% 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 88"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 92"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 9

    "Позиция 93"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200С 250 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200С 250 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Кислота сульфаминовая ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Кислота сульфосалициловая ЧДА фасовка 0,4кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Кислота сульфосалициловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Кислота янтарная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 109"

    "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Люмогаллион ЧДА ТУ 6-09-05-880-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ГОСТ 435-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная химически чистая ГОСТ 4165-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Образец государственный стандартный ГСО 5091-89 Температура вспышки в открытом тигле ТОТ-4 значение 227С 75мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 250мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9101-2008 сухой остаток , 50г/дм3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "О-Фенантролин моногидрат ЧДА МРТУ 6-09-2047"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт"

    Кол-во: 7

    "Позиция 127"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 129"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг"

    Кол-во: 38

    "Позиция 134"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Хром(VI) окись ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Хромотроповой кислоты динатриевая соль ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "Цинк уксуснокислый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 145"

    "Этиленгликоль ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Гептан эталонный ГОСТ 25828-83"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Изооктан эталонный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "Индикатор Фенолфталеин ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Калий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 153"

    "Образец государственный стандартный ГСО 4090-87 Температура вспышки в закрытом тигле ТЗТ-3 85мл аттестованное значение 52гр.С ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Образец государственный стандартный ГСО 4091-87 Температура вспышки в закрытом тигле ТЗТ-4 85мл аттестованное значение 70гр.С ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Образец государственный стандартный ГСО 5092-89 Температура вспышки в открытом тигле ТОТ-5 значение 274С 75мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7127-94 Вязкость кинематическая ВК-21 значение 1,26мм2/с при 20С 30мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7375-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 значение 1,29См/м 20мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7945-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 температура текучести -52С, застывания -55С 50мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7946-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 температура текучести -28С, застывания -31С 50мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7947-01 фракционного состава нефтепродуктов ФС-1 V=110мл аттестованное значение 34.3/203.3гр.С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7948-01 фракционного состава нефтепродуктов ФС-2 V=110мл аттестованное значение 143.3/238.7гр.С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8156-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-1/5 500мл аттестованное значение 788.4/785.4кг/м3 при 15/20гр.С ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8385-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-1 значение 0,01мгКОН/г 20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8386-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-2 значение 0,55мгКОН/г 20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 12-15мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8622-2004 Плотность жидкости ПЛ-900-ЭК 898-902 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8598-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 40С диапазон значений 115-155 мм2/с 250 мл ГОСТ Р 8.753-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диапазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диапазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "Олово (II) хлориcтое 2-водное для анализа 0,1 кг Merck (1078150100)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Ртуть(II) сернокислая для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04480.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ЧДА ГОСТ 1027-67"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 185"

    "Серебро азотнокислое ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Спирт изоамиловый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Спирт изопропиловый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Натрий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280С 250 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 диапазон 9-13мм2/с при 100С 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диапазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Раствор HI 7033L для калибровки кондуктометров 84 мкСм/см л 2-17970"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Раствор очищающий для сенсоров кислорода 205204 WTW RL-G флакон 30мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 208"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8644-2005 Массовая концентрация фактических смол в бензинах и авиационных топливах выпариванием струей КФСА-1 значение 1,1г/дм3 30мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8913-07 Массовая доля воды в нефтепродуктах ВМКТ-1/1 10мл аттестованное значение 0,004% ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Паста Владыкина бензочувствительная для определения уровня топлива в емкостях со светлыми нефтепродуктами 90г, ТУ 2642-001-53127676-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Паста Владыкина водочувствительная для определения уровня подтоварной воды в емкостях с нефтепродуктами 40г карандаш, ТУ 2642-001-52791577-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Реагент Apura CombiCoulomat fritless Merck 1092572500 для кулонометрического титрования по методу Карла Фишера объем 2,5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 220"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Спирт изопропиловый ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Алюминий оксид ЧДА ТУ 6-09-426-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 223"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 225"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Дифенилкарбазон ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 228"

    "Железо треххлористое 6-водное 1.03943.0250 Merck"

    Кол-во: 0

    "Позиция 229"

    "Индикатор Бромфеноловый синий ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 230"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 231"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 232"

    "Индикатор Фенолфталеин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 233"

    "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 234"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 235"

    "Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 236"

    "Калий хромово-кислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 237"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 238"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 240"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 244"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 246"

    "Аммоний сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 247"

    "Аммоний хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 248"

    "Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 249"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 250"

    "Барий (II) ГСО 7760-2000 (1,00 мг/см3) 5 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 251"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Барий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 253"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Дитизон(1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 255"

    "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 257"

    "Индикатор Алюминон ЧДА ТУ 6-09-5205-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 258"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Стрептоцид белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 260"

    "Тиомочевина ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 261"

    "Толуол ЧДА 0,86кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 262"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 263"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 264"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 70

    "Позиция 265"

    "Трилон Б ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 266"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 7

    "Позиция 270"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 273"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 7

    "Позиция 274"

    "Хромотроповой кислоты динатриевая соль ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 275"

    "Цинк гранулированный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 276"

    "Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Толуол ОСЧ 22-5 0,86кг"

    Кол-во: 56

    "Позиция 278"

    "1-нафтиламин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 279"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Аммоний азотнокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 281"

    "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 282"

    "Аммоний щавелевокислый 1-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 283"

    "Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 290"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 292"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 при 100С 500мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 4

    "Позиция 294"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диапазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9118-2008 Жесткость значение 100гр.Ж 20мл ГОСТ 8.315-103"

    Кол-во: 15

    "Позиция 302"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 303"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 304"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9517-2010 МСО 1798:2012 Кинематическая вязкость нефтепродуктов СТ-НП-ВК40 (14.5-30 мм2/с) 200мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 305"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 306"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Растворитель Нефрас С50/170 ГОСТ 8505-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Растворитель Нефрас С50/170 ГОСТ 8505-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Реактив Грисса ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Реактив Несслера ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Реактив Несслера ЧДА 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 314"

    "Спирт изопропиловый ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 315"

    "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 319"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 320"

    "Натрий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 321"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный (номер по каталогу производителя 1063080500 Merck)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Натрий углекислый безводный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 323"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 325"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт 7-38960"

    Кол-во: 4

    "Позиция 327"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 328"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 329"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 330"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 332"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 333"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 335"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 337"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 338"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 339"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 340"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 341"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 343"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 344"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 345"

    "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 346"

    "Калий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Калий антимонилтартрат(калий сурьмяновиннокислый) ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 348"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Калий роданистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 351"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 352"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 353"

    "Квасцы алюмоаммонийные ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 354"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 355"

    "Кислота салициловая ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 358"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 360"

    "М-нитрофенол ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 361"

    "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА ТУ 6-09-2729-65"

    Кол-во: 0

    "Позиция 362"

    "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 363"

    "Индикатор Метиловый красный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 364"

    "Калий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 365"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 366"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 367"

    "Калий железосинеродистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 368"

    "Калий марганцевокислый ХЧ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 369"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Индикатор Ксиленоловый оранжевый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 371"

    "Индикатор Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 372"

    "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 373"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 374"

    "Калий железистосинеродистый 3-водный ХЧ ГОСТ 4207-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 375"

    "Калий йодистый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 376"

    "Калий марганцевокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 377"

    "Калий марганцевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 378"

    "Калий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 379"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Калий фталевокислый кислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04874.0250 Merck"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Уголь активированный марка БАУ-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 389"

    "Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 390"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 391"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Этиленгликоль ХЧ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 397"

    "Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 398"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 371 Oil 10/a-P для измерения паров масла в сжатых газах и воздухе 0,1-1,0мг/м3 комплект 10шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 399"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 511 Carbon Monoxide 5/a-P для измерения оксида углерода (СО) в сжатых газах и воздухе 2,5-150ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 400"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 521 Carbon Dioxide 100/a-P для измерения диоксида углерода (СО2) в сжатых газах и воздухе 100-3000ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 401"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 405"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "Аммоний азотнокислый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Калий фтористый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 408"

    "Натрий щавелевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 409"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 410"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7101-94 Фенол значение 99,3% 0,1г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 411"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 412"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7269-96 Ион алюминия(III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 413"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 414"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 416"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 417"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 418"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 419"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7764-2000 Ион меди(II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 420"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 421"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 422"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 423"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 424"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 425"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Ион аммония значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 427"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 428"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 429"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 430"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 Ион хрома (VI) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 431"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 432"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7877-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 433"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 434"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 435"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 436"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 МСО 0007:1998 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 437"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8035-94 МСО 0011:1998 Ион хрома (VI) 7К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 438"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 Ион цинка 4К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 440"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8086-94 Молибден (VI) 14К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 441"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280С 250 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 442"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 443"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 444"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8591-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 100С РЭВ-40 диапазон значений 2,8-4,2мм2/с 250мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 445"

    "Натрий углекислый кислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 446"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 447"

    "Кальций углекислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 448"

    "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck"

    Кол-во: 0

    "Позиция 449"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Кислота азотная ОСЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Кислота винная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 453"

    "Кислота муравьиная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 454"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 455"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 456"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 457"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 458"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 459"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 460"

    "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 461"

    "Натрий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 463"

    "Стандарт-титр барий хлористый 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 464"

    "Стандарт-титр Йод 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 465"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 466"

    "Стандарт-титр Калий йодистый 0,1Н ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 467"

    "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 468"

    "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 469"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 470"

    "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 473"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Сульфарсазен ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 475"

    "Тест на ХПК 0-1500 мг/л Lovibond 2420721 с кюветами d=16 мм комплект 25 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 80

    "Позиция 477"

    "Трилон Б ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 478"

    "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 479"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 480"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 481"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду5,5 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 482"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 483"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 484"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 485"

    "Натрий азид особо чистый 0,1кг номер по каталогу производителя 1.06688.0100 Merck"

    Кол-во: 0

    "Позиция 486"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 487"

    "Натрий сернокислый 10-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 488"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 489"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 490"

    "Магний хлористый 6-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 491"

    "Кислота янтарная ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 492"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76 1кг"

    Кол-во: 11

    "Позиция 493"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 494"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 495"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 496"

    "Натрий додецилсульфат Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 497"

    "Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck"

    Кол-во: 2

    "Позиция 499"

    "Натрий надсернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 500"

    "Хлороформ ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 501"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 502"

    "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 22

    "Позиция 504"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 505"

    "Цинк гранулированный ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Этиленгликоль ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 508"

    "Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 509"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 510"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 511"

    "Марганец(II) сернокислый 5-водный ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 512"

    "Масло вазелиновое медицинское 0,1кг ГОСТ 3164-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 513"

    "Натрий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 514"

    "Натрий углекислый кислый(двууглекислый, гидрокарбонат) ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 515"

    "Натрий углекислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить