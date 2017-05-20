Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта": Микуньского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Печорского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Синдорского ЛПУМГ и Урдомского ЛПУМГ, в 2017 году

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck, каталожный номер 7-47568" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 4" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,2кг" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Катионит КУ-2-8 Na форма (смола ионообменная)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Квасцы железоаммонийные ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 13" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Кислота аскорбиновая ХЧ 0,2кг" Кол-во: 0

"Позиция 16" "Кислота аскорбиновая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 17" "Кислота борная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 14

"Позиция 19" "Кислота салициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Кислота серная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Индигокармин для анализа 25г Merck" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 24" "4-аминоантипирин ЧДА ТУ 6-09-3948-75" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Алюминий оксид Ч 2-й степени активности для хроматографии ТУ 6-09-3916-75" Кол-во: 0

"Позиция 30" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 31" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 1-50мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 33" "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 0,25-10мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Трубка индикаторная на уайт-спирит 50-4000мг/м3" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Трубка индикаторная на пары ртути 0,003-0,1мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 36" "Трубка индикаторная на метанол 50-1000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Трубка индикаторная на бензин 50-1200мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Толуол ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Толуол ОСЧ 22-5" Кол-во: 12

"Позиция 40" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Аммоний молибденовокислый ХЧ 0,2 кг" Кол-во: 0

"Позиция 44" "Аммоний молибденовокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Аммоний надсернокислый ХЧ фасовка по 0,4кг" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Аммоний надсернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Аммоний хлористый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 8

"Позиция 51" "Ацетон ХЧ 1кг" Кол-во: 19

"Позиция 52" "Барий хлористый 2-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Бутилацетат ХЧ 0,9кг" Кол-во: 12

"Позиция 54" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 18

"Позиция 55" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 7

"Позиция 56" "Гидразин сернокислый ЧДА ГОСТ 5841-74" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 58" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 32

"Позиция 59" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 12

"Позиция 60" "Диметил-N,N-1,4-фенилендиамин дигидрохлорид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 61" "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Кислота соляная ОСЧ 1кг" Кол-во: 7

"Позиция 63" "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 49

"Позиция 66" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 40

"Позиция 68" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 69" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 71" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 35

"Позиция 73" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 25

"Позиция 75" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 79" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 81" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 40

"Позиция 83" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 50

"Позиция 84" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Образец государственный стандартный ГСО 7929-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55% 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 87" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 25

"Позиция 88" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 89" "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл" Кол-во: 50

"Позиция 90" "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 91" "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл" Кол-во: 25

"Позиция 92" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 9

"Позиция 93" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200С 250 мл" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200С 250 мл" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 99" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 100" "Кислота сульфаминовая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Кислота сульфосалициловая ЧДА фасовка 0,4кг" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Кислота сульфосалициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 107" "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 108" "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 109" "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76" Кол-во: 0

"Позиция 110" "Люмогаллион ЧДА ТУ 6-09-05-880-78" Кол-во: 0

"Позиция 111" "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77" Кол-во: 0

"Позиция 112" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ГОСТ 435-77" Кол-во: 0

"Позиция 113" "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 115" "Медь (II) сернокислая 5-водная химически чистая ГОСТ 4165-78" Кол-во: 0

"Позиция 116" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 118" "Образец государственный стандартный ГСО 5091-89 Температура вспышки в открытом тигле ТОТ-4 значение 227С 75мл" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 250мл" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 121" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 30

"Позиция 122" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Образец государственный стандартный ГСО 9101-2008 сухой остаток , 50г/дм3" Кол-во: 10

"Позиция 124" "О-Фенантролин моногидрат ЧДА МРТУ 6-09-2047" Кол-во: 50

"Позиция 125" "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт" Кол-во: 7

"Позиция 127" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 129" "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 130" "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 132" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 38

"Позиция 134" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 137" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 139" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 140" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 142" "Хром(VI) окись ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 143" "Хромотроповой кислоты динатриевая соль ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 144" "Цинк уксуснокислый 2-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 145" "Этиленгликоль ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 12

"Позиция 148" "Гептан эталонный ГОСТ 25828-83" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Изооктан эталонный" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 151" "Индикатор Фенолфталеин ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Калий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 153" "Образец государственный стандартный ГСО 4090-87 Температура вспышки в закрытом тигле ТЗТ-3 85мл аттестованное значение 52гр.С ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Образец государственный стандартный ГСО 4091-87 Температура вспышки в закрытом тигле ТЗТ-4 85мл аттестованное значение 70гр.С ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Образец государственный стандартный ГСО 5092-89 Температура вспышки в открытом тигле ТОТ-5 значение 274С 75мл" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Образец государственный стандартный ГСО 7127-94 Вязкость кинематическая ВК-21 значение 1,26мм2/с при 20С 30мл" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Образец государственный стандартный ГСО 7375-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 значение 1,29См/м 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Образец государственный стандартный ГСО 7945-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 температура текучести -52С, застывания -55С 50мл" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Образец государственный стандартный ГСО 7946-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 температура текучести -28С, застывания -31С 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Образец государственный стандартный ГСО 7947-01 фракционного состава нефтепродуктов ФС-1 V=110мл аттестованное значение 34.3/203.3гр.С" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Образец государственный стандартный ГСО 7948-01 фракционного состава нефтепродуктов ФС-2 V=110мл аттестованное значение 143.3/238.7гр.С" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Образец государственный стандартный ГСО 8156-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-1/5 500мл аттестованное значение 788.4/785.4кг/м3 при 15/20гр.С ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Образец государственный стандартный ГСО 8385-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-1 значение 0,01мгКОН/г 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Образец государственный стандартный ГСО 8386-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-2 значение 0,55мгКОН/г 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 12-15мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Образец государственный стандартный ГСО 8622-2004 Плотность жидкости ПЛ-900-ЭК 898-902 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Образец государственный стандартный ГСО 8598-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 40С диапазон значений 115-155 мм2/с 250 мл ГОСТ Р 8.753-2011" Кол-во: 4

"Позиция 173" "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диапазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 3

"Позиция 174" "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диапазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 3

"Позиция 175" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 178" "Олово (II) хлориcтое 2-водное для анализа 0,1 кг Merck (1078150100)" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 182" "Ртуть(II) сернокислая для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04480.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ЧДА ГОСТ 1027-67" Кол-во: 0

"Позиция 184" "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77" Кол-во: 0

"Позиция 185" "Серебро азотнокислое ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 186" "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92" Кол-во: 0

"Позиция 187" "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Спирт изоамиловый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 191" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 192" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 193" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 5

"Позиция 194" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280С 250 мл" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 диапазон 9-13мм2/с при 100С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диапазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 203" "Раствор HI 7033L для калибровки кондуктометров 84 мкСм/см л 2-17970" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Раствор очищающий для сенсоров кислорода 205204 WTW RL-G флакон 30мл" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Серебро азотнокислое ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 208" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 3

"Позиция 212" "Толуол ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Образец государственный стандартный ГСО 8644-2005 Массовая концентрация фактических смол в бензинах и авиационных топливах выпариванием струей КФСА-1 значение 1,1г/дм3 30мл" Кол-во: 6

"Позиция 215" "Образец государственный стандартный ГСО 8913-07 Массовая доля воды в нефтепродуктах ВМКТ-1/1 10мл аттестованное значение 0,004% ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 3

"Позиция 216" "Паста Владыкина бензочувствительная для определения уровня топлива в емкостях со светлыми нефтепродуктами 90г, ТУ 2642-001-53127676-2002" Кол-во: 5

"Позиция 217" "Паста Владыкина водочувствительная для определения уровня подтоварной воды в емкостях с нефтепродуктами 40г карандаш, ТУ 2642-001-52791577-2002" Кол-во: 5

"Позиция 218" "Реагент Apura CombiCoulomat fritless Merck 1092572500 для кулонометрического титрования по методу Карла Фишера объем 2,5л" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 6

"Позиция 220" "Толуол ЧДА" Кол-во: 10

"Позиция 221" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Алюминий оксид ЧДА ТУ 6-09-426-75" Кол-во: 0

"Позиция 223" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 225" "Гексан ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 226" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 227" "Дифенилкарбазон ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 228" "Железо треххлористое 6-водное 1.03943.0250 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 229" "Индикатор Бромфеноловый синий ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 230" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 231" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 232" "Индикатор Фенолфталеин ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 233" "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 234" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 235" "Калий йодистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 236" "Калий хромово-кислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 237" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 238" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 240" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 241" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 242" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Кислота фенилантраниловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 244" "Аммоний надсернокислый ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 245" "Аммоний роданистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 246" "Аммоний сернокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 247" "Аммоний хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 248" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 7

"Позиция 249" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 8

"Позиция 250" "Барий (II) ГСО 7760-2000 (1,00 мг/см3) 5 мл" Кол-во: 5

"Позиция 251" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Барий хлористый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 253" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 4

"Позиция 254" "Дитизон(1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 255" "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 257" "Индикатор Алюминон ЧДА ТУ 6-09-5205-85" Кол-во: 0

"Позиция 258" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 12

"Позиция 259" "Стрептоцид белый" Кол-во: 100

"Позиция 260" "Тиомочевина ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 261" "Толуол ЧДА 0,86кг" Кол-во: 100

"Позиция 262" "Толуол ЧДА" Кол-во: 100

"Позиция 263" "Толуол ЧДА" Кол-во: 50

"Позиция 264" "Толуол ЧДА" Кол-во: 70

"Позиция 265" "Трилон Б ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 266" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 4

"Позиция 267" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 268" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 269" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 7

"Позиция 270" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 271" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 273" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 7

"Позиция 274" "Хромотроповой кислоты динатриевая соль ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 275" "Цинк гранулированный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 276" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Толуол ОСЧ 22-5 0,86кг" Кол-во: 56

"Позиция 278" "1-нафтиламин ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 279" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Аммоний азотнокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 281" "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78" Кол-во: 0

"Позиция 282" "Аммоний щавелевокислый 1-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 283" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 10

"Позиция 284" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 6

"Позиция 287" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 288" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 289" "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл" Кол-во: 6

"Позиция 290" "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл" Кол-во: 3

"Позиция 291" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 6

"Позиция 292" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 при 100С 500мл" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 4

"Позиция 294" "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диапазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 2

"Позиция 295" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 3

"Позиция 296" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 4

"Позиция 299" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Образец государственный стандартный ГСО 9118-2008 Жесткость значение 100гр.Ж 20мл ГОСТ 8.315-103" Кол-во: 15

"Позиция 302" "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г" Кол-во: 12

"Позиция 303" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 4

"Позиция 304" "Образец государственный стандартный ГСО 9517-2010 МСО 1798:2012 Кинематическая вязкость нефтепродуктов СТ-НП-ВК40 (14.5-30 мм2/с) 200мл" Кол-во: 5

"Позиция 305" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 6

"Позиция 306" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 307" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 308" "Растворитель Нефрас С50/170 ГОСТ 8505-80" Кол-во: 5

"Позиция 309" "Растворитель Нефрас С50/170 ГОСТ 8505-80" Кол-во: 10

"Позиция 310" "Реактив Грисса ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Реактив Несслера ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Реактив Несслера ЧДА 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 314" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 315" "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602" Кол-во: 2

"Позиция 316" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 318" "Натрий серноватистокислый 5-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 319" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 320" "Натрий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 321" "Натрий тетраборнокислый 10-водный (номер по каталогу производителя 1063080500 Merck)" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Натрий углекислый безводный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 323" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 324" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 325" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 326" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт 7-38960" Кол-во: 4

"Позиция 327" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 328" "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл" Кол-во: 3

"Позиция 329" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 330" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 332" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 333" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 334" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 335" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 2

"Позиция 336" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 337" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 4

"Позиция 338" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 339" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 340" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 341" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 3

"Позиция 343" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 12

"Позиция 344" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 6

"Позиция 345" "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 346" "Калий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Калий антимонилтартрат(калий сурьмяновиннокислый) ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 348" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 349" "Калий йодистый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 350" "Калий роданистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 351" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 352" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 353" "Квасцы алюмоаммонийные ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 354" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 355" "Кислота салициловая ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 356" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 358" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 0

"Позиция 360" "М-нитрофенол ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 361" "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА ТУ 6-09-2729-65" Кол-во: 0

"Позиция 362" "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 363" "Индикатор Метиловый красный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 364" "Калий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 365" "Калий гидроокись ХЧ 0,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 366" "Калий двухромово-кислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 367" "Калий железосинеродистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 368" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 24

"Позиция 369" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Индикатор Ксиленоловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 371" "Индикатор Мурексид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 372" "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 373" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 374" "Калий железистосинеродистый 3-водный ХЧ ГОСТ 4207-75" Кол-во: 0

"Позиция 375" "Калий йодистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 376" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 377" "Калий марганцевокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 378" "Калий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 379" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 381" "Калий фталевокислый кислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04874.0250 Merck" Кол-во: 2

"Позиция 382" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Уголь активированный марка БАУ-А" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 1

"Позиция 385" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 1

"Позиция 386" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602" Кол-во: 1

"Позиция 388" "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 389" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 390" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 391" "Образец государственный стандартный ГСО 8582-2004 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-4 диапазон 851,4-868,6кг/м3 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 392" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 393" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 396" "Этиленгликоль ХЧ" Кол-во: 20

"Позиция 397" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 20

"Позиция 398" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 371 Oil 10/a-P для измерения паров масла в сжатых газах и воздухе 0,1-1,0мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 8

"Позиция 399" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 511 Carbon Monoxide 5/a-P для измерения оксида углерода (СО) в сжатых газах и воздухе 2,5-150ppm комплект 10шт" Кол-во: 8

"Позиция 400" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 521 Carbon Dioxide 100/a-P для измерения диоксида углерода (СО2) в сжатых газах и воздухе 100-3000ppm комплект 10шт" Кол-во: 8

"Позиция 401" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 403" "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт" Кол-во: 2

"Позиция 404" "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт" Кол-во: 4

"Позиция 405" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 4

"Позиция 406" "Аммоний азотнокислый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 407" "Калий фтористый 2-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 408" "Натрий щавелевокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 409" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 410" "Образец государственный стандартный ГСО 7101-94 Фенол значение 99,3% 0,1г" Кол-во: 10

"Позиция 411" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 412" "Образец государственный стандартный ГСО 7269-96 Ион алюминия(III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 413" "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл" Кол-во: 20

"Позиция 414" "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл" Кол-во: 10

"Позиция 415" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 416" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 417" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 418" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 419" "Образец государственный стандартный ГСО 7764-2000 Ион меди(II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 420" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 421" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл" Кол-во: 5

"Позиция 422" "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 423" "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 424" "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 425" "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Ион аммония значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 426" "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 427" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 428" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 10

"Позиция 429" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 430" "Образец государственный стандартный ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 Ион хрома (VI) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 431" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 10

"Позиция 432" "Образец государственный стандартный ГСО 7877-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 433" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 5

"Позиция 434" "Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл" Кол-во: 5

"Позиция 435" "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл" Кол-во: 10

"Позиция 436" "Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 МСО 0007:1998 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 437" "Образец государственный стандартный ГСО 8035-94 МСО 0011:1998 Ион хрома (VI) 7К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 438" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 10

"Позиция 439" "Образец государственный стандартный ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 Ион цинка 4К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 440" "Образец государственный стандартный ГСО 8086-94 Молибден (VI) 14К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 441" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280С 250 мл" Кол-во: 10

"Позиция 442" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 30

"Позиция 443" "Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 15

"Позиция 444" "Образец государственный стандартный ГСО 8591-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 100С РЭВ-40 диапазон значений 2,8-4,2мм2/с 250мл" Кол-во: 15

"Позиция 445" "Натрий углекислый кислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 446" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 447" "Кальций углекислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 448" "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 449" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 450" "Квасцы железоаммонийные ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 10

"Позиция 452" "Кислота винная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 453" "Кислота муравьиная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 454" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 455" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 5

"Позиция 456" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 10

"Позиция 457" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 5

"Позиция 458" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 459" "Кислота сульфаниловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 460" "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 461" "Натрий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 462" "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 463" "Стандарт-титр барий хлористый 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 464" "Стандарт-титр Йод 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 465" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 2

"Позиция 466" "Стандарт-титр Калий йодистый 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 2

"Позиция 467" "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 468" "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 469" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 470" "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 471" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 472" "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97" Кол-во: 2

"Позиция 473" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 2

"Позиция 474" "Сульфарсазен ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 475" "Тест на ХПК 0-1500 мг/л Lovibond 2420721 с кюветами d=16 мм комплект 25 шт" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Толуол ЧДА" Кол-во: 80

"Позиция 477" "Трилон Б ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 478" "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4" Кол-во: 10

"Позиция 479" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 480" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 481" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду5,5 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 482" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 3

"Позиция 483" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 4

"Позиция 484" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 485" "Натрий азид особо чистый 0,1кг номер по каталогу производителя 1.06688.0100 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 486" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 487" "Натрий сернокислый 10-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 488" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 489" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 490" "Магний хлористый 6-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 491" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 492" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76 1кг" Кол-во: 11

"Позиция 493" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 494" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 495" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 496" "Натрий додецилсульфат Ч" Кол-во: 0

"Позиция 497" "Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 498" "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck" Кол-во: 2

"Позиция 499" "Натрий надсернокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 500" "Хлороформ ХЧ 0,5кг" Кол-во: 6

"Позиция 501" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 502" "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72" Кол-во: 1

"Позиция 503" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 22

"Позиция 504" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 10

"Позиция 505" "Цинк гранулированный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 506" "Этиленгликоль ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 507" "Гексан ХЧ" Кол-во: 10

"Позиция 508" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 509" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 510" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 10

"Позиция 511" "Марганец(II) сернокислый 5-водный ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 512" "Масло вазелиновое медицинское 0,1кг ГОСТ 3164-78" Кол-во: 1

"Позиция 513" "Натрий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 514" "Натрий углекислый кислый(двууглекислый, гидрокарбонат) ХЧ" Кол-во: 0