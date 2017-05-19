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Номер извещения
31705064715
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025956/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(057/17/2.2/0025956/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
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Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064715Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 20:0007.06.2017 20:0007.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064715Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201707.06.2017 20:0007.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064715Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
1 093 158,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
26.51.82.190
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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