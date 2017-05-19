Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка запчастей к дыхательным аппаратам АП Омега-1 для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Автомат легочный спасательного устройства в сборе 9В5.893.820-01 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 8

"Позиция 2" "Вентиль с конической резьбой в сборе 9В6.451.258 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 23

"Позиция 3" "Диафрагма легочного автомата 060163.99 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Дюза сигнального устройства 9В9.330.244 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Дюза шланга сигнального устройства 9В9.331.456 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Кольцо легочного автомата 054.464.29 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Кольцо редуктора 9В8.684.909 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 13

"Позиция 8" "Манометр деформационный с трубчатой пружиной 213.53.050 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 31

"Позиция 9" "Приспособление ПР-633 в сборе 9В6.894.615 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Прокладка сигнального устройства 9Г8.681.048 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Прокладка сигнального устройства 9Г8.681.054 к аппарату дыхательному АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Пряжка поясного ремня в сборе DWSR 40 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Редуктор 9В5.882.266 в сборе к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 8

"Позиция 14" "Ремень баллонный подвесной системы 9В6.834.394 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Система подвесная в сборе 9В4.420.218-01 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Устройство сигнальное в сборе 9В3.840.212-01 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 16

"Позиция 17" "Фильтр сигнального устройства 9В5.886.625 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Шланг легочного автомата спасательного устройства 9В6.450.686-01 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Шланг сигнального устройства 9В6.450.695 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 9

"Позиция 20" "Тройник в сборе 9В6.453.697-01 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Чехол на баллон 6,8 л аппарата дыхательного АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 53

"Позиция 22" "Шайба сигнального устройства 4-Кд-ОСТ 134520-80 к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Шланг 9В6.450.694-01 с тройником и двумя быстроразъемными замками замка к АП Омега-1 ТУ 9В2.930.393" Кол-во: 6