Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Канифоль сосновая экстракционная" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Капролон стержень марка Б 100х1000мм" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Картон КАОН-1 4,0мм" Кол-во: 60

"Позиция 4" "Катионит КУ-2-8 первый сорт" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Катионит Dowex-HCR-S" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Клей Loctite 3478 Superior Metal" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Клей Loctite Hysol 3472 AB" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Лента изоляционная Unibob 19мм х 5м" Кол-во: 500

"Позиция 9" "Лента Aviora 305-003" Кол-во: 50

"Позиция 10" "Лента Aviora 305-024" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Лента Aviora 305-005" Кол-во: 50

"Позиция 12" "Изолента самослипающаяся черная Авиора артикул 305-025 " Кол-во: 200

"Позиция 13" "Лента электроизоляционная ПВХ SafeLine Multech 911 PRO, размер: ширина 19мм, длина 25м, толщина 0,15мм, цвет желто-зеленый, код для заказа 9375, для проведения всех видов электромонтажных работ 9360" Кол-во: 30

"Позиция 14" "Материал фильтрующий Гидроантрацит А, фракция 3-4 мм, (фасовка 25кг)" Кол-во: 300

"Позиция 15" "Набор трубок Navigator NST-4-12-10-34-М в пакете 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6; 34шт, 10см" Кол-во: 55

"Позиция 16" "Нейтрализатор Cillit-Neutra" Кол-во: 25

"Позиция 17" "Палочка индикаторная Cillit pH 0-14" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Пассиватор Cillit-NAW" Кол-во: 20

"Позиция 19" "Перманганат калия барабан 50кг" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Пластина 2Н-I-МБС-С-10" Кол-во: 35

"Позиция 21" "Пластина 2Н-I-МБС-С-20" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-2" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5" Кол-во: 11

"Позиция 25" "Сода каустическая (натрий едкий), (фас.25кг)" Кол-во: 660

"Позиция 26" "Средство восст.резин.af platenclene100мл" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Состав моющий щелочной Аминат ДМ-70Б для промывки обратноосмотических мембран от органических загрязнений и биообрастаний" Кол-во: 50

"Позиция 28" "Термопаста Arctic Silver 5, 12 грамм" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Труба 91925 DKC" Кол-во: 300

"Позиция 30" "Ремень приводной клиновый нормального сечения B(Б) с размерами 17х11мм с расчетной длиной 2500мм класса IV для холодного климата B(Б)-2500 IV ХЛ" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Масло G-Motion F Synth" Кол-во: 72

"Позиция 32" "Масло МС-20" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90" Кол-во: 0

"Позиция 34" "Масло Shell Helix Ultra ECT C3 5W30" Кол-во: 64

"Позиция 35" "Масло ТСО" Кол-во: 0

"Позиция 36" "Смазка Gazpromneft Grease L EP 2" Кол-во: 72

"Позиция 37" "Смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2" Кол-во: 72

"Позиция 38" "Смазка Gazpromneft Grease Synth LX EP 2" Кол-во: 108

"Позиция 39" "Смазка Экстраконт СКЛ" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2" Кол-во: 126

"Позиция 41" "Смазка Суперконт" Кол-во: 17

"Позиция 42" "Смазка ВНИИ НП-282" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Смазка ЭКСТРАКОНТ" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Битум БН 90/10" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Масло вакуумное ВМ-6" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Масло для счетчиков газа 132-07" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Масло Gazpromneft Compressor S Synth-150" Кол-во: 0

"Позиция 48" "Масло Лукойл Стабио Синтетик 46, 20 л" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Соль камская поваренная, в МКР" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Овицидный препарат "Пуролат-Бингсти"" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Изолента (изоляционная лента) AVIORA самослипающаяся в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 5м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, влагостойкая, цвет черный, артику" Кол-во: 102

"Позиция 52" "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет желтый, арти" Кол-во: 315

"Позиция 53" "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет зеленый, арт" Кол-во: 255

"Позиция 54" "Лента двусторонняя клейкая AVIORA в ролике, для фиксации крепежа соединения, материал полипропилен, ширина ленты 50мм, длина ленты 25м, толщина ленты 110мкм, рабочие температуры -20 до +70оC, цвет прозрачный, артикул 303-007" Кол-во: 14

"Позиция 55" "Лента тефлоновая уплотнительная универсальная AVIORA (ФУМ) в ролике для уплотнения и герметизации, упаковка пластиковый футляр, материал фторопласт 4Д, ширина ленты 12мм, длина ленты 10м, толщина ленты 65-85мкм, рабочие температуры -190 до +230оС, ар" Кол-во: 40

"Позиция 56" "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет черный, арти" Кол-во: 723

"Позиция 57" "Герметик Пуласт 120804-00080 250г" Кол-во: 10

"Позиция 58" "Шнур ШАОН 40мм" Кол-во: 35

"Позиция 59" "Шнур резиновый 1-4С d 6 ГОСТ 6467-79" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Шнур резиновый 1-4С d 8 ГОСТ 6467-79" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Шнур резиновый 1-4С d 9 ГОСТ 6467-79" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Шнур резиновый 1-4С d 20 ГОСТ 6467-79" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Диэтиленгликоль марка А в контейнерах кубовых среднетоннажных UniCUBE UN" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Порошок Cillit-Kalkloser P" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Растворитель извести Cillit-Kalkloser" Кол-во: 80

"Позиция 66" "Реагент Аква Кип" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Рукав 32х43-1,6 до 10м" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Рукав 40У-25-13 10м" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Рукав 40У-40-13 10м" Кол-во: 10

"Позиция 70" "Рукав 40У-42-13 10м" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Рукав 40У-48-13 10м" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Рукав Б-2-50-3 10м" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Рукав Б-2-100-5 10м" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Рукав В-2-125-10 10м" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Рукав ПАР-2 (X)-8-18-38-У 10м" Кол-во: 20

"Позиция 76" "Металлорукав Р3-ЦХ-25" Кол-во: 100

"Позиция 77" "Металлорукав Р3-ЦХ-50" Кол-во: 105

"Позиция 78" "Трубка 305 ТВ-40 2,5 в.с.белая" Кол-во: 30

"Позиция 79" "Термосмазка Molykote HP-300, фасовка 20 гр." Кол-во: 10

"Позиция 80" "Герметик FIRE SEALANT 1200" Кол-во: 14

"Позиция 81" "Металлорукав негерметичный из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением РЗ-Ц-А-60-УЗ ТУ 4833-019-29124208-00" Кол-во: 100

"Позиция 82" "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением Ду32 Р3-ЦХ-32 в бухтах по 25м ТУ 4833-019-29124208-00" Кол-во: 100

"Позиция 83" "Удобрение газонное сотка для всех видов газонов" Кол-во: 1130

"Позиция 84" "Труба 90520 DKC" Кол-во: 600

"Позиция 85" "Труба 90540 DKC" Кол-во: 200

"Позиция 86" "Труба гофрир.со стал.протяжкой d=16" Кол-во: 4600

"Позиция 87" "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=20" Кол-во: 3300

"Позиция 88" "Труба гофрированная DKC 121963" Кол-во: 100

"Позиция 89" "Трубка ТУТ MWTM 25/8" Кол-во: 23

"Позиция 90" "Трубка 305 ТВ-40 16 п.с.белая" Кол-во: 11

"Позиция 91" "Трубка 305 ТВ-40 4 в.с.белая" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Трубка Радиант 125нг 10мм2 -1м" Кол-во: 160

"Позиция 93" "Трубка Радиант 125нг 16мм2 -1м" Кол-во: 68

"Позиция 94" "Трубка Радиант 125нг 25мм2 -1м" Кол-во: 60

"Позиция 95" "Трубка Радиант 125нг 3,5мм2 -1м" Кол-во: 38

"Позиция 96" "Трубка Радиант 125нг 35мм2 -1м" Кол-во: 68

"Позиция 97" "Трубка Радиант 125нг 50мм2 -1м" Кол-во: 68

"Позиция 98" "Трубка ТУТнг 24/12(КВТ)" Кол-во: 30

"Позиция 99" "Трубка ТУТ 35/15 белая" Кол-во: 50

"Позиция 100" "Трубка ТУТнг-К 31/10 (КВТ)" Кол-во: 30

"Позиция 101" "Трубка ТУТнг-К 18/6 (КВТ)" Кол-во: 20

"Позиция 102" "Трубка F32-4 красная" Кол-во: 5

"Позиция 103" "Трубка F32-6 красная" Кол-во: 35

"Позиция 104" "Трубка ТУТнг-Ж/З 4/2 (КВТ)" Кол-во: 80

"Позиция 105" "Трубка ТУТнг 10/5 (КВТ) зеленая" Кол-во: 40

"Позиция 106" "Трубка ТУТнг 16/8 (КВТ) желтая" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Трубка ТУТнг 25/12,5 (КВТ) синяя" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Трубка ТУТнг 2/1 (КВТ) белая" Кол-во: 160

"Позиция 109" "ТрубкаТУТнг 30/15 (КВТ) красная" Кол-во: 10

"Позиция 110" "Трубка ТУТнг 4/2 (КВТ) синяя" Кол-во: 40

"Позиция 111" "Трубка ТУТнг 6/3 (КВТ) красная" Кол-во: 40

"Позиция 112" "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=32" Кол-во: 400

"Позиция 113" "Гель герметизирующий 8882-Е, (фас. 292мл)" Кол-во: 50

"Позиция 114" "Труба 90516 DKC" Кол-во: 200

"Позиция 115" "Флокулянт Праестол 2540, (фас.25кг)" Кол-во: 25

"Позиция 116" "Флюс паяльный Бура фасовка 20 гр." Кол-во: 183