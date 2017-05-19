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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (056/17/2.2/0025949/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (056/17/2.2/0025949/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705064729

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0025949/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (056/17/2.2/0025949/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    056_17_2.2_0025949_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064729Дата и время вскрытия заявок Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 21:0007.06.2017 21:0007.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064729Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 21:0007.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064729Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических, изоляционных, химических материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    2 680 011,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канифоль сосновая экстракционная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Капролон стержень марка Б 100х1000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Картон КАОН-1 4,0мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Катионит КУ-2-8 первый сорт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Катионит Dowex-HCR-S"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Клей Loctite 3478 Superior Metal"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клей Loctite Hysol 3472 AB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лента изоляционная Unibob 19мм х 5м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Лента Aviora 305-003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Лента Aviora 305-024"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Лента Aviora 305-005"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Изолента самослипающаяся черная Авиора артикул 305-025 "

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Лента электроизоляционная ПВХ SafeLine Multech 911 PRO, размер: ширина 19мм, длина 25м, толщина 0,15мм, цвет желто-зеленый, код для заказа 9375, для проведения всех видов электромонтажных работ 9360"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Материал фильтрующий Гидроантрацит А, фракция 3-4 мм, (фасовка 25кг)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Набор трубок Navigator NST-4-12-10-34-М в пакете 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6; 34шт, 10см"

    Кол-во: 55

    "Позиция 16"

    "Нейтрализатор Cillit-Neutra"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Палочка индикаторная Cillit pH 0-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пассиватор Cillit-NAW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Перманганат калия барабан 50кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Пластина 2Н-I-МБС-С-10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "Пластина 2Н-I-МБС-С-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 25"

    "Сода каустическая (натрий едкий), (фас.25кг)"

    Кол-во: 660

    "Позиция 26"

    "Средство восст.резин.af platenclene100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Состав моющий щелочной Аминат ДМ-70Б для промывки обратноосмотических мембран от органических загрязнений и биообрастаний"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Термопаста Arctic Silver 5, 12 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Труба 91925 DKC"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Ремень приводной клиновый нормального сечения B(Б) с размерами 17х11мм с расчетной длиной 2500мм класса IV для холодного климата B(Б)-2500 IV ХЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Масло G-Motion F Synth"

    Кол-во: 72

    "Позиция 32"

    "Масло МС-20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Масло Shell Helix Ultra ECT C3 5W30"

    Кол-во: 64

    "Позиция 35"

    "Масло ТСО"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP 2"

    Кол-во: 72

    "Позиция 37"

    "Смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2"

    Кол-во: 72

    "Позиция 38"

    "Смазка Gazpromneft Grease Synth LX EP 2"

    Кол-во: 108

    "Позиция 39"

    "Смазка Экстраконт СКЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2"

    Кол-во: 126

    "Позиция 41"

    "Смазка Суперконт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 42"

    "Смазка ВНИИ НП-282"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Смазка ЭКСТРАКОНТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Битум БН 90/10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Масло вакуумное ВМ-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Масло для счетчиков газа 132-07"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Масло Gazpromneft Compressor S Synth-150"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Масло Лукойл Стабио Синтетик 46, 20 л"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Соль камская поваренная, в МКР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Овицидный препарат "Пуролат-Бингсти""

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Изолента (изоляционная лента) AVIORA самослипающаяся в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 5м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, влагостойкая, цвет черный, артику"

    Кол-во: 102

    "Позиция 52"

    "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет желтый, арти"

    Кол-во: 315

    "Позиция 53"

    "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет зеленый, арт"

    Кол-во: 255

    "Позиция 54"

    "Лента двусторонняя клейкая AVIORA в ролике, для фиксации крепежа соединения, материал полипропилен, ширина ленты 50мм, длина ленты 25м, толщина ленты 110мкм, рабочие температуры -20 до +70оC, цвет прозрачный, артикул 303-007"

    Кол-во: 14

    "Позиция 55"

    "Лента тефлоновая уплотнительная универсальная AVIORA (ФУМ) в ролике для уплотнения и герметизации, упаковка пластиковый футляр, материал фторопласт 4Д, ширина ленты 12мм, длина ленты 10м, толщина ленты 65-85мкм, рабочие температуры -190 до +230оС, ар"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Изолента ПВХ (изоляционная лента) AVIORA на основе поливинилхлорида в ролике, ширина ленты 15мм, длина ленты 20м, толщина ленты 850мкм, не поддерживает горение, диапазон рабочих температур -50 до +90оС, электрическая прочность 25кВ, цвет черный, арти"

    Кол-во: 723

    "Позиция 57"

    "Герметик Пуласт 120804-00080 250г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Шнур ШАОН 40мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 59"

    "Шнур резиновый 1-4С d 6 ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Шнур резиновый 1-4С d 8 ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Шнур резиновый 1-4С d 9 ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Шнур резиновый 1-4С d 20 ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Диэтиленгликоль марка А в контейнерах кубовых среднетоннажных UniCUBE UN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Порошок Cillit-Kalkloser P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Растворитель извести Cillit-Kalkloser"

    Кол-во: 80

    "Позиция 66"

    "Реагент Аква Кип"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Рукав 32х43-1,6 до 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Рукав 40У-25-13 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Рукав 40У-40-13 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Рукав 40У-42-13 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Рукав 40У-48-13 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Рукав Б-2-50-3 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Рукав Б-2-100-5 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Рукав В-2-125-10 10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Рукав ПАР-2 (X)-8-18-38-У 10м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-50"

    Кол-во: 105

    "Позиция 78"

    "Трубка 305 ТВ-40 2,5 в.с.белая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Термосмазка Molykote HP-300, фасовка 20 гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Герметик FIRE SEALANT 1200"

    Кол-во: 14

    "Позиция 81"

    "Металлорукав негерметичный из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением РЗ-Ц-А-60-УЗ ТУ 4833-019-29124208-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением Ду32 Р3-ЦХ-32 в бухтах по 25м ТУ 4833-019-29124208-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Удобрение газонное сотка для всех видов газонов"

    Кол-во: 1130

    "Позиция 84"

    "Труба 90520 DKC"

    Кол-во: 600

    "Позиция 85"

    "Труба 90540 DKC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "Труба гофрир.со стал.протяжкой d=16"

    Кол-во: 4600

    "Позиция 87"

    "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=20"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 88"

    "Труба гофрированная DKC 121963"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Трубка ТУТ MWTM 25/8"

    Кол-во: 23

    "Позиция 90"

    "Трубка 305 ТВ-40 16 п.с.белая"

    Кол-во: 11

    "Позиция 91"

    "Трубка 305 ТВ-40 4 в.с.белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Трубка Радиант 125нг 10мм2 -1м"

    Кол-во: 160

    "Позиция 93"

    "Трубка Радиант 125нг 16мм2 -1м"

    Кол-во: 68

    "Позиция 94"

    "Трубка Радиант 125нг 25мм2 -1м"

    Кол-во: 60

    "Позиция 95"

    "Трубка Радиант 125нг 3,5мм2 -1м"

    Кол-во: 38

    "Позиция 96"

    "Трубка Радиант 125нг 35мм2 -1м"

    Кол-во: 68

    "Позиция 97"

    "Трубка Радиант 125нг 50мм2 -1м"

    Кол-во: 68

    "Позиция 98"

    "Трубка ТУТнг 24/12(КВТ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Трубка ТУТ 35/15 белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Трубка ТУТнг-К 31/10 (КВТ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Трубка ТУТнг-К 18/6 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Трубка F32-4 красная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Трубка F32-6 красная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 104"

    "Трубка ТУТнг-Ж/З 4/2 (КВТ)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 105"

    "Трубка ТУТнг 10/5 (КВТ) зеленая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "Трубка ТУТнг 16/8 (КВТ) желтая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Трубка ТУТнг 25/12,5 (КВТ) синяя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Трубка ТУТнг 2/1 (КВТ) белая"

    Кол-во: 160

    "Позиция 109"

    "ТрубкаТУТнг 30/15 (КВТ) красная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Трубка ТУТнг 4/2 (КВТ) синяя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 111"

    "Трубка ТУТнг 6/3 (КВТ) красная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "Труба гофрирован.со стал.протяжкой d=32"

    Кол-во: 400

    "Позиция 113"

    "Гель герметизирующий 8882-Е, (фас. 292мл)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Труба 90516 DKC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "Флокулянт Праестол 2540, (фас.25кг)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 116"

    "Флюс паяльный Бура фасовка 20 гр."

    Кол-во: 183

    "Позиция 117"

    "Шнур ШАОН 16мм"

    Кол-во: 10

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