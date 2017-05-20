Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

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Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка химреактивов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

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Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Образец государственный стандартный ГСО 7877-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280 ?С 250 мл" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Образец государственный стандартный ГСО 8156-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-1 значение 777,4кг/м3 при 15С 777,6кг/м3 при 20С 500мл" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 диапазон 9-13мм2/с при 100С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диапазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Образец государственный стандартный ГСО 9336-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-НС диапазон значений 0,018-0,022мгКОН/г 100г" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Образец государственный стандартный ГСО 9732-2010 МСО 1767:2012 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,3-НС, диапазон значений 0,27-0,33мгКОН/г 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Образец государственный стандартный состава и свойства масла моторного СТ-ММ СТ-ММ №9494-2009 1х1 дм3 бутылка по 1 дм3 для ГОСТ 3900, 33, 4333, 12417, 20284, 6370, 20287, 11362" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 22" "Ртуть(II) сернокислая для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04480.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Серебро азотнокислое ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Стандарт-титр Йод 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 6

"Позиция 27" "Тиомочевина ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Толуол ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Трилон Б ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 30" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диапазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Образец государственный стандартный ГСО 9118-2008 Жесткость значение 100гр.Ж 20мл ГОСТ 8.315-103" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Образец государственный стандартный ГСО 9336-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-НС диапазон значений 0,018-0,022мгКОН/г 100г" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ГОСТ 435-77" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Масло вазелиновое медицинское 0,1кг ГОСТ 3164-78" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Натрий азид особо чистый 0,1кг номер по каталогу производителя 1.06688.0100 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 8

"Позиция 50" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 55" "Натрий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Натрий углекислый безводный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 58" "Натрий углекислый кислый(двууглекислый, гидрокарбонат) ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 60" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 61" "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 63" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг 1шт" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Хромотроповой кислоты динатриевая соль ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 70" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 71" "Этиленгликоль ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 73" "4-аминоантипирин ЧДА ТУ 6-09-3948-75" Кол-во: 0

"Позиция 74" "Cтандарт-титр Серебро азотнокислое 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Алюминий оксид ЧДА ТУ 6-09-426-75" Кол-во: 0

"Позиция 76" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 77" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Аммоний азотнокислый ЧДА" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78" Кол-во: 0

"Позиция 80" "Аммоний надсернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 81" "Аммоний роданистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 82" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Бумага индикаторная универсальная pН 0-12 3.01.05.9999 ЭКРОС 100 шт ТУ 2642-054-23050963-2008" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Бутилацетат ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Гексан ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 4

"Позиция 87" "Дифенилкарбазон ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 88" "Индикатор Бромфеноловый синий ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 89" "Индикатор Ксиленоловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 90" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 91" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 92" "Индикатор Мурексид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 93" "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 94" "Кадмий уксуснокислый 2-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 95" "Кадмий хлористый 2,5-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 96" "Калий железосинеродистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 98" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 15

"Позиция 99" "Калий роданистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 100" "Калий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Калий фталевокислый кислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04874.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Калий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Калий хромово-кислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 105" "Кальций углекислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 106" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 107" "Квасцы железоаммонийные ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 108" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Кислота аскорбиновая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 110" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4" Кол-во: 0

"Позиция 113" "Реагент 34836 HYDRANAL Coulomat AG Sigma-Aldrich для кулометрического титрования по методу Карла Фишера 0,5л" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Реагент 34840 HYDRANAL Coulomat CG Sigma-Aldrich для кулометрического титрования по методу Карла Фишера 0,05л" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Реагент осушительный(молекулярное сито 0,3нм) для воздуха и газов при титровании по методу Карла Фишера фасовка 250г HYDRANAL-Molecular sieve 34241-250G-R Fluka" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 117" "Серебро азотнокислое ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 118" "Серебро сернокислое ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 119" "Силикагель индикаторный технический" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 5

"Позиция 127" "Тиомочевина для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.07979.0250 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 128" "Толуол ЧДА" Кол-во: 10

"Позиция 129" "Толуол ЧДА" Кол-во: 12

"Позиция 130" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 10

"Позиция 132" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 30

"Позиция 134" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 135" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 138" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-86" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Трубка индикаторная на оксид углерода 5-200 мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 141" "Трубка индикаторная на пары ртути 0,003-0,1мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 142" "Трубка индикаторная на сероводород 10-200мг/м3 25шт" Кол-во: 25

"Позиция 143" "Трубка индикаторная на сероводород 2-30мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 144" "Трубка индикаторная на стирол 10-3000мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 145" "Трубка ИТ оксиды азота 1-250мг/м3" Кол-во: 50

"Позиция 146" "Трубка ИТ оксиды азота 1-250мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 147" "Трубка ИТ оксиды азота 1-250мг/м3" Кол-во: 45

"Позиция 148" "Трубка индикаторная на толуол 25-2000мг/м3 (25шт)" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Трубка индикаторная на уайт-спирит 50-4000мг/м3" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Трубка индикаторная на уксусную кислоту 2-250мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 151" "Трубка индикаторная на фтористый водород 0,5-20мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Трубка индикаторная на хлор 0,5-200мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Трубка индикаторная на хлористый водород 2-150мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Трубка индикаторная на цианистый водород 0,1-2,0мг/м3 (25 шт)" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Трубка индикаторная на этанол 200-5000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Уголь активированный марка БАУ-А 0,5 кг" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Уголь активный КАУ-В марки А(фракция 1,0-1,25), из скорлупы фруктовых косточек и кокосовых орехов ТУ 2162-003-69907162-2011 Дубль" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20 100 шт" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-20 100 шт" Кол-во: 4

"Позиция 162" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 6

"Позиция 163" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 6

"Позиция 164" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 6

"Позиция 166" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 6

"Позиция 167" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 20

"Позиция 169" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 170" "Формальдегид 37% водный раствор стабилизированный метанолом технический высший сорт" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Этиленгликоль ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 172" "Эфир петролейный 70-100 ТУ 6-02-1244-83" Кол-во: 5

"Позиция 173" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА" Кол-во: 6

"Позиция 174" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Барий хлористый ХЧ" Кол-во: 80

"Позиция 176" "Раствор очищающий для сенсоров кислорода 205204 WTW RL-G флакон 30мл" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Ртуть (II) уксуснокислая ЧДА ТУ 2624-008-48438881-07" Кол-во: 0

"Позиция 179" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 3

"Позиция 183" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Стрептоцид белый" Кол-во: 0

"Позиция 185" "Толуол ОСЧ 22-5" Кол-во: 5

"Позиция 186" "Трилон Б ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Триэтаноламин Ч" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 371 Oil 10/a-P для измерения паров масла в сжатых газах и воздухе 0,1-1,0мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 511 Carbon Monoxide 5/a-P для измерения оксида углерода (СО) в сжатых газах и воздухе 2,5-150ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 521 Carbon Dioxide 100/a-P для измерения диоксида углерода (СО2) в сжатых газах и воздухе 100-3000ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Трубка индикаторная для определения аэрозолей масел 5-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 194" "Трубка индикаторная для определения бензина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 50

"Позиция 195" "Трубка индикаторная для определения керосина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 196" "Трубка индикаторная для определения углеводородов нефти (суммы) 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 50

"Позиция 197" "Трубка индикаторная для определения этилмеркаптана 0,3-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 198" "Трубка индикаторная на акролеин 0,1-1,0 мг/м3 (24шт)" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Трубка индикаторная на аммиак 5-100мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Трубка индикаторная на ацетон 100-10000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Образец государственный стандартный ГСО 7785-2000 Ион никеля значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 202" "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Ион аммония значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 12

"Позиция 203" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Кислота хлорная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Кислота сульфаниловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 208" "Кислота сульфаминовая(амидосульфоновая) техническая марка Б ТУ 2121-083-05800142-2001" Кол-во: 3

"Позиция 209" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 0

"Позиция 210" "Люмогаллион ЧДА ТУ 6-09-05-880-78" Кол-во: 0

"Позиция 211" "Магний азотнокислый 6-водный, чда ГОСТ 11088" Кол-во: 0

"Позиция 212" "Кислота сульфаминовая(амидосульфоновая) техническая марка Б ТУ 2121-083-05800142-2001" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Кислота сульфаминовая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 214" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 12

"Позиция 215" "Кислота салициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 216" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Кислота муравьиная ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Кислота борная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 219" "Кислота бензойная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 220" "Масло силиконовое, 0,1кг, 1.07746.0100 Merck" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Метилен хлористый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 223" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 224" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 225" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 226" "О-Фенантролин моногидрат ЧДА МРТУ 6-09-2047" Кол-во: 0

"Позиция 227" "Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 Литий (I) Массовая концентрация 1,0 мг/см 5 мл" Кол-во: 6

"Позиция 228" "Образец государственный стандартный ГСО 7958-2001 Роданид-ион Массовая концентрация 1,0 мг/см 5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 229" "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 230" "Образец государственный стандартный ГСО 2298-89П РМ-5 МСО 0130:2000 Ион кремния(II) значение 1г/дм3 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Образец государственный стандартный ГСО 5482-90 массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СУ-1 V=5мл аттестованное значение 0.45%" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Образец государственный стандартный ГСО 5483-90 массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СУ-2 V=5мл аттестованное значение 0.93%" Кол-во: 2

"Позиция 233" "Образец государственный стандартный ГСО 5483-90 массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СУ-2 V=5мл аттестованное значение 0.93%" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Образец государственный стандартный ГСО 7789-2000 Фторид-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 235" "Образец государственный стандартный ГСО 8599-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-1000 диапазон 15-21мм2/с при 100С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Образец государственный стандартный ГСО 8622-2004 Плотность жидкости ПЛ-900-ЭК 898-902 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 2

"Позиция 238" "Образец государственный стандартный ГСО 8648-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05мг" Кол-во: 2

"Позиция 239" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 2

"Позиция 240" "Образец государственный стандартный ГСО 9088-2008 Массовая доля воды в нефтепродуктах по методу К.Фишера ВФ-ВНИИМ диапазон 0,010-0,015% 2х5мл" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г" Кол-во: 2

"Позиция 242" "Образец государственный стандартный ГСО 9338-2009 кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-НС, диапазон значений 0,09-0,11мгКОН/г, 100г" Кол-во: 2

"Позиция 243" "Образец государственный стандартный ГСО 9338-2009 кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-НС, диапазон значений 0,09-0,11мгКОН/г, 100г" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Образец государственный стандартный ГСО 9339-2009 МСО 1679:2010 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,5-НС, диапазон значений 0,45-0,55мгКОН/г 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 245" "Образец государственный стандартный ГСО 9339-2009 МСО 1679:2010 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,5-НС, диапазон значений 0,45-0,55мгКОН/г 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 10

"Позиция 247" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 248" "Образец государственный стандартный ГСО 9517-2010 МСО 1798:2012 Кинематическая вязкость нефтепродуктов СТ-НП-ВК40 (14.5-30 мм2/с) 200мл" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Образец государственный стандартный ГСО 9518-2010 МСО 1799:2012 Кинематическая вязкость нефтепродуктов СТ-НП-ВК50 (15-30 мм2/с) 200мл" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Образец государственный стандартный ГСО 9732-2010 МСО 1767:2012 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,3-НС, диапазон значений 0,27-0,33мгКОН/г 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 251" "Образец государственный стандартный ГСО 9733-2010 МСО 1768:2012 кислотное число нефтепродуктов КЧ-1,0-НС, диапазон значений 0,9-1,1мгКОН/г 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 252" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 253" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7856-2000 МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100г ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 254" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7856-2000 МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100г ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 255" "Образец государственный стандартный Сульфид-ион ГСО 9728-2010 (1,00г/дм3) 5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 256" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 257" "Олово (II) хлориcтое 2-водное для анализа 0,1 кг Merck (1078150100)" Кол-во: 0

"Позиция 258" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 10

"Позиция 260" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 3

"Позиция 262" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Образец государственный стандартный ГСО 7863-2000 Азот нитратов значение 1 г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 264" "Образец государственный стандартный ГСО 7874-2000 МСО 0299:2002 Ион кадмия значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 6

"Позиция 265" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 6

"Позиция 266" "Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Образец государственный стандартный ГСО 7945-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 температура текучести -52С, застывания -55С 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Образец государственный стандартный ГСО 7946-2001 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 температура текучести -28С, застывания -31С 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл" Кол-во: 6

"Позиция 270" "Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 МСО 0007:1998 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 271" "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Образец государственный стандартный ГСО 8086-94 Молибден (VI) 14К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 273" "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200С 250 мл" Кол-во: 1

"Позиция 274" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 275" "Образец государственный стандартный ГСО 8065-94 МСО 0020:1998 Ион кальция 19К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 276" "Образец государственный стандартный ГСО 8062-94 МСО 0018:1998 Ион натрия 17К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 277" "Образец государственный стандартный ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 Ион цинка 4К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 278" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280 ?С 250 мл" Кол-во: 4

"Позиция 279" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Образец государственный стандартный ГСО 8590-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-30 диапазон 26-35мм2/с при 20С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Образец государственный стандартный ГСО 8461-2003 Раствор метанола в воде значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 282" "Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 283" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Образец государственный стандартный ГСО 8356-2003 Температура текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-3 температура текучести -13С, застывания -16С 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Образец государственный стандартный ГСО 8461-2003 Раствор метанола в воде значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 287" "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92" Кол-во: 0

"Позиция 288" "Спирт изоамиловый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 289" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 290" "Дигидрохлорид N-(1-Нафтил)-этилендиамин (Дигидрохлорид N-(1-Нафтил)-этилендиамин для анализа упаковка 0,025 кг)" Кол-во: 0

"Позиция 291" "ГСО 9494-2009 СТ-ММ 1,0 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 292" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 6

"Позиция 293" "Кислота лимонная безводная ХЧ" Кол-во: 25

"Позиция 294" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Кислота сульфосалициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 297" "Кислота фенилантраниловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 298" "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76" Кол-во: 0

"Позиция 299" "М-нитрофенол ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77" Кол-во: 0

"Позиция 301" "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 302" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 303" "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 304" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 305" "Натрий серноватистокислый 5-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 306" "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 2

"Позиция 308" "Образец государственный стандартный ГСО 7248-96 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде 50г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 309" "Образец государственный стандартный ГСО 7288-96 Хлороформ значение 99,70% 1,5мл" Кол-во: 2

"Позиция 310" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 311" "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл" Кол-во: 6

"Позиция 312" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 313" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 314" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 315" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 316" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 317" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 318" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 8

"Позиция 319" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 320" "ГСО АЗОТ нитритов,5МЛ,1Г/ДМ3" Кол-во: 6

"Позиция 321" "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Ацетонитрил ОСЧ Сорт 3 Криохром 1л" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Барий (II) ГСО 7760-2000 (1,00 мг/см3) 5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 325" "Барий хлористый 2-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 326" "Бумага фильтровальная лабораторная Ф ГОСТ 12026-76" Кол-во: 0

"Позиция 327" "Бутанол ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Вещество нерастворимое каолина в твердой основе МНВ-20 ГСО 6541-92 (4,0%) 0,5 г" Кол-во: 3

"Позиция 329" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 60

"Позиция 330" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 10

"Позиция 331" "Гидразин сернокислый ЧДА ГОСТ 5841-74" Кол-во: 0

"Позиция 332" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 333" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 334" "ГСО 7376-97 Образец государственный стандартный удельной электрической проводимости водных сред УЭП-3 номинальное значение 0,141 См/м ампула 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 335" "ГСО 7515-98 Образец государственный стандартный состава раствора бенз(а)пирена в ацетонитриле 100мкг/см3 ампула 2мл" Кол-во: 2

"Позиция 336" "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА ТУ 6-09-2729-65" Кол-во: 0

"Позиция 337" "Индикатор Алюминон ЧДА ТУ 6-09-5205-85" Кол-во: 0

"Позиция 338" "Индикаторная трубка на двуокись азота 1-40 мг/м3 (25 шт) Россия" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 340" "Калий лимоннокислый 3-замещенный (калий цитрат) 1-водный Ч" Кол-во: 1

"Позиция 341" "Калий надсернокислый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 342" "Калий углекислый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 344" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Калий хлористый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 346" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 15

"Позиция 347" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 10

"Позиция 348" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Натрий сернокислый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Ацетонитрил ОСЧ Сорт 3 1л" Кол-во: 2

"Позиция 352" "Метилен хлористый ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 353" "ГСО 7515-98 Бенз(а)пирен в гексане" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Образец государственный стандартный ГСО 7759-2000 Ион бериллия 0,1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 5

"Позиция 357" "Хлорамин Б ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 358" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 359" "Вещество нерастворимое каолина в твердой основе МНВ-20 ГСО 6541-92 (4,0%) 0,5 г" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Бензол ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 361" "Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 Литий (I) Массовая концентрация 1,0 мг/см3 5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 362" "Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 МСО 0085:1999 Ион магния 20К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 363" "ГСО 7205-95 13К-1 Образец государственный стандартный ГСО 7205-95 Ион титана (IV)13К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 364" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 365" "Образец государственный стандартный ГСО 7343-96 Ион ртути (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 368" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 369" "Образец государственный стандартный ГСО 7776-2000 Ион олова(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 370" "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 371" "Образец государственный стандартный ГСО 7779-2000 Ион селена(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 372" "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Ион аммония значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 373" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 374" "Нитрат-ион,1мг/см3 Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 375" "Образец государственный стандартный ГСО 7863-2000 Азот нитратов значение 1 г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 376" "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл" Кол-во: 5

"Позиция 377" "Натрий фосфорнокисл.2-зам.12-в.ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 378" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 379" "D-Винная кислота, +99,5% (251380-5G) 5 г" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Азот аммония,5 мл,1МГ/СМ3 государственный стандартный образец 7864-2000" Кол-во: 2

"Позиция 381" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 6

"Позиция 382" "Аммоний азотнокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 383" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 384" "Образец государственный стандартный ГСО 7375-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 значение 1,29См/м 20мл" Кол-во: 3

"Позиция 385" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 386" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 387" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 388" "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 389" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 390" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 391" "Образец государственный стандартный ГСО 7929-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55% 100мл" Кол-во: 3

"Позиция 392" "Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа (III) значение 1,0г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 393" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 5

"Позиция 394" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 3

"Позиция 395" "Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК Диапазон аттестованных значений 165-200?С 250 мл" Кол-во: 4

"Позиция 396" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 397" "Образец государственный стандартный ГСО 8214-2002 Цветность водных растворов(хромокобальтовая шкала) 5000градусов 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 398" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 399" "Образец государственный стандартный ГСО 9517-2010 МСО 1798:2012 Кинематическая вязкость нефтепродуктов СТ-НП-ВК40 (14.5-30 мм2/с) 200мл" Кол-во: 2

"Позиция 400" "Стрептоцид белый" Кол-во: 100

"Позиция 401" "Трубка индикаторная на бензол 5-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 402" "Трубка индикаторная на ксилол 20-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 403" "Трубка индикаторная на метанол 50-1000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 404" "Трубка индикаторная на озон 0,1-15,0мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 405" "Трубка индикаторная на оксид углерода 10-300мг/м3 100шт ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 406" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук" Кол-во: 2

"Позиция 407" "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 408" "Образец государственный стандартный ГСО 7375-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 значение 1,29См/м 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 409" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 410" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 411" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 412" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 414" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 4

"Позиция 415" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Образец государственный стандартный ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002 Ион марганца(II) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Образец государственный стандартный ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002 Ион марганца(II) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 418" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 419" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 2

"Позиция 420" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 2

"Позиция 421" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 423" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 424" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 426" "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 427" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 428" "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97" Кол-во: 1

"Позиция 429" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 2

"Позиция 430" "Гексан ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 431" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 9

"Позиция 432" "Калий антимонилтартрат(калий сурьмяновиннокислый) ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 433" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 434" "Калий двухромово-кислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 435" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 436" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 437" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 0

"Позиция 438" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 439" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 440" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 441" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 442" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 1

"Позиция 443" "М-нитрофенол ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 444" "Масло силиконовое, 0,1кг, 1.07746.0100 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 445" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 446" "Образец государственный стандартный ГСО 7101-94 Фенол значение 99,3% 0,1г" Кол-во: 3

"Позиция 447" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 448" "Образец государственный стандартный ГСО 7269-96 Ион алюминия(III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 449" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 450" "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 1

"Позиция 453" "Образец государственный стандартный ГСО 7145-95 МСО 0083:1999 Ион стронция 25К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 454" "Образец государственный стандартный ГСО 7145-95 МСО 0083:1999 Ион стронция 25К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 455" "Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 МСО 0085:1999 Ион магния 20К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 456" "Образец государственный стандартный ГСО 7205-95 Ион титана (IV)13К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 457" "Образец государственный стандартный ГСО 7343-96 Ион ртути (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 458" "Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-4 значение 0,029См/м 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 459" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 460" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 461" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 462" "Образец государственный стандартный ГСО 7515-98 МСО 0184:2000 Бенз(а)пирен в гексане Массовая концентрация 0,1 мг/см2 2 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 463" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 464" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 465" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 466" "Образец государственный стандартный ГСО 7771-2000 Ион калия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 467" "Образец государственный стандартный ГСО 7776-2000 Ион олова(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 468" "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион селена(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 469" "Образец государственный стандартный ГСО 7784-2000 Ион кобальта значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-99" Кол-во: 5

"Позиция 470" "Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 МСО 0085:1999 Ион магния 20К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 471" "Изооктан эталонный" Кол-во: 5

"Позиция 472" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 473" "Образец государственный стандартный ГСО 8648-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05мг" Кол-во: 3

"Позиция 474" "Образец государственный стандартный ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 Ион хрома (VI) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 475" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 4

"Позиция 476" "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76" Кол-во: 1

"Позиция 477" "О-Фенантролин моногидрат ЧДА МРТУ 6-09-2047" Кол-во: 100

"Позиция 478" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 479" "Трубка индикаторная на фенол 0,3-3мг/м3 25шт" Кол-во: 1

"Позиция 480" "Трубка индикаторная на формальдегид 0,25-1,5мг/м3 (50шт)" Кол-во: 1