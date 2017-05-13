Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году

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Требования к документации

169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Сульфарсазен ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Уголь активированный TUNZE" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Cтандарт-титр Соль Мора 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Аммоний надсернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 9" "Аммоний роданистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 10" "Аммоний хлористый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Барий хлористый 2-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 12" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Гексан ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Дифенилкарбазон ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Изооктан эталонный" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Индикатор Бромфеноловый синий ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Индикатор Мурексид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Калий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 22" "Калий железистосинеродистый 3-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Образец государственный стандартный ГСО 8591-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 100С РЭВ-40 диапазон значений 2,8-4,2мм2/с 250мл" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 12-15мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 5-7мм2/с при 100С 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Образец государственный стандартный ГСО 9118-2008 Жесткость значение 100гр.Ж 20мл ГОСТ 8.315-103" Кол-во: 24

"Позиция 32" "Образец государственный стандартный ГСО 9336-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-НС диапазон значений 0,018-0,022мгКОН/г 100г" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Серебро азотнокислое ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Спирт изоамиловый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 14

"Позиция 44" "Толуол ЧДА" Кол-во: 120

"Позиция 45" "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 0,25-10мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Углерод четыреххлористый для ЭВС (экстракции из водных сред), ХЧ ТУ 2631-027-44493179-98" Кол-во: 9

"Позиция 47" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Фильтр обеззоленный синяя лента ф7см ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 40

"Позиция 51" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Индигокармин для анализа 25г Merck" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Индикатор Ксиленоловый оранжевый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 54" "Кадмий хлористый безводный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 55" "Кальций углекислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Кислота винная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Кислота лимонная безводная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 60" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кислота сульфосалициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 62" "Калий йодистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 63" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-86" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 67" "D-глюкоза ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 68" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА" Кол-во: 200

"Позиция 69" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 3

"Позиция 70" "Аммоний молибденовокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 71" "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78" Кол-во: 0

"Позиция 72" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Барий хлористый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 74" "Бумага индикаторная универсальная pН 0-12 3.01.05.9999 ЭКРОС 100 шт ТУ 2642-054-23050963-2008" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Гексан ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 77" "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА ТУ 6-09-2729-65" Кол-во: 0

"Позиция 78" "Индикатор Бромкрезоловый зеленый 1.08121.0005 Merck 5г" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 80" "Калий йодистый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Калий роданистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 82" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Калий фтористый 2-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 84" "Калий хромово-кислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 85" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 86" "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп" Кол-во: 0

"Позиция 87" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Кислота аскорбиновая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 89" "Кислота борная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 90" "Кислота салициловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 91" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Кислота сульфаминовая ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 94" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 95" "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76" Кол-во: 0

"Позиция 96" "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Медь (II) сернокислая 5-водная химически чистая ГОСТ 4165-78" Кол-во: 0

"Позиция 99" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Калий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Квасцы железоаммонийные ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 103" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Натрий надсернокислый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 110" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 111" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 112" "Натрий щавелевокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 113" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 115" "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92" Кол-во: 0

"Позиция 116" "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602" Кол-во: 16

"Позиция 117" "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Толуол ЧДА" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Ферроин ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 122" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду5,5 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Трилон Б ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Триэтаноламин Ч" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 371 Oil 10/a-P для измерения паров масла в сжатых газах и воздухе 0,1-1,0мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 511 Carbon Monoxide 5/a-P для измерения оксида углерода (СО) в сжатых газах и воздухе 2,5-150ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Трубка индикаторная для определения аэрозолей масел 5-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 133" "Трубка индикаторная для определения бензина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 134" "Трубка индикаторная для определения керосина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 135" "Трубка индикаторная для определения углеводородов нефти (суммы) 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 136" "Трубка индикаторная для определения этилмеркаптана 0,3-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009" Кол-во: 25

"Позиция 137" "Трубка индикаторная на акролеин 0,1-1,0 мг/м3 (24шт)" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Трубка индикаторная на аммиак 5-100мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Трубка индикаторная на ацетон 100-10000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Трубка индикаторная на бензол 5-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 2

"Позиция 141" "Трубка индикаторная на ксилол 20-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Трубка индикаторная на метанол 50-1000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Трубка индикаторная на озон 0,1-15,0мг/м3" Кол-во: 50

"Позиция 144" "Трубка индикаторная на оксид углерода 10-300мг/м3 100шт ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Трубка индикаторная на оксид углерода 5-200 мг/м3" Кол-во: 50

"Позиция 146" "Трубка индикаторная на пары ртути 0,003-0,1мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 147" "Трубка индикаторная на сероводород 10-200мг/м3 25шт 2-12060" Кол-во: 50

"Позиция 148" "Трубка индикаторная на сероводород 2-30мг/м3 (25шт)" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Трубка индикаторная на стирол 10-3000мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 150" "Трубка ИТ оксиды азота 1-250мг/м3" Кол-во: 120

"Позиция 151" "Трубка индикаторная на толуол 25-2000мг/м3 (25шт)" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Трубка индикаторная на уайт-спирит 50-4000мг/м3" Кол-во: 2

"Позиция 153" "Трубка индикаторная на уксусную кислоту 2-250мг/м3" Кол-во: 50

"Позиция 154" "Трубка индикаторная на фенол 0,3-3мг/м3 25шт" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Трубка индикаторная на формальдегид 0,25-1,5мг/м3 (50шт)" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Трубка индикаторная на фтористый водород 0,5-20мг/м3 25шт" Кол-во: 25

"Позиция 157" "Трубка индикаторная на хлор 0,5-200мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 5

"Позиция 159" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 160" "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Калий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 162" "Калий углекислый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Кислота сульфаниловая ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 165" "Калий лимоннокислый 3-замещенный (калий цитрат) 1-водный Ч" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Калий йодистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 167" "Индикаторная трубка на двуокись азота 1-40 мг/м3 (25 шт) Россия 2-11195" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Диметил-N,N-1,4-фенилендиамин дигидрохлорид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 169" "Бутанол ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Бумага фильтровальная лабораторная Ф ГОСТ 12026-76" Кол-во: 0

"Позиция 171" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук" Кол-во: 2

"Позиция 172" "1-нафтиламин ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 173" "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 521 Carbon Dioxide 100/a-P для измерения диоксида углерода (СО2) в сжатых газах и воздухе 100-3000ppm комплект 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-20 100 шт" Кол-во: 3

"Позиция 176" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 8

"Позиция 177" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 30

"Позиция 178" "Хром(VI) окись ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 179" "Этиленгликоль ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Кадмий уксуснокислый 2-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 182" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный классификация химически чистый кристаллы или кристаллический порошок бледно-голубовато-зеленого цвета растворимы в воде ГОСТ 4208-72" Кол-во: 0

"Позиция 184" "Бензол ХЧ" Кол-во: 8

"Позиция 185" "Бумага индикаторная универсальная pН 0-12 3.01.05.9999 ЭКРОС 100 шт ТУ 2642-054-23050963-2008" Кол-во: 4

"Позиция 186" "Бутилацетат ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 28

"Позиция 188" "Калий марганцевокислый ЧДА" Кол-во: 40

"Позиция 189" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 190" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 191" "Калий антимонилтартрат(калий сурьмяновиннокислый) ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 192" "Индикатор Акридиновый желтый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 193" "Натрий углекислый безводный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 194" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 196" "М-нитрофенол ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 197" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 7

"Позиция 198" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 203" "Магний хлористый 6-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 204" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 205" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 206" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 207" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 2

"Позиция 209" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 210" "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 212" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 216" "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 2

"Позиция 220" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280 ?С 250 мл" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Образец государственный стандартный ГСО 8590-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-30 диапазон 7-10мм2/с при 50С 500мл" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Образец государственный стандартный ГСО 8622-2004 Плотность жидкости ПЛ-900-ЭК 898-902 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Образец государственный стандартный ГСО 8648-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05мг" Кол-во: 2

"Позиция 226" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 227" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7856-2000 МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100г ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 230" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 231" "Серебро сернокислое ХЧ 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 232" "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 233" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 236" "Образец государственный стандартный ГСО 8385-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-1 значение 0,01мгКОН/г 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Образец государственный стандартный ГСО 8386-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-2 значение 0,55мгКОН/г 20мл" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 диапазон 9-13мм2/с при 100С 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 239" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 6

"Позиция 240" "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3" Кол-во: 5

"Позиция 241" "Образец государственный стандартный состава и свойства масла моторного СТ-ММ СТ-ММ №9494-2009 1х1 дм3 бутылка по 1 дм3 для ГОСТ 3900, 33, 4333, 12417, 20284, 6370, 20287, 11362" Кол-во: 3

"Позиция 242" "Раствор очищающий для сенсоров кислорода 205204 WTW RL-G флакон 30мл" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Силикагель индикаторный технический" Кол-во: 1

"Позиция 245" "Спирт изоамиловый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Спирт изопропиловый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Тиомочевина ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 250" "Мурексид ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Натрий азотнокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 252" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 253" "Натрий углекислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 254" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диаппазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ЧДА ГОСТ 1027-67" Кол-во: 0

"Позиция 258" "Толуол ЧДА" Кол-во: 4

"Позиция 259" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 260" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 10

"Позиция 261" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 262" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 0

"Позиция 264" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 265" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 267" "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 268" "Калий двухромово-кислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 269" "Калий железосинеродистый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 270" "Кислота азотная ОСЧ" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 272" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 24

"Позиция 273" "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 274" "Квасцы алюмоаммонийные ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 275" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 276" "Кислота азотная ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 277" "Кислота лимонная безводная ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 278" "Кислота лимонная безводная ХЧ" Кол-во: 15

"Позиция 279" "Кислота лимонная безводная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 280" "Кислота ортофосфорная ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 281" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 10

"Позиция 282" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 283" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 284" "Кислота соляная ХЧ" Кол-во: 6

"Позиция 285" "4-аминоантипирин ЧДА ТУ 6-09-3948-75" Кол-во: 0

"Позиция 286" "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Алюминий оксид Ч 2-й степени активности для хроматографии ТУ 6-09-3916-75" Кол-во: 0

"Позиция 288" "Алюминий оксид ЧДА ТУ 6-09-426-75" Кол-во: 0

"Позиция 289" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 5

"Позиция 290" "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5" Кол-во: 9

"Позиция 291" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78" Кол-во: 0

"Позиция 292" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 8

"Позиция 293" "Ацетон ХЧ" Кол-во: 4

"Позиция 294" "Барий хлористый 2-водный ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Бутилацетат ХЧ" Кол-во: 5

"Позиция 296" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 6

"Позиция 297" "Гексан ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 298" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 299" "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг 7-46010 (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Индикатор Фенолфталеин ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 301" "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 302" "Индикатор Метиловый красный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 303" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Кислота серная ОСЧ" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл" Кол-во: 4

"Позиция 306" "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл" Кол-во: 12

"Позиция 307" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 4

"Позиция 308" "Натрий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 309" "Образец государственный стандартный ГСО 8214-2002 Цветность водных растворов(хромокобальтовая шкала) 5000градусов 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 310" "Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 311" "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл" Кол-во: 3

"Позиция 312" "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диаппазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 3

"Позиция 313" "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 314" "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6" Кол-во: 3

"Позиция 315" "Толуол ЧДА" Кол-во: 6

"Позиция 316" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Кислота серная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 319" "Кислота уксусная ледяная ХЧ" Кол-во: 2

"Позиция 320" "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 321" "Масло вазелиновое медицинское 0,1кг ГОСТ 3164-78" Кол-во: 10

"Позиция 322" "Мембрана Владипор МФАС-ОС-2 47мм ТУ 6-55-221-1029-89" Кол-во: 100

"Позиция 323" "Натрий азид особо чистый 0,1кг номер по каталогу производителя 1.06688.0100 Merck" Кол-во: 0

"Позиция 324" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 325" "Натрий тетраборнокислый 10-водный 0,5 кг (номер по каталогу производителя 1063080500 Merck)" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Натрий углекислый кислый(двууглекислый, гидрокарбонат) ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 327" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 328" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 5

"Позиция 329" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 5

"Позиция 331" "Образец государственный стандартный ГСО 7587-99 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-6 диапазон 881,00-899кг/м3 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 333" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 334" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл" Кол-во: 5

"Позиция 335" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 5

"Позиция 336" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 5

"Позиция 337" "Образец государственный стандартный ГСО 7863-2000 Азот нитратов значение 1 г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 338" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 6

"Позиция 339" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 340" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 5

"Позиция 341" "Образец государственный стандартный ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 Ион цинка 4К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 342" "Образец государственный стандартный ГСО 8065-94 МСО 0020:1998 Ион кальция 19К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 2

"Позиция 344" "Серебро азотнокислое ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 345" "Серебро сернокислое ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 346" "Стандарт-титр барий хлористый 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 349" "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 2

"Позиция 352" "Толуол ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 353" "Уголь активированный марка БАУ-А" Кол-во: 4

"Позиция 354" "Аммоний азотнокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 355" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 356" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 3

"Позиция 357" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 358" "Образец государственный стандартный Сульфид-ион ГСО 9728-2010 (1,00г/дм3) 5 мл" Кол-во: 3

"Позиция 359" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Ртуть (II) уксуснокислая ЧДА ТУ 2624-008-48438881-07" Кол-во: 0

"Позиция 362" "Стандарт-титр Йод 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 363" "Трубка индикаторная на хлорид водорода 2-150мг/м3" Кол-во: 25

"Позиция 364" "Натрий хлористый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 365" "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 40

"Позиция 366" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг" Кол-во: 6

"Позиция 367" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг" Кол-во: 6

"Позиция 368" "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг" Кол-во: 6

"Позиция 369" "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 370" "Образец государственный стандартный ГСО 7288-96 Хлороформ значение 99,70% 1,5мл" Кол-во: 10

"Позиция 371" "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 372" "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 373" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 12

"Позиция 374" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 30

"Позиция 375" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 18

"Позиция 376" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20

"Позиция 377" "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 378" "Образец государственный стандартный ГСО 7759-2000 Ион бериллия 0,1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 379" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 25

"Позиция 380" "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 381" "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 382" "Образец государственный стандартный ГСО 7776-2000 Ион олова(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 383" "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 384" "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион селена(IV) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 385" "Образец государственный стандартный ГСО 7784-2000 Ион кобальта значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-99" Кол-во: 5

"Позиция 386" "Образец государственный стандартный ГСО 7789-2000 Фторид-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 387" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 12

"Позиция 388" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 30

"Позиция 389" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 390" "Образец государственный стандартный ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 Ион хрома (VI) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 391" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 8

"Позиция 392" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 1

"Позиция 393" "Образец государственный стандартный ГСО 7873-2000 МСО 0298:2002 Ион никеля значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 394" "Образец государственный стандартный ГСО 7874-2000 МСО 0299:2002 Ион кадмия значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 5

"Позиция 395" "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 396" "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл" Кол-во: 10

"Позиция 397" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г" Кол-во: 12

"Позиция 398" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 7

"Позиция 399" "Образец государственный стандартный ГСО 8086-94 Молибден (VI) 14К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 400" "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 401" "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл" Кол-во: 4

"Позиция 402" "Образец государственный стандартный ГСО 8156-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-1/5 500мл аттестованное значение 788.4/785.4кг/м3 при 15/20гр.С ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 3

"Позиция 403" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 12

"Позиция 404" "Образец государственный стандартный ГСО 8214-2002 Цветность водных растворов(хромокобальтовая шкала) 5000градусов 5мл" Кол-во: 8

"Позиция 405" "Трубка индикаторная на цианистый водород 0,1-2,0мг/м3 (25 шт)" Кол-во: 1

"Позиция 406" "Трубка индикаторная на этанол 200-5000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505" Кол-во: 2

"Позиция 407" "Уголь активированный марка БАУ-А 0,5 кг" Кол-во: 1

"Позиция 408" "Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74" Кол-во: 2

"Позиция 409" "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20 100 шт" Кол-во: 8

"Позиция 410" "Аммоний сернокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 411" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 2

"Позиция 412" "ГСО 7376-97 Образец государственный стандартный удельной электрической проводимости водных сред УЭП-3 номинальное значение 0,141 См/м ампула 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л" Кол-во: 4

"Позиция 414" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук" Кол-во: 1

"Позиция 415" "Барий хлористый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Ацетон ОСЧ 9-5" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 418" "Калий марганцевокислый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 419" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 420" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 3

"Позиция 421" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 422" "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 424" "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл" Кол-во: 5

"Позиция 425" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 10

"Позиция 426" "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 427" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл" Кол-во: 10

"Позиция 428" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 10

"Позиция 429" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 2

"Позиция 430" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 431" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 432" "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 433" "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диаппазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Аммоний хлористый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 435" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 12

"Позиция 436" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 7

"Позиция 437" "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл" Кол-во: 7

"Позиция 438" "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 439" "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 440" "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 441" "Образец государственный стандартный ГСО 8048-98 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК 180мг/дм3 БПК 90мг/дм3 0,25г" Кол-во: 4

"Позиция 442" "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г" Кол-во: 4

"Позиция 443" "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК, диапазон аттестованных значений 255...280С, 500мл ГОСТ 8.315-97" Кол-во: 3

"Позиция 444" "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл" Кол-во: 5

"Позиция 445" "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл" Кол-во: 12

"Позиция 446" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл" Кол-во: 4

"Позиция 447" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 448" "Калий фталевокислый кислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04874.0250 Merck" Кол-во: 1

"Позиция 449" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 4

"Позиция 450" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 3

"Позиция 451" "Формальдегид 37% водный раствор стабилизированный метанолом технический высший сорт 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 7

"Позиция 453" "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 6

"Позиция 454" "Образец государственный стандартный ГСО 9338-2009 кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-НС, диапазон значений 0,09-0,11мгКОН/г, 100г" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Образец государственный стандартный ГСО 7764-2000 Ион меди(II) значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5