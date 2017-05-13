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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (052/17/2.2/0026721/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС).

    Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (052/17/2.2/0026721/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705064823

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026721/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (052/17/2.2/0026721/ТГУхта/28.04.17/ЗЭПГОС).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    052_17_2.2_0026721_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705064823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705064823Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 21:0026.06.2017 21:0026.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064823Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 21:0026.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705064823Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для нужд Воркутинского ЛПУМГ и филиалов, расположенных в Вологодской, Ярославской и Архангельской областях, в 2017 году

    Начальная цена

    1 065 620,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Сульфарсазен ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Уголь активированный TUNZE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Cтандарт-титр Соль Мора 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Аммоний хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Дифенилкарбазон ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Изооктан эталонный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Индикатор Бромфеноловый синий ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Индикатор Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Калий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Калий железистосинеродистый 3-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Медь(II) сернокислая 5-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8591-2004 Вязкость кинематическая нефтепродуктов при температуре 100С РЭВ-40 диапазон значений 2,8-4,2мм2/с 250мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 12-15мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8592-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-60 диапазон 5-7мм2/с при 100С 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8619-2004 Плотность жидкости ПЛ-850-ЭК 842-850 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 60мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9118-2008 Жесткость значение 100гр.Ж 20мл ГОСТ 8.315-103"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9336-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-НС диапазон значений 0,018-0,022мгКОН/г 100г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9337-2009 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-НС диапазон значений 0,045-0,055мгКОН/г 100г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Спирт изоамиловый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 14

    "Позиция 44"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 45"

    "Трубка индикаторная на этилмеркаптан 0,25-10мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Углерод четыреххлористый для ЭВС (экстракции из водных сред), ХЧ ТУ 2631-027-44493179-98"

    Кол-во: 9

    "Позиция 47"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента ф7см ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Индигокармин для анализа 25г Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Индикатор Ксиленоловый оранжевый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Кадмий хлористый безводный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Кальций углекислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Кислота винная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Кислота лимонная безводная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кислота сульфосалициловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "D-глюкоза ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 69"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Аммоний молибденовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Аммоний уксуснокислый ЧДА ГОСТ 3117-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Барий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Бумага индикаторная универсальная pН 0-12 3.01.05.9999 ЭКРОС 100 шт ТУ 2642-054-23050963-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Железо(III) хлористое 6-водное ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА ТУ 6-09-2729-65"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Индикатор Бромкрезоловый зеленый 1.08121.0005 Merck 5г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Калий йодистый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Калий роданистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный особо чистый 0,25кг номер по каталогу производителя 1.08092.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Калий фтористый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Калий хромово-кислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Кислота аскорбиновая ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Кислота борная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Кислота салициловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Кислота сульфаминовая ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная химически чистая ГОСТ 4165-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Калий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Натрий надсернокислый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Натрий салициловокислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.06601.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Натрий щавелевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Стандарт-титр Калий марганцевокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602"

    Кол-во: 16

    "Позиция 117"

    "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Углерод четыреххлористый ОСЧ 18-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Ферроин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду5,5 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Трилон Б ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Триэтаноламин Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 371 Oil 10/a-P для измерения паров масла в сжатых газах и воздухе 0,1-1,0мг/м3 комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 511 Carbon Monoxide 5/a-P для измерения оксида углерода (СО) в сжатых газах и воздухе 2,5-150ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 81 03 061 Water Vapour 20/a-P для измерения паров воды (H2O) в сжатых газах и воздухе 20-1500мг/м3 комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube CH 29 401 Nitrous Fumes 0.5/a для измерения нитрозных газов (NOx) в газах и воздухе 0,5-10ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Трубка индикаторная для определения аэрозолей масел 5-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 133"

    "Трубка индикаторная для определения бензина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 134"

    "Трубка индикаторная для определения керосина 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 135"

    "Трубка индикаторная для определения углеводородов нефти (суммы) 50-4000 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 136"

    "Трубка индикаторная для определения этилмеркаптана 0,3-50 мг/м3 ТУ 4215-008-27493054-2009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 137"

    "Трубка индикаторная на акролеин 0,1-1,0 мг/м3 (24шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Трубка индикаторная на аммиак 5-100мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Трубка индикаторная на ацетон 100-10000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Трубка индикаторная на бензол 5-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Трубка индикаторная на ксилол 20-1500мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Трубка индикаторная на метанол 50-1000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Трубка индикаторная на озон 0,1-15,0мг/м3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Трубка индикаторная на оксид углерода 10-300мг/м3 100шт ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Трубка индикаторная на оксид углерода 5-200 мг/м3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 146"

    "Трубка индикаторная на пары ртути 0,003-0,1мг/м3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 147"

    "Трубка индикаторная на сероводород 10-200мг/м3 25шт 2-12060"

    Кол-во: 50

    "Позиция 148"

    "Трубка индикаторная на сероводород 2-30мг/м3 (25шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Трубка индикаторная на стирол 10-3000мг/м3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 150"

    "Трубка ИТ оксиды азота 1-250мг/м3"

    Кол-во: 120

    "Позиция 151"

    "Трубка индикаторная на толуол 25-2000мг/м3 (25шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Трубка индикаторная на уайт-спирит 50-4000мг/м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Трубка индикаторная на уксусную кислоту 2-250мг/м3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "Трубка индикаторная на фенол 0,3-3мг/м3 25шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Трубка индикаторная на формальдегид 0,25-1,5мг/м3 (50шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Трубка индикаторная на фтористый водород 0,5-20мг/м3 25шт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 157"

    "Трубка индикаторная на хлор 0,5-200мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Калий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Калий углекислый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 165"

    "Калий лимоннокислый 3-замещенный (калий цитрат) 1-водный Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Калий йодистый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 167"

    "Индикаторная трубка на двуокись азота 1-40 мг/м3 (25 шт) Россия 2-11195"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Диметил-N,N-1,4-фенилендиамин дигидрохлорид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Бутанол ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Бумага фильтровальная лабораторная Ф ГОСТ 12026-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 171"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "1-нафтиламин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 173"

    "Трубка индикаторная Draeger-Tube 67 28 521 Carbon Dioxide 100/a-P для измерения диоксида углерода (СО2) в сжатых газах и воздухе 100-3000ppm комплект 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-20 100 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Хром(VI) окись ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 179"

    "Этиленгликоль ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Кадмий уксуснокислый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный классификация химически чистый кристаллы или кристаллический порошок бледно-голубовато-зеленого цвета растворимы в воде ГОСТ 4208-72"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Бензол ХЧ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "Бумага индикаторная универсальная pН 0-12 3.01.05.9999 ЭКРОС 100 шт ТУ 2642-054-23050963-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Бутилацетат ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 28

    "Позиция 188"

    "Калий марганцевокислый ЧДА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 189"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 190"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Калий антимонилтартрат(калий сурьмяновиннокислый) ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Индикатор Акридиновый желтый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 193"

    "Натрий углекислый безводный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 194"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Марганец(II) хлористый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 196"

    "М-нитрофенол ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 197"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 198"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Кислота щавелевая ХЧ ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 203"

    "Магний хлористый 6-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 204"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 205"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 206"

    "Натрий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 207"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-280 ?С 250 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8590-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-30 диапазон 7-10мм2/с при 50С 500мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8622-2004 Плотность жидкости ПЛ-900-ЭК 898-902 кг/м2 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8648-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05мг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах ГСО 7856-2000 МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100г ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 230"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 231"

    "Серебро сернокислое ХЧ 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 232"

    "Соль Мора(Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный) ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 233"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8385-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-1 значение 0,01мгКОН/г 20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8386-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-2 значение 0,55мгКОН/г 20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 диапазон 9-13мм2/с при 100С 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 240"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Образец государственный стандартный состава и свойства масла моторного СТ-ММ СТ-ММ №9494-2009 1х1 дм3 бутылка по 1 дм3 для ГОСТ 3900, 33, 4333, 12417, 20284, 6370, 20287, 11362"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Раствор очищающий для сенсоров кислорода 205204 WTW RL-G флакон 30мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Раствор электролита щелочной для сенсоров кислорода WTW ELY/G Order 205217 банка 50мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Силикагель индикаторный технический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Спирт изоамиловый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Спирт изопропиловый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н ТУ 6-09-2540-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Тиомочевина ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 250"

    "Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Натрий азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 252"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 253"

    "Натрий углекислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 254"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диаппазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ЧДА ГОСТ 1027-67"

    Кол-во: 0

    "Позиция 258"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду15,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 264"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 265"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 267"

    "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 268"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 269"

    "Калий железосинеродистый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 270"

    "Кислота азотная ОСЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 272"

    "Калий марганцевокислый ХЧ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 273"

    "Кальций хлористый 2-водный для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.02382.0250 Merck"

    Кол-во: 0

    "Позиция 274"

    "Квасцы алюмоаммонийные ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 275"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Кислота азотная ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 277"

    "Кислота лимонная безводная ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Кислота лимонная безводная ХЧ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 279"

    "Кислота лимонная безводная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 280"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 281"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 282"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 284"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 285"

    "4-аминоантипирин ЧДА ТУ 6-09-3948-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 286"

    "Cтандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Алюминий оксид Ч 2-й степени активности для хроматографии ТУ 6-09-3916-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 288"

    "Алюминий оксид ЧДА ТУ 6-09-426-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 289"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 290"

    "Аммиак водный 25% ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 291"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА ГОСТ 3765-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 292"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 293"

    "Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 294"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Бутилацетат ХЧ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 296"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 297"

    "Гексан ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 298"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 299"

    "Железо (III) хлористое 6-водное 0,25 кг 7-46010 (номер по каталогу производителя 1039430250 Merck)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Индикатор Фенолфталеин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 301"

    "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 302"

    "Индикатор Метиловый красный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 303"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Кислота серная ОСЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7374-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-1 значение 11,23Ом/м 20мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 306"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 307"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Натрий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 309"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8214-2002 Цветность водных растворов(хромокобальтовая шкала) 5000градусов 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 311"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8594-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-100 диапазон 19-26мм2/с при 50С 250мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 312"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8621-2004 Плотность жидкости ПЛ-880-ЭК Диаппазон аттестованных значений 877,0-881,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 3

    "Позиция 313"

    "Образец гсо 7271-96 мутность (формазиновая суспензия) аттестованное значение 4000емф 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "Стандарт-титр рH-метрия комплект рН 1-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 315"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 316"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Кальций хлористый безводный гранулированный (2-6 мм) имп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 321"

    "Масло вазелиновое медицинское 0,1кг ГОСТ 3164-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Мембрана Владипор МФАС-ОС-2 47мм ТУ 6-55-221-1029-89"

    Кол-во: 100

    "Позиция 323"

    "Натрий азид особо чистый 0,1кг номер по каталогу производителя 1.06688.0100 Merck"

    Кол-во: 0

    "Позиция 324"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 325"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный 0,5 кг (номер по каталогу производителя 1063080500 Merck)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Натрий углекислый кислый(двууглекислый, гидрокарбонат) ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 327"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 328"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 329"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 330"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7587-99 Плотность нефти и нефтепродуктов РЭП-6 диапазон 881,00-899кг/м3 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 333"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 335"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 337"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7863-2000 Азот нитратов значение 1 г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 339"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 340"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 341"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 Ион цинка 4К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 342"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8065-94 МСО 0020:1998 Ион кальция 19К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 344"

    "Серебро азотнокислое ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 345"

    "Серебро сернокислое ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 346"

    "Стандарт-титр барий хлористый 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Стандарт-титр натрий гидроксид 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.96-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "Уголь активированный марка БАУ-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "Аммоний азотнокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 355"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Натрий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "Образец государственный стандартный Сульфид-ион ГСО 9728-2010 (1,00г/дм3) 5 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 359"

    "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Перекись водорода 30% ОСЧ 8-4 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Ртуть (II) уксуснокислая ЧДА ТУ 2624-008-48438881-07"

    Кол-во: 0

    "Позиция 362"

    "Стандарт-титр Йод 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Трубка индикаторная на хлорид водорода 2-150мг/м3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 364"

    "Натрий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 366"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 367"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,5мг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 368"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 0,050мг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 369"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7266-96 Ион марганца (II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 370"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7288-96 Хлороформ значение 99,70% 1,5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 Фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 373"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 374"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 375"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 18

    "Позиция 376"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 377"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 378"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7759-2000 Ион бериллия 0,1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 380"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 382"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7776-2000 Ион олова(IV) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 383"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 384"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Ион селена(IV) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7784-2000 Ион кобальта значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 386"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7789-2000 Фторид-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 387"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 388"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 389"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 390"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 Ион хрома (VI) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 391"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 392"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7873-2000 МСО 0298:2002 Ион никеля значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 394"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7874-2000 МСО 0299:2002 Ион кадмия значение 1г/дм3 5мл ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 5

    "Позиция 395"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7976-2001 Мышьяк (III) значение 0,1г/дм3 5 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 397"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/дм3 0,2г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 398"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г"

    Кол-во: 7

    "Позиция 399"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8086-94 Молибден (VI) 14К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 400"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 401"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 250мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 402"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8156-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-1/5 500мл аттестованное значение 788.4/785.4кг/м3 при 15/20гр.С ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 403"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 404"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8214-2002 Цветность водных растворов(хромокобальтовая шкала) 5000градусов 5мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 405"

    "Трубка индикаторная на цианистый водород 0,1-2,0мг/м3 (25 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Трубка индикаторная на этанол 200-5000мг/м3 25шт ТУ РЮАЖ.415522.505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 407"

    "Уголь активированный марка БАУ-А 0,5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ГОСТ 4453-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 409"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20 100 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 410"

    "Аммоний сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 411"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 412"

    "ГСО 7376-97 Образец государственный стандартный удельной электрической проводимости водных сред УЭП-3 номинальное значение 0,141 См/м ампула 20мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "Гексан ОСЧ 1 сорт 1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 414"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-14 100штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Барий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 418"

    "Калий марганцевокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 419"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 420"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 421"

    "Кислота янтарная ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 422"

    "Магний сернокислый 7-водный ЧДА ГОСТ 4523-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Образец государственный стандартный ГСО 10062-2012 МСО 1837:2013 Вязкость жидкости РЭВ-100-НС 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 424"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 Общая жесткость воды значение 10ммоль/дм3 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 425"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7479-98 Нитрит-ион (I) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа(III) значение 1г/дм3 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 428"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 429"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 431"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 432"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 Плотность жидкости ПЛ-870-ЭК Диаппазон аттестованных значений плотности 865,0-870,0 кг/м3 500 мл ГОСТ 8.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Аммоний хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 436"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 437"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7791-2000 Фосфат-ион значение 0,5г/дм3 5мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 438"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 439"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 Ион железа (III) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 440"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 441"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8048-98 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК 180мг/дм3 БПК 90мг/дм3 0,25г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 442"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ (додецилсульфат натрия) значение 98,6% ампула 0,1г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 443"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 Температура вспышки в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК, диапазон аттестованных значений 255...280С, 500мл ГОСТ 8.315-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 444"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8203-2002 Имитатор остаточного активного хлора в воде и водных средах значение 1000мг/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 445"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 446"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 447"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 448"

    "Калий фталевокислый кислый для анализа 0,25кг номер по каталогу производителя 1.04874.0250 Merck"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 450"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 451"

    "Формальдегид 37% водный раствор стабилизированный метанолом технический высший сорт 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 453"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 Фосфат-ион значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 454"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9338-2009 кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-НС, диапазон значений 0,09-0,11мгКОН/г, 100г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7764-2000 Ион меди(II) значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 456"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9496-2009 Состав и свойства турбинного масла СТ-МТ 1,0 дм3"

    Кол-во: 3

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