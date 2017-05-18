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Номер извещения
31705061140
Уникальный номер закупки
17/2.1/0026123/ДНадым
Наименование закупки
Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 07:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-76-45
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Stoian.KV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стоян Константин Витальевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская 14
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Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061140Дата и время окончания срока приема заявок Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская 14
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 06:0018.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705061140Дата и время вскрытия заявок Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская 14
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 15:0020.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705061140Подведение итогов не позднее Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация предаттестационной подготовки по отраслям надзора руководителей ООО "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
519 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
85.31.11
85.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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