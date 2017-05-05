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Номер извещения
31705060782
Уникальный номер закупки
17/1.1/0025335/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/1.1/0025335/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 20:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 12:00 GMT +305.05.2017 12:0005.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 13:3510.05.2017 13:3510.05.2017 13:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060782Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.05.2017 20:0017.05.2017 20:0017.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060782Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201717.05.2017 20:0017.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060782Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
24 045 020,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.20.13.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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