Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/1.1/0025335/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705060782 Уникальный номер закупки 17/1.1/0025335/ПАО Газпром Номер закупки Наименование закупки Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объектам «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», «Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/1.1/0025335/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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