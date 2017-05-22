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Номер извещения
31705060651
Уникальный номер закупки
17/7/0026381/ПАО Газпром
Наименование закупки
Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансирования 26381 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 19:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060651Дата и время окончания срока приема заявок Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансированияг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:1023.05.2017 10:1023.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060651Дата и время вскрытия заявок Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансированияг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060651Подведение итогов не позднее Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансированияг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060651Подведение итогов не позднее Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансированияг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технико-экономический анализ вариантов реализации Проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе на принципах проектного финансирования
Начальная цена
7 292 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
72.20.11.000
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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