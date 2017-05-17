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    Главная / Торги / Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз. товаров, для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0001/17/2.2/0024903/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)

    Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз. товаров, для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0001/17/2.2/0024903/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705060359

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0024903/ТГВолгоград

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз. товаров, для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0001/17/2.2/0024903/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24903 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:4018.05.2017 10:4018.05.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060359Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060359Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060359Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    9 910 710,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    20.59.52.190

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    25.72.11.110

    Замки висячие из недрагоценных металлов

    20.59.55.110

    Средства отделочные

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    32.91.19.120

    Кисти технические

    17.22.11.110

    Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    20.41.32.110

    Средства моющие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.2

    Торговля оптовая чистящими средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чистин 400 гр.чистящее средство."

    Кол-во: 530

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее для мебели "Чиртон" аэрозоль 300 мл."

    Кол-во: 131

    "Позиция 3"

    "Чиртон (чистящее ср-во д/унитаза) 500мл."

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "ХЕЛП 500 мл.Средство для стекол."

    Кол-во: 524

    "Позиция 5"

    "Средство для мытья посуды "Фейри" 500 мл."

    Кол-во: 215

    "Позиция 6"

    "Утенок чистящее средство для унитаза 500мл"

    Кол-во: 225

    "Позиция 7"

    "Урна с педалью 11л. пластик, серая с педалью с внутренним ведром с ручкой (М-пластика)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Удобрение Нитроаммофоска 1кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Удобрение Кемира Универсал 5кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Туалетная бумага "Набережные челны""

    Кол-во: 1343

    "Позиция 11"

    "Туалетная бумага "Зева" (2-х слойная (8шт.))"

    Кол-во: 445

    "Позиция 12"

    "Туалетная бумага "Зева" (2-х слойная белая (8шт.))"

    Кол-во: 2226

    "Позиция 13"

    "ТРОН 1л Чистящее средство для ванных и туалетов"

    Кол-во: 159

    "Позиция 14"

    "Гель для мытья сантехники"Тон" 750 мл"

    Кол-во: 80

    "Позиция 15"

    "Тест набор МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор (50 измерений)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Стакан пластик. 200мл (Мистерия)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Средство садовое Карбофос 60г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Средство садовое Гром 20г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Средство садовое Бордоская смесь 200г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Средство РН-минус жидкий для снижения уровня РН воды в бассейне канистра 30л."

    Кол-во: 1300

    "Позиция 21"

    "Средство для тестеров Lovibond PhenolRed для измерения уровня pH воды бассейна, в пластинке 10 табл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Средство для тестеров Lovibond DPD №1 для измерения уровня хлора воды бассейна, в пластинке 10 табл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Средство дезинфицирующее Эмовекс для обеззараживания воды в плавательных бассейнах, канистра 30л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Средство Aquatop Комби-Таблетки 4 в 1 (хлор, альгицид, коагулянт, стабилизатор рН) для дезинфекции, стабилизации, флокуляции и борьбы с водорослями в бассейнах, упаковка по 5 таблеток весом 0,2кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Средство для удаления ржавчины, налета " Силлит"450 мл."

    Кол-во: 834

    "Позиция 26"

    "Санфор 750мл.Средство для туалетов"

    Кол-во: 320

    "Позиция 27"

    "Средство чистящее гель для мытья сантехники"Санокс" 750 мл"

    Кол-во: 314

    "Позиция 28"

    "Санитарный гель для мытья сантехники 500 мл"

    Кол-во: 85

    "Позиция 29"

    "Средство чистящее паста"Санита-Вереск" 500 гр.( г.Волжский)"

    Кол-во: 854

    "Позиция 30"

    "Санита Вереск гель 500 мл.( г.Волжский ).Средство чистящее."

    Кол-во: 322

    "Позиция 31"

    "Салфетка чист. для мониторов 100шт Defender"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Салфетка универсальная вискозная (3 шт) 24*24 Золушка"

    Кол-во: 388

    "Позиция 33"

    "Салфетка из микрофибры р.30*30 Золушка"

    Кол-во: 156

    "Позиция 34"

    "Реагент для хлорида (приб.20анализов)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 35"

    "Реагент для озона D (60 анализов)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 36"

    "Реагент для общей жесткости (прибл. 30анализов)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 37"

    "Реагент для марганца (приб.50анализов)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Реагент А для хлора (DPD)приб. на 60 анализов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "Реагент ph арт. 1410-105-00 10 мл"

    Кол-во: 36

    "Позиция 40"

    "Реагент B для хлора (DPD) приб. на 60 анализов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 41"

    "Прогресс универ.моющее ср-во 500мл."

    Кол-во: 180

    "Позиция 42"

    "Препарат-30 Плюс 500мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Средство чистящее "Пемолюкс" 400 гр."

    Кол-во: 887

    "Позиция 44"

    "Паста теплопроводная КПТ-8 120г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Паста моющая "Пальмира" 420 гр."

    Кол-во: 609

    "Позиция 46"

    "Освежитель воздуха 300 мл. Glade"

    Кол-во: 721

    "Позиция 47"

    "Мыло туалетное Нивея 90г белое"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 48"

    "Мыло туалетное 75 гр. Осенний вальс."

    Кол-во: 130

    "Позиция 49"

    "Мыло туалетное 100 гр. (обертка) Русская баня"

    Кол-во: 14700

    "Позиция 50"

    "Мыло туалетное "ФА" 100 гр."

    Кол-во: 1610

    "Позиция 51"

    "Мыло жидкое "АБСОЛЮТ" с дозатором 500 мл."

    Кол-во: 298

    "Позиция 52"

    "Мочалка для посуды (металл) Сафи Тэкс"

    Кол-во: 527

    "Позиция 53"

    "Средство чистящее "Мистер Пропер" 500 мл."

    Кол-во: 1022

    "Позиция 54"

    "Средство чистящее для стекол "Мистер Мускул" 500 мл."

    Кол-во: 412

    "Позиция 55"

    "Мешок для мусора 60 л ( 30 шт.)"

    Кол-во: 648

    "Позиция 56"

    "Мешок для мусора 30 л ( 30 шт.)"

    Кол-во: 1347

    "Позиция 57"

    "Мешок для мусора 240 л ( 10 шт.)"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 58"

    "Мешок для мусора 120 л ( 10 шт.)"

    Кол-во: 211

    "Позиция 59"

    "Мешки п/пропиленовые 50 кг.( 95*55см)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 60"

    "Лестницы-стремянки, 3-секционные алюминиевые, универсальные (3х14 ступеней)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Лестница -стремянка (проф. алюминиевая раскладывающаяся телескопическая высота стремянки1,18-1,97 м)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Лента резьбоуплотнительная (ФУМ-2 толщина 0,045мм ширина 10мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Лента резьбоуплотнительная (ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 15мм )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Лента резьбоуплотнительная (ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 10мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Лента резьбоуплотнительная (ФУМ-3 толщина 0,14мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Лента всепогодная изолирующая виниловая Scotch 88Т 3М"

    Кол-во: 64

    "Позиция 67"

    "Лента (сигнальная красно-белая 70ммх200м) STAYER"

    Кол-во: 205

    "Позиция 68"

    "Лента (малярная,креповая,50ммх40м) STAYER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Лента (малярная 50мм/50м) STAYER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Средство для очистки труб "Крот" 700 мл"

    Кол-во: 231

    "Позиция 71"

    "Средство чистящее "Комет" 400 гр."

    Кол-во: 374

    "Позиция 72"

    "Кисть флейцевая удлиненная КФУ-70 STAYER"

    Кол-во: 9

    "Позиция 73"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (100 мм) STAYER"

    Кол-во: 55

    "Позиция 74"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (50 мм) STAYER"

    Кол-во: 428

    "Позиция 75"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (63 мм) STAYER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (25 мм) STAYER"

    Кол-во: 108

    "Позиция 77"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (75 мм) STAYER"

    Кол-во: 45

    "Позиция 78"

    "Кисть макловица 50*150 STAYER"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Кисть макловица "мини" 30х120 мм STAYER"

    Кол-во: 25

    "Позиция 80"

    "Кисть круглая,светлая,натуральная щетина. (50 мм) STAYER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Кельма отделочника КШ1 рабочая длина 327мм (Трапеция) STAYER"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Картридж "Гейзер" ионообменный к фильтру Артикул 10SL/6-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Картридж для фильтрации воды Арагон-2 для фильтра Гейзер-3 ИВЖ Элита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Картридж SL-10 мех.очис.Гейзер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Средство для мытья посуды "Капля" 500 мл."

    Кол-во: 189

    "Позиция 86"

    "Изолента х/б 2-х сторон. 20-22мм 300гр"

    Кол-во: 47

    "Позиция 87"

    "Изолента ПВХ Safelline Multech 900 19х25х0,15мм желто-зеленый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Изолента ПВХ Safeline Multech 900 19х25х0,15мм синий"

    Кол-во: 57

    "Позиция 89"

    "Изолента Safeline 19мм 25метров чёрная ПВХ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Изолента Safeline 19мм 25метров синяя ПВХ"

    Кол-во: 168

    "Позиция 91"

    "Известь пушонка пакет 2 кг"

    Кол-во: 780

    "Позиция 92"

    "Зонт пляжный TIGERSTAR диаметр 1,6 М"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Золушка 500 мл. Средство для стекол."

    Кол-во: 34

    "Позиция 94"

    "Замок накладной Эльбор Базальт 1.05.51"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Замок навесной ВС-5 Чебоксары"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Замок навесной Булат ВС-375, 3 ключа"

    Кол-во: 34

    "Позиция 97"

    "Ёрш туалетный с подставкой "Колокольчик""

    Кол-во: 14

    "Позиция 98"

    "Средство дезинфицирующее "Доместос" 1000 мл."

    Кол-во: 1539

    "Позиция 99"

    "Держатель для т/бумаги. пластик UK-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 100"

    "Гипохлорит кальция (50кг ) пластиковый контейнер"

    Кол-во: 470

    "Позиция 101"

    "Герметик силиконовый "Horhof " 260мл (Бесцветный)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Гель для оптических и стеклянных поверхностей "Defender CLN 30275" 50 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Вертушка поливочная Grinda 3-сопла арт.8-427610"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Валик поролоновый 180 мм STAYER"

    Кол-во: 35

    "Позиция 105"

    "Валик полиакриловый (180 мм) STAYER"

    Кол-во: 110

    "Позиция 106"

    "Валик меховой 240мм STAYER"

    Кол-во: 84

    "Позиция 107"

    "Валик меховой в сборе,180мм STAYER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Валик меховой 150мм STAYER"

    Кол-во: 164

    "Позиция 109"

    "Реагент C для хлора (DPD) приб. на 60 анализов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 110"

    "Полотенце бумажное (2 рул.) Зева 2х сл. белое"

    Кол-во: 70

    "Позиция 111"

    "Перчатки трикотажные с ПВХ (5 - ти нитка)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 112"

    "Пемосупер Средство чистящее 400 г"

    Кол-во: 80

    "Позиция 113"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (38 мм) STAYER"

    Кол-во: 100

    "Позиция 114"

    "Замок навесной "NORA" 60 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 115"

    "Валик меховой 100мм STAYER"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Валик малярный поролоновый ВП 100 Ф 40мм STAYER"

    Кол-во: 35

    "Позиция 117"

    "Белизна- гель 1000 мл чистящее средство"

    Кол-во: 429

    "Позиция 118"

    "Белизна 1000 мл чистящее средство"

    Кол-во: 816

    "Позиция 119"

    "Ариэль автомат 6 кг. поршок стиральный"

    Кол-во: 51

    "Позиция 120"

    "АОS средство для мытья посуды 1000 мл"

    Кол-во: 110

    "Позиция 121"

    "Средство садовое БИ-58, 5л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Насадка-щетка для бассейна IML прямоуг. арт.РS-7008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Кисть плоская,светлая. натуральная щетина (20 мм) STAYER"

    Кол-во: 101

    "Позиция 124"

    "Губка для посуды Золушка"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 125"

    "Ручка Newhouse с черной несмываемой пастой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Скоба для степлера ASE 5000шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "Средство для стирки Озерна Ликвид 23 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Terasit Lotus 20кг Пропитка водоотталкивающая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 129"

    "Мешок для белья М1 70х110"

    Кол-во: 200

    "Позиция 130"

    "Усилитель стирки щелочной Лизерна Алка 26 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Эмульгатор жиров Лизерна 10л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Стиральный порошок RAINBOW 20 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Стиральный порошок Озерна Индастри 25 кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 134"

    "Замок контрольный ВС-5 Чебоксары"

    Кол-во: 30

    "Позиция 135"

    "Салфетка H-LINE бумажная двухслойные 24*24 (250шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Мыло банное в обертке 100г Казань"

    Кол-во: 42

    "Позиция 137"

    "Штора для ванной 180*180 Русалочка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "Шпатель (зубчатый (стальной) 250мм) STAYER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Шпатель ((фасадный) стальной с пластмассовой ручкой 450мм) STAYER"

    Кол-во: 21

    "Позиция 140"

    "Шпатель ((фасадный) стальной с пластмассовой ручкой 100мм) STAYER"

    Кол-во: 32

    "Позиция 141"

    "Шпатель ((фасадный) стальной с пластмассовой ручкой 60мм) STAYER"

    Кол-во: 32

    "Позиция 142"

    "Шнур бельевой 6мм 25м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Шланг садовый ПВХ 3/4 50м.Grinda."

    Кол-во: 11

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