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Номер извещения
31705060359
Уникальный номер закупки
17/2.2/0024903/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз. товаров, для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0001/17/2.2/0024903/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:4018.05.2017 10:4018.05.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060359Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060359Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060359Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих, чистящих средств, расходных материалов для прачечной, строительного инструмента, реагентов для бассейна и хоз.товаров, для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
9 910 710,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
20.59.59.000
20.59.52.190
25.73.60.190
25.72.11.110
20.59.55.110
26.51.12.190
32.91.19.120
17.22.11.110
25.73.10.000
20.41.32.110
46.44.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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