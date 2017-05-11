www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705060343
Уникальный номер закупки
17/2.3/0030293/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Антонина Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А, ком. 329
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060343Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А, ком. 329
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060343Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А, ком. 329
Подведение итогов не позднее
17.05.2017 18:0017.05.2017 18:0017.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060343Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А, ком. 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201717.05.2017 18:0017.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060343Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А, ком. 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по отдельным видам инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда». Участок УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – УЗПОУ-1К (незавершенные работы)
Начальная цена
86 966 152,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.