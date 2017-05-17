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Номер извещения
31705060267
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026786/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№0001/17/2.2/0026786/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:4518.05.2017 10:4518.05.2017 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060267Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060267Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
12 274 908,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
26.20.13.000
61.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 150
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