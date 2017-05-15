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Номер извещения
31705060012
Уникальный номер закупки
17/5.1/0022712/ДАстр
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства). (№ 0056/17/5.1/0022712/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060012Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060012Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060012Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060012Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017г. ( для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
7 080 008,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
33.17.19
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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