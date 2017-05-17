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Номер извещения
31705059906
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025686/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-03
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059906Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:3518.05.2017 10:3518.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059906Дата и время вскрытия заявок Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059906Подведение итогов не позднее Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059906Подведение итогов не позднее Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метил-трет-бутиловыого эфира для нужд ООО «Газпром переработка» № 0001/17/2.2/0025686/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Начальная цена
5 276 345 923,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
20.59.42.120
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90800
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