www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705059908
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025091/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка электрооборудования и электроматериалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0001/17/2.2/0025091/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-03
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светотехническая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светотехническая продукция
Начальная цена
1 662 574,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
27
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 126
Кол-во: 168
Кол-во: 45
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 120
Кол-во: 3370
Кол-во: 850
Кол-во: 2170
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 200
Кол-во: 5445
Кол-во: 3600
Кол-во: 3200
Кол-во: 32
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 90
Кол-во: 120
Кол-во: 122
Кол-во: 304
Кол-во: 470
Кол-во: 315
Кол-во: 25
Кол-во: 300
Кол-во: 405
Кол-во: 2
Лампы светодиодные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лампы светодиодные
Начальная цена
1 277 169,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
27
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 490
Кол-во: 50
Кол-во: 85
Кол-во: 30
Кол-во: 190
Кол-во: 460
Кол-во: 112
Кол-во: 260
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 365
Кол-во: 855
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кабельно-проводниковая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельно-проводниковая продукция
Начальная цена
717 805,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
27
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 166
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 9250
Кол-во: 750
Кол-во: 410
Кол-во: 22
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 35
Кол-во: 1000
Кол-во: 190
Кол-во: 30
Кол-во: 220
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 3
Кол-во: 140
Кол-во: 240
Кол-во: 0
Кол-во: 187
Кол-во: 240
Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 20
Кол-во: 1790
Кол-во: 730
Кол-во: 120
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 231
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Батареи аккумуляторные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Батареи аккумуляторные
Начальная цена
2 907 473,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
27
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 330
Кол-во: 10
Кол-во: 127
Кол-во: 91
Кол-во: 52
Кол-во: 3
Кол-во: 133
Элементы питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Элементы питания
Начальная цена
629 635,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
27
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 277
Кол-во: 586
Кол-во: 135
Кол-во: 1720
Кол-во: 2239
Кол-во: 481
Кол-во: 996
Кол-во: 507
Кол-во: 314
Кол-во: 120
Кол-во: 32
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.