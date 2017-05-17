Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и электроматериалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0001/17/2.2/0025091/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Поставка электрооборудования и электроматериалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0001/17/2.2/0025091/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705059908

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0025091/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и электроматериалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0001/17/2.2/0025091/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 2.2-25091.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-03

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Светотехническая продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Светотехническая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светотехническая продукция

    Начальная цена

    1 662 574,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дроссель закрытый (независимый) 1И 250 ДРЛ 44-017.УХЛ.1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Дроссель открытый (встраиваемый) 1И400 ДРЛ 44Н-009.УХЛ2"

    Кол-во: 126

    "Позиция 3"

    "Дроссель открытый (встраиваемый) 1И250 ДРЛ 44Н-008.УХЛ.2"

    Кол-во: 168

    "Позиция 4"

    "Дроссель закрытый (независимый) 1И700 ДРЛ 44-019.УХЛ.1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "Дроссель закрытый (независимый) 1И125ДРЛ 44-016.УХЛ.1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Дроссель электронный PS 220T811, открытый Т8 2х20Вт,"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Фонарь ФОС 3-5/6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Устройство зарядное автоматическое АЗУ-7,2 для аккумуляторны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лампа ДРЛ-700"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Дроссель закрытый (независимый) 1И 400 ДРЛ 44-011.УХЛ.1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 11"

    "Стартеры для люминисцентных ламп 20С-127"

    Кол-во: 3370

    "Позиция 12"

    "Стартеры для люминисцентных ламп 80С-220"

    Кол-во: 850

    "Позиция 13"

    "Стартер С 40-220"

    Кол-во: 2170

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный ПССП-2*18 (12-220)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Светильник НСПО2-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Светильник НСП 11х100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Светильник НСП 11х200 с плафоном"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Светильник ПСХ-60М"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "СВЕТИЛЬНИК РВО 42 на 36 В"

    Кол-во: 35

    "Позиция 20"

    "Светильник ЛПО-46 2х36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Светильник шахтный СГД-5М-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Светильник потолочный пылезащищенный НПП 03-100-001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Светильник НБО 18-60 (НПБ ОГ 60)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Светильник ПВЛМ-П 2х36-002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "ЛАМПА МО 36В*40 ВТ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Лампа Б 220-230-75 Е27"

    Кол-во: 5445

    "Позиция 27"

    "Лампа Б 220-230-60 Е27"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 28"

    "Лампа Б 220-240-95/93 Е27"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 29"

    "Лампа МО-12-60"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Лампа ДШЗ Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Лампа ДШК Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Лампа ДШС Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Лампа ЛБ-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Лампа галогенная КГ 220/1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Лампа галогенная КГ 220/500"

    Кол-во: 90

    "Позиция 36"

    "Дроссель ПРА 400 ДНАТ закр."

    Кол-во: 120

    "Позиция 37"

    "Дроссель 125 (открытый) встраиваемый 1И 125 ДРЛ44Н-016 УХЛ2"

    Кол-во: 122

    "Позиция 38"

    "Устройство импульсное зажигающее ИЗУ-Л3М-400-220-В-УХЛ2"

    Кол-во: 304

    "Позиция 39"

    "ЛАМПА МО 36/60 (120) Е27"

    Кол-во: 470

    "Позиция 40"

    "Лампа натриевая высокого давления ДНАТ-250 цоколь Е40"

    Кол-во: 315

    "Позиция 41"

    "Лампа ДНаТ-100 U=220B, Р=100Вт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Лампа натриевая высокого даления ДНаТ-400ВТ Е40 натриевая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Лампа ДРЛ-125"

    Кол-во: 405

    "Позиция 44"

    "Светильник OPL/R 4х18"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Лампы светодиодные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Лампы светодиодные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лампы светодиодные

    Начальная цена

    1 277 169,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 7W-W 7Вт, цоколь E27 "ст"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 9W-W 9Вт, цоколь E27 "ст"

    Кол-во: 490

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 4W-W 4Вт, цоколь E14 "миньо"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньо"

    Кол-во: 85

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная iRLED C35-FC E14 5W-W 5Вт, цоколь E14 "ми"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Лампа светодиодная iRLED P45 E14 7W-W-C 7Вт, цоколь E14 "мин"

    Кол-во: 190

    "Позиция 7"

    "Лампа светодиодная iRLED-R50 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньо"

    Кол-во: 460

    "Позиция 8"

    "Лампа светодиодная iRLED-JCDR GU5.3 спот 5W-W JCDR GU5.3 cпо"

    Кол-во: 112

    "Позиция 9"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "ст"

    Кол-во: 260

    "Позиция 10"

    "Лампа светодиодная iRLED G45-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "ст"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-1 E27 6W-W 6Вт, цоколь E27 "ста"

    Кол-во: 90

    "Позиция 12"

    "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 10W-W 10Вт, цоколь E27 "ста"

    Кол-во: 365

    "Позиция 13"

    "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 12W-W 12Вт, цоколь E27 "ста"

    Кол-во: 855

    "Позиция 14"

    "Лампа светодиодная SvetaLED® 11Вт (Е27, W) 11Вт, цоколь Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Лампа светодиодная iRLED-GX53 4W-W 4Вт, цоколь GX53, 280лм,"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Лампа светодиодная iRLED-G9 3W-W 3Вт, цоколь G9, 200лм, 3000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиодная iRLED-G4 12V 2W-W 2Вт, цоколь G4, 170лм, 3000K, DC 12В, сили"

    Кол-во: 30

    Лот 3

    Кабельно-проводниковая продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукция196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельно-проводниковая продукция

    Начальная цена

    717 805,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД П-274М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПКСВ 2*0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПВС 4*0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПВС 2*0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ШВВП 2*0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Кабель термостойкий Энерготерм -200 2х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Муфта 3 КВТп 10 (КВТп 10) 70-120 (3-120)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кабель канал 40х25"

    Кол-во: 166

    "Позиция 12"

    "ПРОВОД ПВ 3*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Провод ПВС 2х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ КГ 2*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "ПРОВОД ПВСн 3*0,75+1*0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х1,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66;"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Бирка для маркировки силовых кабелей до 1000В У134 У3.5 плас"

    Кол-во: 9250

    "Позиция 20"

    "Держатель с защелкой 51025 DKC для гофрированных труб диамет"

    Кол-во: 750

    "Позиция 21"

    "Держатель с защелкой 51020 DKC для гофрированных труб диамет"

    Кол-во: 410

    "Позиция 22"

    "Зажим анкерный АЗ 1500"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    "Гильза п/э ГП-1-1,2мм L=70мм, (в упаковке 1000шт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Зажим анкерный ЗАБ для проводов абонента 25х100 (сечение min"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Ролик РТ-1-1 для провода СИП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Столбик СОС 2,2м для кабельных линий связи"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Провод ТРП 2х0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Провод АС-50\8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Зажим прокалывающий SLIP 22.1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Зажим натяжной НБ-2-6 (СИП-3 1*70)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Зажим промежуточный под крюк PS 16/70 (аналогPS1500+LME)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Наконечник медный ТМЛ 4-6-3"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Наконечник медный Т 25-8-7"

    Кол-во: 190

    "Позиция 35"

    "Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9"

    Кол-во: 220

    "Позиция 37"

    "Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Устройство защиты от дуги УЗД-1.2 используется на ВЛ с защищ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Кабель канал 40*16"

    Кол-во: 140

    "Позиция 41"

    "Кабель канал 16*16"

    Кол-во: 240

    "Позиция 42"

    "Провод ТРВ 2*0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Термоусадочная трубка ТУТ для кабелей связи 1х4 (20/10)"

    Кол-во: 187

    "Позиция 44"

    "Термоусадочная трубка ТУТ для кабелей связи 4х4 (40/20)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 45"

    "МУФТА 4СТП 1-70...120 (5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Труба гофрированная 11525 DKC Октопус серия 10 тяжелая с про"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "ГОФРОТРУБА С ПРОТЯЖКОЙ Д.20 DKC 91920"

    Кол-во: 1790

    "Позиция 49"

    "ГОФРОТРУБА С ПРОТЯЖКОЙ Д.25 DKC 91925"

    Кол-во: 730

    "Позиция 50"

    "ГОФРОТРУБА С ПРОТЯЖКОЙ Д.32 DKC 91932"

    Кол-во: 120

    "Позиция 51"

    "Заглушка 110604-00022 для двустенных труб, внутренняя, полип"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Муфта прямая полиэтиленовая МПП 0,5 Кат.№ 120301-00002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Кабель канал 25х16"

    Кол-во: 231

    "Позиция 54"

    "Кабель-канал 20х10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Кабель канал 15х10"

    Кол-во: 120

    "Позиция 56"

    "Вязка спиральная ВС 35/50.2 для крепления проводов марки СИП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Кабель термостойкий Энерготерм -400 1х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "КАБЕЛЬ КГ 3*1,5"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Батареи аккумуляторные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Батареи аккумуляторные196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Батареи аккумуляторные

    Начальная цена

    2 907 473,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-7М 151*65*98; 2,54кг"

    Кол-во: 330

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГНГ 12-65-Н(гель) 353*175*190;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-5М 90*70*106; 1,8кг"

    Кол-во: 127

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-9М 151*65*100; 2,75кг"

    Кол-во: 91

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-12М 151*98*98; 3,94кг"

    Кол-во: 52

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-40 198*166*170; 18,8кг,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-17М 181*76*166; 6,15кг"

    Кол-во: 133

    Лот 5

    Элементы питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059908Дата и время окончания срока приема заявок Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:2018.05.2017 10:2018.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059908Дата и время вскрытия заявок Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059908Подведение итогов не позднее Элементы питания196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Элементы питания

    Начальная цена

    629 635,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство зарядное ЗУ KOC509 универсальное, 12-14 часов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Устройство зарядное ЗУ КОСМОС 516 30 мин. без аккумуляторов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная Космос R03 NI-MH 1000 mAh 2BL"

    Кол-во: 277

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная Космос R6 NiMH 2800 мАч 2 BL"

    Кол-во: 586

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная Космос 6F22 NiMH 200 мАч 1 BL КРОНА"

    Кол-во: 135

    "Позиция 6"

    "Элемент питания Космос LR03 4*BL"

    Кол-во: 1720

    "Позиция 7"

    "Элемент питания Космос LR6 4*BL"

    Кол-во: 2239

    "Позиция 8"

    "Элемент питания Космос LR14 2*BL"

    Кол-во: 481

    "Позиция 9"

    "Элемент питания Космос LR20 2*BL"

    Кол-во: 996

    "Позиция 10"

    "Элемент питания Космос 6F22 1*BL КРОНА"

    Кол-во: 507

    "Позиция 11"

    "Элемент питания Космос 3R12 1*BL, квадрат"

    Кол-во: 314

    "Позиция 12"

    "Элемент питания Космос CR 2016 5*BL"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "Элемент питания Космос CR 2032 5*BL"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "Элемент питания литиевый LS 33600 3,6 В, 17 Ач 33,5х61,5 мм,"

    Кол-во: 40

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить