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Номер извещения
31705059903
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002050/Газмаш
Наименование закупки
Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского Филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 49244 7-41-40
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
bf-okz@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земскова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
601630, Владимирская обл. Александровский район, пос. Балакирево, ул.Заводская 10
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электромонтажных деталей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 17:00 GMT +329.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажных деталей601630, Владимирская обл. Александровский район, пос. Балакирево, ул.Заводская 10
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059903Дата и время вскрытия заявок Поставка электромонтажных деталей601630, Владимирская обл. Александровский район, пос. Балакирево, ул.Заводская 10
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 17:0021.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059903Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажных деталей601630, Владимирская обл. Александровский район, пос. Балакирево, ул.Заводская 10
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромонтажных деталей
Начальная цена
892 906,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
25.94.13
22.29.29
22.29
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 230000
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