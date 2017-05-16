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    Главная / Торги / Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.

    Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.БулачаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705060033

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028735/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    01_17_2.2_0028735_2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-96-74

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    zainalov-dk@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Закупки и тендеры Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 14:00 GMT +316.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 14:0016.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060033Дата и время вскрытия заявок Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 14:0015.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060033Подведение итогов не позднее Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 14:0015.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060033Подведение итогов не позднее Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сельскохозяйственного, строительного инвентаря и расходных материалов.

    Начальная цена

    210 679,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    25.7

    Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топор 2 кг с деревянным топорищем А2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Шпатель с пластмассовой ручкой ШП45"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Шпатель с пластмассовой ручкой ШП75"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Лопата копальная с черенком ЛКО-5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 5"

    "Вилы садово-огородные 4-х рогие с черенком"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Грабли прямые РосИнструмент 12зубьев с черенком (ДС) (040120)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Черенок для лопаты."

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Стеллажи полочные СТ-031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лежак деревянный для сварочных работ размеры 1800х600мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Лестница деревянная приставная 3 м DR-9 ступеней"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Шкурка шлифовальная тканевая 2С 900х30 С1 14А 6-Н СФЖ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Шпатель ШП 75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Шпатель Зубр СТАНДАРТ 100 мм 10052-10 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Набор кистей малярных 10шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Валик малярный поролоновый 200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Правило алюминиевое трапеция Зубр МАСТЕР 2 м,применяется для выравнивания оштукатуренных поверхностей."

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Правило алюминиевое Сибртех Трапеция, длина 2,5м, два ребра жесткости, усиленная рабочая кромка, изготовлено из первичного сплава алюминия, что исключает коррозию и обеспечивает продолжительный срок службы."

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Полутерок цельнолитой ПТЦ500 ГОСТ 25782-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Терка полиуретановая 140/280 ЗУБР ЭКСПЕРТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Ванночка для валика ВМ-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Кельма ЗУБР КП 08215-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Грабли веерные раздвижные с металлической ручкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Кисть-макловица КМА-100х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Кисть малярная плоская КП-60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Валик ЗУБР ЭКСПЕРТ УНИВЕРСАЛ СИНТЕКС малярный в сборе, полиакрил, бюгель 8 мм, 48х250 мм. Используется для нанесения водоэмульсионных, акриловых и масляных красок на любые поверхности (шероховатые или гладкие). Бюгель: 8 мм;Размер: 48х250 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Кисть радиаторная КФР-36. Для работы со всеми лакокрасочными материалами. 36 мм в ширину"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Кисть плоская Евро артикул 0128220, 1,5" 38мм натуральная светлая щетина, металлическая никелированная оправка, деревянная объемная лакированная ручка."

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Кисть плоская Зубр Универсал-мастер КП-11, артикул 4-01011-050, ширина 50мм, светлая натуральная щетина, пластмассовая ручка с отверстием для подвески"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Кисть флейцевая натуральная светлая щетина, деревянная ручка Люкс 2,5 63мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Кисть флейцевая натуральная светлая щетина, деревянная ручка Люкс 3 75мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Кисть флейцевая Зубр 0100-100 Z01 Вятка, ширина 100мм, деревянная ручка, светлая натуральная щетина, для работы со всеми видами лакокрасочных материалов."

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Кисть флейцевая КФ-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Кисть флейцевая КФ-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Валик малярный поролоновый 200"

    Кол-во: 21

    "Позиция 35"

    "Кисть малярная флейцевая плоская КФ-3 75мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 36"

    "Кисть художественная оформительская круглая белка №4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Кисть художественная оформительская круглая белка №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Кисть макловица Тевтон Мини,размер 40х140мм,каталожный номер 01801-14, щетина-смешанная натуральная,корпус-пластмассовый,ручка- пластмассовая,имеется отверстие для подвески и крючок для крепления на краю ведра,для нанесения на поверхности различных л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Шпатель ЗУБР "ЭКСПЕРТ" фасадный, нержавеющий, 300 мм "

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Шпатель сталь нержавейка зубчатый 250/6мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Шпатель резиновый белый 100 мм (5/300)БИБЕР 35268"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Вышка-тура Алюмет Техно 5 (4207).Вышка-тура строительная сборно-разборная передвижная Техно 5 из алюминия максимальной нагрузкой на настил 150кгс/м2 максимальной высотой 3,93м с рабочей площадкой 0,5х1,4м максимальной высотой установки 3,05м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Помост малярный ПМ-200. Длина, мм: 1710 Ширина, мм: 550 Высота, мм: 1800 Допустимая нагрузка на помост, кг: 200 Высота рабочей площадки: мин.,мм: 1260; макс.,мм: 1620 Вес помоста, кг: 35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Лопата совковая Вихрь "ЛСП 1", с черенком"

    Кол-во: 101

    "Позиция 45"

    "Тент тарпаулин 180г/м.кв. для перекрытия грузовых автомашин от сыпучих материалов, размер 3х5м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Кисть плоская КП-45"

    Кол-во: 70

    "Позиция 47"

    "Кисть плоская КП-75"

    Кол-во: 55

    "Позиция 48"

    "Кисть малярная плоская Стандарт 25мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 49"

    "Кисть малярная плоская Стандарт 75мм"

    Кол-во: 63

    "Позиция 50"

    "Кисть малярная плоская Евро 50мм"

    Кол-во: 68

    "Позиция 51"

    "Валик МИКРОВОЛОКНО малярный, ворс 9 мм, для бюгеля 8 мм, 48/240 мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Кельма штукатура ЗУБР КШ 08215-3"

    Кол-во: 6

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    Санкт-Петербург город
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