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Номер извещения
31705059897
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020606/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-03
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059897Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:3525.05.2017 10:3525.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059897Дата и время вскрытия заявок Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 18:0002.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059897Подведение итогов не позднее Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059897Подведение итогов не позднее Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цехового оборудования для обеспечения основного производства для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020606/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Начальная цена
8 838 286,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
28.99.12.119
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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