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Номер извещения
31705059890
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020605/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-03
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:2501.06.2017 10:2501.06.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059890Дата и время вскрытия заявок Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059890Подведение итогов не позднее Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059890Подведение итогов не позднее Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017
Начальная цена
6 660 822,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
24.45.30.390
24.54
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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Кол-во: 20
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Кол-во: 22
Кол-во: 1530
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Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 130
Кол-во: 200
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 500
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