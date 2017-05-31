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    Главная / Торги / Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705059890

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020605/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20605 Уведомление о переносе даты вскрытия 2.doc

    Документация 2.2-20605.rar

    20605 Уведомление о переносе даты вскрытия.doc

    20605 Уведомление о комиссии.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-03

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по литью прочих цветных металлов

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 10:2501.06.2017 10:2501.06.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059890Дата и время вскрытия заявок Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059890Подведение итогов не позднее Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059890Подведение итогов не позднее Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цветного металлопроката для нужд ПАО «ТМ» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/17/2.2/0020605/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Начальная цена

    6 660 822,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.390

    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.54

    Литье прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чушка Свинец с1 гост 3778-98"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Труба М2 ф6х1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Труба М2 ф8х1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Труба М2 ф10х1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Чушка Олово 01ПЧ ГОСТ 860-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Сетка фосфористо-бронзовая БРОФ6,5-0,4 0056 Н ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Сетка никелевая НП-2 0056 ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Сетка латунная полутомпаковая Л80 1Н ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Сетка латунная полутомпаковая Л-80 05 НТ ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Сетка латунная полутомпаковая Л80 045 Н ГОСТ6613-86"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Сетка латунная полутомпаковая 0315 Н ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Пруток ЭВЛ-6 Вольфрам ГОСТ 23949-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Пруток В3КР на основе кобальта ф3 ГОСТ21449-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Пруток В3К на основе кобальта ф4 ГОСТ21449-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Пруток В3К на основе кобальта ф3 ГОСТ21449-79"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Проволока ММ ф0,3 ГОСТ ТУ16-705.492-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Проволока Л63 ф1,5 ГОСТ1066-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Проволока Л63 ф1,0 ГОСТ1066-90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Проволока Л63 ф0,6 ГОСТ 1066-90"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Плита БрНБТ 40ТУ 48-21-92-89"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Плита БрНБТ 30 ТУ 48-21-92-89"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Плита БрНБТ 20 ТУ 48-21-92-89"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Плита БрНБТ 15 ТУ 48-21-92-89"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Плита БрНБТ 10 ТУ 48-21-92-89"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Лист М1 ϭ10 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Лист М1 ϭ5,0 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Лист М1 ϭ2,0 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 600

    "Позиция 28"

    "Лист М1 ϭ1,5 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 700

    "Позиция 29"

    "Лист М1 ϭ1,0 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Лист М1 ϭ0,8 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Лист М1 ϭ0,5 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Лист М1 ϭ0,4 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Лист Д16АТ ϭ8,0 ГОСТ 4784-74"

    Кол-во: 60

    "Позиция 34"

    "Лист Д16АТ ϭ5,0 ГОСТ 4784-74"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Лист Д16АТ ϭ2,0 ГОСТ 4784-74"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Лист Д16АТ ϭ1,5 ГОСТ 4784-75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Лист Д16АТ ϭ1,0 ГОСТ 4784-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Лист Д16Ат ϭ4,0 ГОСТ 4784-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Лист АМГЗ-5,0 ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Лист АД1М ϭ2,0 ГОСТ21631-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Лист АД1М ϭ1,5 ГОСТ21631-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Лента М1 0,3х300 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 180

    "Позиция 43"

    "Круг М1 ф80 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Круг М1 ф70 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Круг М1 ф60 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Круг М1 ф40 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Круг М1 ф35 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Круг М1 ф30 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 150

    "Позиция 49"

    "Круг М1 ф20 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Круг М1 ф16 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Круг М1 ф12 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Круг М1 ф10 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Круг М1 ф8ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Круг М1 ф6 ГОСТ1535-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Круг Л63 ф50 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Круг Л63 ф40 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Круг Л63 ф30 ГОСТ 2060-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Круг Л63 ф28 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Круг Л63 ф22 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Круг Л63 ф20 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Круг Л63 ф18 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Круг Л63 ф16 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Круг Л63 ф12 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "Круг Л63 ф10 ГОСТ 2060-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Круг ЛС59-1 ф12 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Круг ЛС59-1 ф10 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Круг ЛС59-1 ф6 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Круг Д16 ф150 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Круг Д16Т ф60 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Круг Д16Т ф55 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Круг Д16Т ф50 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Круг Д16Т ф40 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Круг Д16Т ф30 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Круг Д16Т ф20 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Круг Д16Т ф10 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Круг Д1Т ф55 ГОСТ21488-96"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Круг Д1Т ф40 ГОСТ21488-96"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Круг Д1Т ф25 ГОСТ21488-96"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Круг БрОЦС 5-5 ф50 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Круг БрОЦС 5-5 ф20 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Круг БрОЦС 5-5 ф10 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Круг БрОС10-10 ф60 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Круг Бражн 10-4-4 ф70 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Круг Бражн 10-4-4 ф50 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 70

    "Позиция 85"

    "Круг Бражн 10-4-4 ф45 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 70

    "Позиция 86"

    "Круг Бражн 10-4-4 ф35 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Круг Бражн 10-4-4 ф30 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "КругБражМц10-3-1,5 ф45 ПКРНХ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 450

    "Позиция 89"

    "Круг БРАЖ9-4 ф150 ГОСТ 1628-79"

    Кол-во: 300

    "Позиция 90"

    "Круг БРАЖ9-4 ф80 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 80

    "Позиция 91"

    "Круг БРАЖ9-4 ф75 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Круг БРАЖ9-4 ф70 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Круг БРАЖ9-4 ф45 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Круг БРАЖ9-4 ф30 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 130

    "Позиция 95"

    "Круг БРАЖ9-4 ф20 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Круг БРАЖ9-4 ф16 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Круг АМГ6 ф40 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "Круг АМГ3 ф40 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Круг АД1 ф40 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Круг АД1 ф32 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 400

    "Позиция 101"

    "Круг АД1 ф30 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Круг Л63 ф5 ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Круг ЛС59-1 ф60 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Круг ЛС59-1 ф32 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Круг ЛС59-1 ф30 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Круг ЛС59-1 ф16 ГОСТ 2060-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Круг Д16 ф130 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Круг Д16Т ф100 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 22

    "Позиция 109"

    "Круг Д16Т ф90 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 1530

    "Позиция 110"

    "Круг Д16Т ф70 ГОСТ 21488-96"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Круг БРАЖ9-4 ф40 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 150

    "Позиция 112"

    "Круг АД1 ф10 ГОСТ21488-97"

    Кол-во: 50

    "Позиция 113"

    "Баббит Б83 ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 300

    "Позиция 114"

    "Аноды никелевые НПАН ГОСТ 2132-75"

    Кол-во: 130

    "Позиция 115"

    "Аноды цинковые Ц0, Ц1 ГОСТ 1180-90"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Аноды медные М0,М1 ГОСТ 767-91"

    Кол-во: 130

    "Позиция 117"

    "Аноды кадмиевые Кд0,Кд1, ГОСТ 1468-90"

    Кол-во: 130

    "Позиция 118"

    "Лист Свинец С1 10х500х1000 ГОСТ3778-98"

    Кол-во: 500

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