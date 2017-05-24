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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705059886

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020603/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 2.2-20603.rar

    20603 Уведомление о переносе даты вскрытия.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-03

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 10:2525.05.2017 10:2525.05.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059886Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 18:0002.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059886Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059886Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов и инструментов для нужд ПАО «ТМ» № 0001/17/2.2/0020603/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/26.04.2017

    Начальная цена

    3 310 440,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "300х300мм бежевый"

    Кол-во: 336

    "Позиция 2"

    "(фракция10-20мм)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "негашенная ГОСТ 9179-77."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "ВС2Б-2А, БУЛАТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "пачка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "вытяжная, аллюминиевая, 4,8х20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "плоский 3000х1500х10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "7-волновой 1750х980 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "8-волновой 1750х1130 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, 50 кг (ПЦ-400 ), 50 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "1525х1525х15 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "1525х1525х 8 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 13"

    "1500х1500х10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "80 см 3 ампулы коробчатый, профессиональный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "ЭКП сланец серый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "21,5х21,5 мм алюм. L=3 м."

    Кол-во: 67

    "Позиция 17"

    "Т-ПЛАСТ для половых плинтусов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "белый 19х24х3000мм стальной для подвесного потолка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Т-ПЛАСТ для половых плинтусов"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Т-ПЛАСТ для половых плинтусов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "канистра 10л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "D6 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "D4 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Топор фибергласовое топорище 1кг, MATRIX"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "полиуретановая 420х220"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "строительная двухколесная, 78 л, 170 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "4 х 4 (раб. Высота 5,5м),"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "стальная, 8 ступени"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "стальная 4 ступени, высота до платформы 84 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "телескопический стальной 160-300см для валиков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "масляный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "канистра 15 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "ПФ-266 желто-коричневая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "салатовая (ярко-зеленая) ПФ-115"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "черная ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "синяя ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "серая ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "красная ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "ПФ-115 коричневая"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "зеленая ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 63

    "Позиция 41"

    "желтая ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 13

    "Позиция 42"

    "белая ПФ-115 ГОСТ6465-76"

    Кол-во: 18

    "Позиция 43"

    "ПФ-115 бежевая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 44"

    "белая, 0,52 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "красная, 0,52 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "гранитный фракция 5/20 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "18 вольт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Кнауф "Зокельпутц" цементная 25 кг"

    Кол-во: 65

    "Позиция 49"

    "Кнауф Rotband 30 кг. гипсовая"

    Кол-во: 45

    "Позиция 50"

    "(Кнауф) "Фугенфюллер", мешок 25 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    ""Ветонит LR+", 25 кг"

    Кол-во: 42

    "Позиция 52"

    "«Шитрок», фасовка ведро 28кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "45см нержавеющий с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "15см нержавеющий с пластмассовой ручкой 12-1-014, 1008-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "250мм зубчатый 4*4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "нержавеющий 75-80мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "нерж. 60мм с пласт. ручкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "4.0 мм, длина 20. м, артикул 01-760"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "прозрачный 6 мм (шир. 2,1 м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "180 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "8м, с автостопом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "3м, с автостопом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "с внутренним D9мм, бухта длиной 40 метров"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "полиакрил 180мм , бюгель 8, ворс 18мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 65"

    "М200, фасовка30 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Bergauf Boden Zement Medium, 25 кг"

    Кол-во: 80

    "Позиция 67"

    "Bergauf Boden Zement Final, 25 кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "150x150мм накл. 1515Р Эковент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "646 канистра 10 л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "ПП 60х27 КНАУФ"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 71"

    "ПС-6 100х50х3000 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "ПС-2 50х50х3000 м"

    Кол-во: 350

    "Позиция 73"

    "60х27х0,5 L=3м"

    Кол-во: 650

    "Позиция 74"

    "ПН-2 50х40х3000 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 75"

    "28х27х0,5 L=3м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "1,5 м, с ребром жесткости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "300 мм, одностороннее"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "900*2000мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "регулируемый пружинный европодвес (2 тяги + зажим) для подвесного потолка, до 500 мм"

    Кол-во: 450

    "Позиция 80"

    "200 мм, многофункциональные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "керамическая стеновая глазурованная бежевая 200х300 мм"

    Кол-во: 667

    "Позиция 82"

    "40х40 с мраморной крошкой"

    Кол-во: 1125

    "Позиция 83"

    "Т-ПЛАСТ 2,5 м цвет тёмных тонов"

    Кол-во: 125

    "Позиция 84"

    "полистирол, размеры: 2000 x (30÷60) x (30÷60) (мм)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 85"

    "200мкр. шир. 3м. Нарезка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Н-50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "тип 53/8мм для скобозаб. пистолетов, упаковка 1000шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "тип 53/14мм для скобозаб. пистолетов, упаковка 1000шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "тип 53/12мм для скобозаб. пистолетов, упаковка 1000шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "тип 53/10мм для скобозаб. пистолетов, упаковка 1000шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 91"

    "50х50мм, 1,5х0,5м Ø4,0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 92"

    "универсальный 4,0х25мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 93"

    "с п/ш 4,2х19, шило"

    Кол-во: 13500

    "Позиция 94"

    "с п/ш 4,2х16 шило"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 95"

    "с п/ш 4,2х25, сверло"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 96"

    "с п/ш 4,2х19, сверло"

    Кол-во: 12600

    "Позиция 97"

    "по металлу 4,2х13мм, сверло"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 98"

    "по дереву 4,2х70мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 99"

    "по металлу 3,5х65"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 100"

    "по металлу 3,5х50"

    Кол-во: 4600

    "Позиция 101"

    "по дереву 3,5х51мм"

    Кол-во: 45000

    "Позиция 102"

    "по дереву 4,2х45мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 103"

    "по металлу 3,5х35"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 104"

    "по дереву 3,5х32"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 105"

    "по дереву 3,5х25мм"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 106"

    "кровельный 4,8х35мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 107"

    "19х0,25х15м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    ""Строби" (5х90м)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 109"

    "50ммх40м"

    Кол-во: 150

    "Позиция 110"

    "Пистолет скобозабивной 4-14мм ЗУБР, металлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "стальной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Очиститель пены Krass, 500 мл"

    Кол-во: 70

    "Позиция 113"

    "300 гр со шнуром"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "ХКП, рулон 10 м2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "для песчано-гравийных смесей 120х600мм 6-гранный хвостик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "круглая полипропиленовая"

    Кол-во: 115

    "Позиция 117"

    "битумная холодная приклеивающая , ведро 22л."

    Кол-во: 16

    "Позиция 118"

    "штыковая с черенком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "совковая с черенком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "снегоуб. пластик. 40х42см с дер.черенком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "400мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "2500х1200х9,5 Кнауф"

    Кол-во: 216

    "Позиция 123"

    "2500х1200х12,5 Кнауф"

    Кол-во: 168

    "Позиция 124"

    "цвет тёмных тонов, шириной 2,0 метра,"

    Кол-во: 360

    "Позиция 125"

    "3-х секционная, 3x10 (282/476/646см, вес 14,3 кг)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "бело-красная, 70ммх200м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "38ммх40м"

    Кол-во: 250

    "Позиция 128"

    "Алюминиевая 50ммх50м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 129"

    "с металич. ручкой, 120х1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Крестики д/плитки 2,5 (200шт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "серебрянка, 0,5л"

    Кол-во: 80

    "Позиция 132"

    "Водоэмульсионная фасадная (заборная-бордюрная) белая ВД-АК-126"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "водно-дисперсионная водостойкая матовая белая, (фасовка ведро 14 кг)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 134"

    "латексная моющаяся (белая матовая)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 135"

    "интерьерная акрил. влагост. (супербелая), упаковка ведро 14кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "(зеленое яблоко), 0,75л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "1,2м Т-24 для подвесного потолка"

    Кол-во: 240

    "Позиция 138"

    "0,6м Т-24 для подвесного потолка"

    Кол-во: 340

    "Позиция 139"

    "Пистолет для герметика скелетный, 310мл, Т4Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "мелкозернистый строительный мытый"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 141"

    "крупнозернистый строительный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "х/б обливная ладонь"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Makita HR5212C, тип хвостовика SDS-max"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "«Makroflex» проф., 750 мл.ГОСТ 30971-2002"

    Кол-во: 200

    "Позиция 145"

    "МДФ "Бук" 2,6*0,238 м"

    Кол-во: 32

    "Позиция 146"

    "BAIKAL, 600х600х12мм"

    Кол-во: 380

    "Позиция 147"

    "потолочная металлическая белая перфорированная 600х600 мм для подвесного потолка"

    Кол-во: 324

    "Позиция 148"

    "с насадками 43 пред. KRAFTOOL 25556-Н43"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "3,7м Т-24 для подвесного потолка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "под покраску (рулон 1,06 х 25м)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 151"

    "со стеклопластиковой рукояткой, 400 гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "20,0 м2 в рулоне,L – 8200 мм, ширина – 1220 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 153"

    "(1000х600х50мм)х12 Лайт 35 Эковер"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "(мор. волна) 0,75л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "вытяжная, аллюминиевая, 4,8х10"

    Кол-во: 715

    "Позиция 156"

    "6х80мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 157"

    "6х60мм"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 158"

    "6х40мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 159"

    "Дюбель для ГКЛ 10х50 Бабочка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 160"

    "50х150х6000 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 161"

    "25х150х6000 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 162"

    "DC-120-I SILVER до 120кг серебряный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "DC-080 SILVER до 80кг серебряный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "глубокого проникновения, 10кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Бетон-контакт, 12кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 166"

    "Krass Силикон Универсальный белый, 300 мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 167"

    "толевые, 0,5 кг"

    Кол-во: 200

    "Позиция 168"

    "5,0х150мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "4,0х120мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "4,0х100мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 171"

    "180 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "150мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 173"

    "50х70х3000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 174"

    "40х50х3000 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "160 мм, двухкомп. рукоятка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "магнитные РН 2х50, хром-ванадиевая сталь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 177"

    "нефтяной строительный марки БНК 90/30 Н"

    Кол-во: 80

    "Позиция 178"

    "электрич., 220 вольт, объем замеса 180 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "6х40мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 180"

    "(кофе с молоком) 0,75л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 181"

    "(солнце) 0,75л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 182"

    "(черный), 0,75 л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 183"

    "(коричневый) 0,75л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "для холодной сварки линолеума, фасовка тюбик 60 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 185"

    "поливинилацетатный прозрачный 1000мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Винил 500гр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 187"

    "универсальный строительный , 300 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "для плитки, 25 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 189"

    "для ПВХ линолеума, упаковка ведро 7 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Клей Bonkeel универсальный (морозостойкий, 856 , 340-360 г/м2, 14 кг)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "резиновая с дер. рукояткой, 0,45кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "75 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "плоская 63мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "60 мм ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 15

    "Позиция 196"

    "50 мм ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 197"

    "керамический пустотелый полуторный"

    Кол-во: 720

    "Позиция 198"

    "одинарный полнотелый рядовой М-150, СПП, г.Екатеринбург"

    Кол-во: 1944

    "Позиция 199"

    "серый 300х300мм"

    Кол-во: 672

    "Позиция 200"

    "с п/ш 4,2х16 сверло"

    Кол-во: 20500

    "Позиция 201"

    "кровельный, головка D8мм, с шайбой EPDM, 4,8х35мм, усиленное сверло, оцинкованный"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 202"

    "кровельный 4,8х29мм"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 203"

    "кровельный 4,8х29мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 204"

    "Рубероид РКП-350 ТУ, 15 м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "19ммх25м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 206"

    "10 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "по металлу Cr-V, прямой рез, 260мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "трехгранный, 150 мм, №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "круглый, 150 гр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 210"

    "в наборе 4 шт."

    Кол-во: 3

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