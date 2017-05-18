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Номер извещения
31705059346
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026905/Ггеотех
Наименование закупки
Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
A.Franchuk@gazpromtech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 14:0018.05.2017 14:0018.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059346Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2017 18:0001.06.2017 18:0001.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705059346Подведение итогов не позднее Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для ПФ "Астраханьподземгазпром"
Начальная цена
1 404 344,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
08.12.12.140
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 545
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