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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для хромотографий

    Поставка расходных материалов для хромотографий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для хромотографийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705058238

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0007443/ТюменНИИГГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для хромотографий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление 7443.zip

    Изменения в извещении

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Владислав Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для хромотографий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для хромотографийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705058238Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для хромотографийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705058238Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для хромотографийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705058238Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для хромотографийг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для хромотографий

    Начальная цена

    1 397 786,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ротаметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Натекатель Н-12 (Вентиль тонкой регулировки расхода газа)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Муфта, ЗАО СКБ "Хроматэк" графит, 0.53 мм -диаметр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Муфта,ЗАО СКБ "Хроматэк", металлическая, 1/8''"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Септа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Септа для виал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лайнер для испарителя капиллярного 4.4, 7.2."

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Микрошприц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Микрошприц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Втулка резиновая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Крышки для виал под кримп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Набор фильтров для системы водоподготовки "Спектр ОСМОС""

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Полиуретановая трубка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Септа для виал с закручивающейся крышкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Сорбент Hayesep D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Регулятор расхода газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Усилитель детектора ПИД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Усилитель детектора ПИД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лайнер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Высокотемпературное кольцо для уплотнения лайнера в испарителе"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Расходомер "Поток""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тройник для подключения манометра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Управляющий электропривод в сборе для автоматических кранов с датчиками по току в комплекте с кронштейном, платкой, переходным элементом от привода к крану"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Испаритель капиллярный (тело)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Трубка воздушная пластиковая гибкая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Колонка насадочная для хроматографических исследований (для проведения поверки детектора ДТП по пропану)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Колонка насадочная для хроматографических исследований (для определения СО2, С1-С6+)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колонка насадочная для хроматографических исследований (для определения О2, N2, Н2, Не)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Регулятор расхода газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Кран 6-ти портовый для ввода газовых проб в хроматограф зав. №952449"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кран 10-ти портовый для ввода газовых проб в хроматограф зав. № 952449"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кран 6-ти портовый для ввода газовых проб в хроматограф зав. № 452663"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кран 10-ти портовый для ввода газовых проб в хроматограф зав. № 452663"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Гайка на испаритель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Ремонтный комплект для шприца для автодозатора Clarus -500, Clarus - 580"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Шприц для автодозатора Clarus -500, Clarus - 580"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Соединитель SilTite MiniUnion для кварцевых капиллярных колонок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Уплотнительные кольца для детектора ионизационно-пламенного"

    Кол-во: 10

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