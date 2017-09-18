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Номер извещения
31705058227
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002386/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2017 06:00 GMT +318.09.2017 06:0018.09.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058227Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2017 06:0018.09.2017 06:0018.09.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705058227Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
27.09.2017 15:0027.09.2017 15:0027.09.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705058227Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201727.09.2017 15:0027.09.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705058227Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству куста скважин №16бис Казанского НГКМ для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
123 293 692,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
41.20.20.390
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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